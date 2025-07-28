⚡️Сколько стоит счастье?

В среднем россиянину для счастья нужно 257 тысяч руб в месяц, при этом с возрастом эта сумма растет (18-24 лет — 192 тыс; 25-34 лет — 235 тыс; 35-44 лет —266 тыс; 45 и старше — 272 тыс).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob уже 10 лет спрашивает у россиян сколько денег в месяц им нужно для счастья: за это время сумма выросла в 1,5 раза. В опросе участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

В среднем россиянину для счастья нужно 257 тысяч руб в месяц, при этом с возрастом эта сумма растет (18-24 лет — 192 тыс; 25-34 лет — 235 тыс; 35-44 лет —266 тыс; 45 и старше — 272 тыс).

🤔💭, интересно почему с возрастом сумма заметно подрастает? Я всегда думал, что в молодости денег нужно больше, так как есть желание повыпендриваться, тратя их на крутые тачки, брендовые вещи, клубы и другие понты. С возрастом же наоборот становишься разумнее в потреблении и вся эта показуха отпадает, по крайней мере у меня так.

Женщины скромнее в запросах, им нужно меньше чем мужчинам, 235 против 280 тыс руб.

Зарабатывающим меньше 50 тыс руб в месяц для счастья надо 200 тыс; 50-100 тыс - 226 тыс; от 100 тыс - 300 тыс.

Чем выше уровень образования, тем выше и запросы: 221 тыс руб среди закончивших средние профессиональные заведения и 287 тыс среди выпускников вузов.

Выше всего стоимость счастья оценивают москвичи — 290 тыс руб. Далее следует Владивосток (276 тыс), Санкт-Петербург (264 тыс), Ростов-на-Дону (260 тыс) и Тюмень (255 тыс). Самые скромные запросы в Кирове (204 тыс), Ульяновске, Липецке и Ижевске (по 214 тыс).

📈В целом же, сумма счастья в сравнении с 2024 годом подросла на 3% и на 47% за прошедшие 10 лет. При этом за эти же 10 лет официальная инфляция в стране выросла на 80%. Почему же рост суммы счастья почти в два раза ниже инфляции за это же время? Может быть наши граждане изначально завысили планку по доходу, зная что он не увеличится сразу в 3-4 раза. У меня кстати было что-то подобное, когда переведясь на другую работу я сразу стал получать в 2 раза больше, тогда эта сумма казалось огромной и в принципе ее хватало на все траты и хотелки. Только длилось это не особо долго, через 2 года опять стало не особо хватать денег.

Что же касается моего любимого Барнаула, то жителям города для счастья необходимо 223 тыс руб в месяц. Не понимаю откуда берутся такие цифры (наверное просто рандомно из головы), если средняя зарплата в июне текущего года у нас составила 77 тыс руб, а медианная и вовсе 60 тыс.

📌Сколько же нужно мне для счастья? Сложно ответить. Но если быть реалистом и жить не хуже других, то в нынешних деньгах хватило бы 120-150 тыс руб. Думаю этой суммы было бы достаточно, если конечно сохранить умеренное потребление, как сейчас.

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