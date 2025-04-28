​​​​​​​​​​⚡️Роснефть рекомендовала финальные дивиденды за 2024 год! 

💸В пятницу совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить 14,68 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 17 июля 2025 года. Доходность составляет 3,1%.

📁Роснефть традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб на акцию (доходность — 7,6%). Формально это были дивиденды за 9 месяцев 2024 года, но дивидендной базой выступала прибыль по итогам первого полугодия 2024 года.

📌С учетом уже выплаченных дивидендов и рекомендованных сейчас, общая их сумма за 2024 год составит 51,15 руб (10,7% доходности).

За 2023 год суммарно было выплачено 59,78 руб на акцию (10% доходности).

По факту, финальные дивиденды будут выплачиваться из прибыли за второе полугодие 2024 года. За этот период компания заработала 311 млрд руб чистой прибыли. Снижение размера дивидендов более чем в 2 раза по сравнению с промежуточными выплатами обусловлено отрицательной курсовой переоценкой, пересчетом отложенного налога на прибыль и увеличением процентных расходов.

‼️Снижение цен на нефть в текущем году и укрепление рубля может негативно сказаться на прибыли компании по итогам первого полугодия. Вместе с тем долгосрочным драйвером для компании остается развитие проекта "Восток Ойл", ресурсная база которого составляет свыше 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

💼В рамках ежемесячных покупок я продолжаю периодически покупать Роснефть, доля которой в моем портфеле сейчас составляет 3,8% (119 тыс рублей). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 3200 руб, при этом общая сумма за весь 2024 год составит 10600 руб (уже с вычетом НДФЛ).

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки.