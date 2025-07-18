Стоит ли брать кредит сейчас или подождать осени? Что происходит с рынком в середине 2025 года

В середине 2025 года всё больше людей задаются вопросом: «Брать кредит сейчас или выждать?» И это не праздный интерес. На фоне экономической турбулентности, меняющейся ключевой ставки и слухов о возможных мерах ЦБ, решение о заёмных деньгах стало не таким уж однозначным.

Разберёмся, стоит ли сейчас брать кредит — или осень обещает быть выгоднее.



📉 Что с процентными ставками сейчас

На июль 2025 года ключевая ставка ЦБ России держится на высоком уровне — 17% годовых, и банки не стесняются выставлять ставки по потребкредитам от 23–27% и выше. Некоторые программы с господдержкой — например, ипотека или кредит на бизнес — доступны под 3–7%, но они доступны далеко не всем.

Тем временем экономисты спорят, будет ли ставка снижена осенью. Одни говорят, что возможно смягчение политики в IV квартале, другие ожидают, наоборот, резкого скачка — если инфляция не угомонится.

Факт в том, что никто не знает точно.



🔥 Почему люди всё равно берут кредиты

Рост цен подталкивает к покупкам «сейчас или никогда» — особенно это касается автомобилей, техники, ремонта.

Часть заёмщиков торопится рефинансировать старые кредиты, пока банки не подняли ставки ещё выше.

А кто-то просто не хочет ждать: жильё, лечение, обучение или бизнес не всегда могут подождать «лучших времён».

⏳ А может, подождать?



Есть и аргументы за то, чтобы не спешить:

Осенью часто появляются акционные предложения — особенно в банках, которые хотят нарастить выдачу к концу года.

Если ты не уверен в доходах или работаешь неофициально — возможно, сейчас не лучшее время влезать в долговую нагрузку.

В случае снижения ставки ты сможешь взять кредит дешевле или рефинансировать позже на более выгодных условиях.

💡 Что делать?



Нужны деньги прямо сейчас?

Тогда лучше не тянуть — но подойти с умом. Сравни предложения, не бери «первое попавшееся». Мы поможем подобрать выгодный кредит — без скрытых условий и переплат.

Есть возможность подождать 2–3 месяца?

Тогда следи за новостями и оставайся на связи. Иногда терпение — лучший финансовый инструмент.

Уже есть кредиты?

Возможно, сейчас самое время для рефинансирования. Мы оценим твою ситуацию и подскажем, есть ли выгода.



Брать кредит сейчас или подождать — зависит ваших целей, финансового положения и уровня риска, который вы готовы принять. Но в любом случае, важно не действовать наугад. Пишите нам — и мы найдём решение под ваши задачи.