Самозапрет на кредиты: как установить и как снять, чтобы защититься от мошенников

Как установить самозапрет на кредиты: пошаговая инструкция

Шаг 1. Войдите на портал "Госуслуги"

Для оформления нужен подтверждённый аккаунт. Убедитесь, что вы вошли под своей учетной записью с полной верификацией (через банк, МФЦ, Почту России или приложение Госключ).

Шаг 2. Найдите нужный раздел

На главной странице "Госуслуг" перейдите в раздел «Штрафы и налоги» → «Другое» → «Установление запрета на получение кредита».

Выберите, хотите ли вы запретить выдачу кредитов, займов в МФО, или и то и другое. Можно ограничить только онлайн-кредиты, но разрешить получение займа в офисе банка или МФО.

Шаг 3. Проверьте персональные данные

Система автоматически подтянет ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН из вашего профиля. Внимательно проверьте всё. Любая ошибка может привести к тому, что запрет не сработает.

Шаг 4. Выберите тип запрета

Есть два варианта:

Полный запрет. Ни один банк или МФО не сможет выдать кредит даже при попытке — ни онлайн, ни очно.

Частичный запрет. Можно запретить, например, только онлайн-займы, но разрешить получение кредита в банке при личном визите.

Шаг 5. Подпишите заявление

Подпись осуществляется с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — она создаётся автоматически на основе вашей учётной записи.

Шаг 6. Отправьте заявление и дождитесь подтверждения

Срок рассмотрения — до 2 календарных дней, но чаще — в течение нескольких часов. Статус можно отследить в личном кабинете «Госуслуг». Если всё прошло успешно, в кредитной истории появится запись о самозапрете: дата подачи и дата начала действия.