⚡️Инвестиционные покупки в мае!

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы.

📌Покупаю на 54 тыс руб (50 тыс - ежемесячные пополнения с зарплаты, 4 тыс - выплаченные дивиденды и купоны).

1) Акции

🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; "денежная кубышка"; объявлены итоговые дивиденды в размере 541 руб на акцию).

🔹30 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; объявлены итоговые дивиденды в размере 34,84 руб на акцию).

🔹2 акции Икс 5 (перспективы роста; возможность перекладывать инфляцию на потребителей; рекомендованы дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, в размере 648 руб на акцию; в целом же, дивиденды этого года могут превысить 1000 руб на акцию).

🔹5 акций Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты; за газом будущее; регулярные дивиденды).

🔹2 акции Транснефти (уникальная компания, которая обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов; перспектива щедрых дивидендов).

🔹1000 акций Интер РАО (сектор энергогенерации; отсутствует долг; объявлены дивиденды в размере 0,35 руб на акцию).

🔹10 акций Мосбиржи (является фактическим монополистом на нашем рынке; выигрывает от высокой ключевой ставки; объявлены дивиденды в размере 26,11 руб на акцию; текущая коррекция по бумагам).

🔹10 акций Татнефти (нефтяной дивидендный аристократ; несколько выплат в год; объявлены дивиденды в размере 43,11 руб на акцию).

🔹3 акции Полюса (обладает крупнейшими запасами золота в мире; одна из самых низких в мире себестоимость производства золота; выплачивает дивиденды).

🔹3 акции Северстали (выплачивает дивиденды; долговая нагрузка отсутствует; идея под окончание СВО и начало строительства в новых регионах).

2) Фонд Крупнейшие компании РФ (TMOS) - по 1 000 рублей на каждый из двух "детских счетов".

3) Часть средств размещено на вкладе в ВТБ под 20,8% годовых, данную сумму я не учитываю в брокерском портфеле. В начале июне, в связи с окончанием срока вклада, нужно будет переложить деньги под новые проценты.

💼С учётом покупок стоимость моего брокерского портфеля по итогам мая составила 3 млн 36 тыс (+1% к сумме апреля, "качели" на нашем рынке продолжаются, однако есть хорошая возможность купить акции с дисконтом).

🚨Мои деньги, мой выбор и мои риски, никого не призываю повторять за мной!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

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