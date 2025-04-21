⚡️Инвестиционные покупки в апреле!

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы.

📌Покупаю на 57 тыс руб (50 тыс - ежемесячные пополнения с зарплаты, 7 тыс - выплаченные дивиденды и купоны).

1) Акции

🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; "кубышка" в 1,4 трлн руб; объявлены итоговые дивиденды в размере 541 руб на акцию).

🔹10 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; регулярные дивиденды).

🔹3 акции Икс 5 (хорошие финансовые показатели; возможность перекладывать инфляцию на потребителей; рекомендованы дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, в размере 648 руб на акцию; в целом же, дивиденды этого года могут превысить 1000 руб на акцию).

🔹1 акция Т-Технологии (перспективы роста и выплата ежеквартальных дивидендов).

🔹10 акций Банк Санкт-Петербург (качественный региональный банк, клиентская база по физическим лицам практически половина экономически активного населения Санкт-Петербурга; объявлены итоговые дивиденды в размере 29,7 руб на акцию; суммарная дивдоходность этого года может составить 15%).

🔹3 акции Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты; объявлены итоговые дивиденды в размере 46,6 руб на акцию).

🔹3 акции Роснефти, 3 акции Татнефти, 3 акции Газпром нефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год; Татнефть объявила итоговые дивиденды в размере 43,1 руб на акцию).

🔹1 акция Северстали, 10 акций НЛМК, 30 акций ММК (выплачивают дивиденды; долговая нагрузка отсутствует; идея под окончание СВО и начало строительства в новых регионах).

🔹2 акции Транснефти (несмотря на повышение налоговой нагрузки компания остается уникальной, так как обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов; перспектива щедрых дивидендов).

🔹1 акция Яндекса (ставка на будущее - самоуправляемый транспорт; хороший отчет; перпективы роста; начали выплачивать дивиденды).

🔹2 акции Мать и дитя (крупный растущий медицинский холдинг с низкой долговой нагрузкой и регулярными дивидендами).

🔹1 акция Позитива, 2 акции Астры (даже в случае возвращения на наш рынок иностранных IT-компаний, продукты данных производителей будут и дальше востребованы в государственных структурах и корпорациях; коррекция в бумагах).

🔹1 акция Полюса (впервые покупаю компанию после дробления ее акций; обладает крупнейшими запасами золота в мире; одна из самых низких в мире себестоимость производства золота; объявлены дивиденды в размере 73 руб на акцию).

🔹10 акций Россети Ленэнерго-преф (сектор энергогенерации, стабильные дивиденды; прогнозируемая дивдоходность ~12%).

🔹10 акций Норникеля (в долгосрок на фоне коррекции; хочется верить, что компания находится на дне цикла, а восстановление цен на никель и палладий окажет положительный эффект на ее финансовые результаты).

🔹10 акций Газпрома (решил немного усреднить цену акций; при позитивном сценарии увеличение транспортировки газа в Европу и строительство "Силы Сибири-2").

2) Фонд Крупнейшие компании РФ (TMOS) - по 1 000 рублей на каждый из двух "детских счетов".

3) Часть средств размещено на вкладе в ВТБ под 20,8% годовых, данную сумму я не учитываю в брокерском портфеле.

💼С учётом покупок стоимость моего брокерского портфеля по итогам апреля составила 3 млн 7 тыс (-6,5% к сумме марта, "качели" на нашем рынке продолжаются, однако есть хорошая возможность купить акции с дисконтом).

🚨Мои деньги, мой выбор и мои риски, никого не призываю повторять за мной!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy