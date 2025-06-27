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Артем Староверов
Самозапрет на кредиты: как установить и как снять, чтобы защититься от мошенников

Самозапрет на кредиты: как установить и как снять, чтобы защититься от мошенников

С 1 марта 2025 года россияне получили возможность самостоятельно запретить выдачу кредитов на своё имя. Это новая мера защиты от мошенников, особенно актуальная при утере паспорта или опасениях за сохранность персональных данных. Разберёмся, как работает самозапрет, как его оформить и что нужно сделать для снятия запрета, если он уже не нужен.

Что такое самозапрет на кредит — и зачем он нужен

Самозапрет — это добровольная блокировка возможности получить кредит или займ на своё имя. Блокировка распространяется:

  • на потребительские кредиты и займы в МФО;

  • как при личном обращении, так и при оформлении онлайн.

Такая мера не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог и образовательные кредиты. Самозапрет можно оформить через портал "Госуслуги", а с 1 сентября 2025 года — и через МФЦ.

Как установить самозапрет на кредиты: пошаговая инструкция

Шаг 1. Войдите на портал "Госуслуги"
Для оформления нужен подтверждённый аккаунт. Убедитесь, что вы вошли под своей учетной записью с полной верификацией (через банк, МФЦ, Почту России или приложение Госключ).

Шаг 2. Найдите нужный раздел
На главной странице "Госуслуг" перейдите в раздел «Штрафы и налоги» → «Другое» → «Установление запрета на получение кредита».
Выберите, хотите ли вы запретить выдачу кредитов, займов в МФО, или и то и другое. Можно ограничить только онлайн-кредиты, но разрешить получение займа в офисе банка или МФО.

Шаг 3. Проверьте персональные данные
Система автоматически подтянет ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН из вашего профиля. Внимательно проверьте всё. Любая ошибка может привести к тому, что запрет не сработает.

Шаг 4. Выберите тип запрета
Есть два варианта:

  • Полный запрет. Ни один банк или МФО не сможет выдать кредит даже при попытке — ни онлайн, ни очно.

  • Частичный запрет. Можно запретить, например, только онлайн-займы, но разрешить получение кредита в банке при личном визите.

Шаг 5. Подпишите заявление
Подпись осуществляется с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — она создаётся автоматически на основе вашей учётной записи.
Шаг 6. Отправьте заявление и дождитесь подтверждения
Срок рассмотрения — до 2 календарных дней, но чаще — в течение нескольких часов. Статус можно отследить в личном кабинете «Госуслуг». Если всё прошло успешно, в кредитной истории появится запись о самозапрете: дата подачи и дата начала действия.

Как снять самозапрет на кредиты

Снять самозапрет можно в любое время, но не раньше, чем через 2 дня после его установки.
Шаг 1. Перейдите на "Госуслуги" → «Штрафы и налоги» → «Снятие запрета на получение кредита».Выберите, снимаете ли вы запрет полностью или только с банков/МФО.
Шаг 2. Подтвердите личность через усиленную подписьДля снятия запрета потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Её можно оформить:

  • в приложении «Госключ»;

  • в банке или МФЦ;

  • через скан загранпаспорта нового образца с NFC;

  • через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Без УКЭП снять запрет невозможно — это сделано для дополнительной защиты от мошенников.

Важные нюансы и ограничения

  • Самозапрет не отменяет действующие кредиты. Если вы уже брали займ, обязательства сохраняются.

  • Самозапрет не влияет на КИ напрямую, но часто менять его (вводить и снимать по 3–4 раза в год) не стоит — это может насторожить банки.

  • Ограничение вступает в силу на следующий день после подачи заявления и действует бессрочно, пока вы его не снимете.

  • Услуга бесплатна и доступна неограниченное количество раз.

Как усилить защиту от мошенников дополнительно

Если вы опасаетесь, что кто-то всё же попробует оформить на вас кредит, оформите подписку «Защита от мошенничества» на сайте НБКИ. Вы будете получать уведомления при:

  • подаче кредитной заявки;

  • появлении нового займа;

  • изменении паспортных данных.

Подведем итог

Самозапрет на кредиты — это простой и эффективный способ защитить себя от кредитного мошенничества. Он особенно полезен:

  • если вы потеряли паспорт;

  • если передавали копии документов третьим лицам;

  • если не планируете брать займы в ближайшее время.

Настроить и снять его легко — достаточно подтверждённой учётной записи и доступа к "Госуслугам". Главное — соблюдать аккуратность и не злоупотреблять переключением статусов.

Если не уверены, стоит ли вводить запрет сейчас или как безопаснее оформить кредит — обратитесь к специалистам нашего агентства. Мы подскажем, как поступить с учётом вашей ситуации и целей.

Дата публикации: 27.06.2025, 18:09

Отредактировано: 28.06.2025, 00:20

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик 17 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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