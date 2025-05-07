​​⚡️Наш рынок продолжает штормить, индекс Мосбиржи болтается на уровнях начала текущего года

💰С учетом ежемесячных покупок в этом году я вкинул на свой счет чуть более 200 тыс руб (по 50 тыс каждый месяц), однако размер моего брокерского портфеля с начала года практически не изменился и находится на уровне 3 млн руб.

Получается, что я регулярно направляю деньги на покупку новых акций и облигаций, однако за 4 месяца общая сумма портфеля так и не изменилась. Как то обидно даже).

✅При этом если смотреть с другой стороны, то с учетом вышеуказанных пополнений сумма планируемых по итогам 2025 года выплат (дивиденды и купоны) уже возрасла с 280 до 340 тыс руб (чистыми).

Получается, что приобретая сейчас акции с дисконтом, я фиксирую будущую высокую дивидендную доходность на последующие годы.

Так, к примеру, средняя цена акций Сбербанка в моем портфеле сейчас составляет 190 руб, что при текущих объявленных дивидендах в 34,84 руб, дает мне доходность на уровне 18,5%. Довольно неплохо, с учетом того, что из года в год Сбер будет только повышать размер выплат.

💼Конечно приятно когда твой брокерский портфель выглядит солидно и имеет хороший прирост, но все-таки я стремлюсь именно к получению регулярного пассивного дохода, размер которого на текущий момент я определил для себя в 1 млн руб в год (чистыми).

📊По предварительным расчетам сейчас моя цель выполнена на 34%, а к обозначенной выше сумме (даже чуть выше её) я смогу прийти уже в мае 2028 года.

Хотя наверняка через 3 года, с учетом имеющейся инфляции, придется повышать планку предполагаемого пассивного дохода и инвестировать чуть дольше задуманного. При этом с каждым годом, с учетом магии сложного процента, это будет делать намного легче, а прирост капитала станет более заметным.

⚡️Главное не отступать от своих целей и вы добьетесь желаемого!

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