Самозапрет на кредиты: как установить и как снять, чтобы защититься от мошенников

Что такое самозапрет на кредит — и зачем он нужен
Самозапрет — это добровольная блокировка возможности получить кредит или займ на своё имя. Блокировка распространяется:
на потребительские кредиты и займы в МФО;
как при личном обращении, так и при оформлении онлайн.
Такая мера не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог и образовательные кредиты. Самозапрет можно оформить через портал "Госуслуги", а с 1 сентября 2025 года — и через МФЦ.
Как установить самозапрет на кредиты: пошаговая инструкция
Шаг 1. Войдите на портал "Госуслуги"
Для оформления нужен подтверждённый аккаунт. Убедитесь, что вы вошли под своей учетной записью с полной верификацией (через банк, МФЦ, Почту России или приложение Госключ).
Шаг 2. Найдите нужный раздел
На главной странице "Госуслуг" перейдите в раздел «Штрафы и налоги» → «Другое» → «Установление запрета на получение кредита».
Выберите, хотите ли вы запретить выдачу кредитов, займов в МФО, или и то и другое. Можно ограничить только онлайн-кредиты, но разрешить получение займа в офисе банка или МФО.
Шаг 3. Проверьте персональные данные
Система автоматически подтянет ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН из вашего профиля. Внимательно проверьте всё. Любая ошибка может привести к тому, что запрет не сработает.
Шаг 4. Выберите тип запрета
Есть два варианта:
Полный запрет. Ни один банк или МФО не сможет выдать кредит даже при попытке — ни онлайн, ни очно.
Частичный запрет. Можно запретить, например, только онлайн-займы, но разрешить получение кредита в банке при личном визите.
Шаг 5. Подпишите заявление
Подпись осуществляется с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — она создаётся автоматически на основе вашей учётной записи.
Шаг 6. Отправьте заявление и дождитесь подтверждения
Срок рассмотрения — до 2 календарных дней, но чаще — в течение нескольких часов. Статус можно отследить в личном кабинете «Госуслуг». Если всё прошло успешно, в кредитной истории появится запись о самозапрете: дата подачи и дата начала действия.
Как снять самозапрет на кредиты
Снять самозапрет можно в любое время, но не раньше, чем через 2 дня после его установки.
Шаг 1. Перейдите на "Госуслуги" → «Штрафы и налоги» → «Снятие запрета на получение кредита».Выберите, снимаете ли вы запрет полностью или только с банков/МФО.
Шаг 2. Подтвердите личность через усиленную подписьДля снятия запрета потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Её можно оформить:
в приложении «Госключ»;
в банке или МФЦ;
через скан загранпаспорта нового образца с NFC;
через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Без УКЭП снять запрет невозможно — это сделано для дополнительной защиты от мошенников.
Важные нюансы и ограничения
Самозапрет не отменяет действующие кредиты. Если вы уже брали займ, обязательства сохраняются.
Самозапрет не влияет на КИ напрямую, но часто менять его (вводить и снимать по 3–4 раза в год) не стоит — это может насторожить банки.
Ограничение вступает в силу на следующий день после подачи заявления и действует бессрочно, пока вы его не снимете.
Услуга бесплатна и доступна неограниченное количество раз.
Как усилить защиту от мошенников дополнительно
Если вы опасаетесь, что кто-то всё же попробует оформить на вас кредит, оформите подписку «Защита от мошенничества» на сайте НБКИ. Вы будете получать уведомления при:
подаче кредитной заявки;
появлении нового займа;
изменении паспортных данных.
Подведем итог
Самозапрет на кредиты — это простой и эффективный способ защитить себя от кредитного мошенничества. Он особенно полезен:
если вы потеряли паспорт;
если передавали копии документов третьим лицам;
если не планируете брать займы в ближайшее время.
Настроить и снять его легко — достаточно подтверждённой учётной записи и доступа к "Госуслугам". Главное — соблюдать аккуратность и не злоупотреблять переключением статусов.
Если не уверены, стоит ли вводить запрет сейчас или как безопаснее оформить кредит — обратитесь к специалистам нашего агентства. Мы подскажем, как поступить с учётом вашей ситуации и целей.
Комментарии1
Уж в такой ситуации самозапрет на кредиты станет вашим личным Титаником — плыть не дадут, но на дно тоже не потянет!