Стоит ли брать кредит сейчас или подождать осени? Что происходит с рынком в середине 2025 года
В середине 2025 года всё больше людей задаются вопросом: «Брать кредит сейчас или выждать?» И это не праздный интерес. На фоне экономической турбулентности, меняющейся ключевой ставки и слухов о возможных мерах ЦБ, решение о заёмных деньгах стало не таким уж однозначным.
Разберёмся, стоит ли сейчас брать кредит — или осень обещает быть выгоднее.
📉 Что с процентными ставками сейчас
На июль 2025 года ключевая ставка ЦБ России держится на высоком уровне — 17% годовых, и банки не стесняются выставлять ставки по потребкредитам от 23–27% и выше. Некоторые программы с господдержкой — например, ипотека или кредит на бизнес — доступны под 3–7%, но они доступны далеко не всем.
Тем временем экономисты спорят, будет ли ставка снижена осенью. Одни говорят, что возможно смягчение политики в IV квартале, другие ожидают, наоборот, резкого скачка — если инфляция не угомонится.
Факт в том, что никто не знает точно.
🔥 Почему люди всё равно берут кредиты
Рост цен подталкивает к покупкам «сейчас или никогда» — особенно это касается автомобилей, техники, ремонта.
Часть заёмщиков торопится рефинансировать старые кредиты, пока банки не подняли ставки ещё выше.
А кто-то просто не хочет ждать: жильё, лечение, обучение или бизнес не всегда могут подождать «лучших времён».
⏳ А может, подождать?
Есть и аргументы за то, чтобы не спешить:
Осенью часто появляются акционные предложения — особенно в банках, которые хотят нарастить выдачу к концу года.
Если ты не уверен в доходах или работаешь неофициально — возможно, сейчас не лучшее время влезать в долговую нагрузку.
В случае снижения ставки ты сможешь взять кредит дешевле или рефинансировать позже на более выгодных условиях.
💡 Что делать?
Нужны деньги прямо сейчас?
Тогда лучше не тянуть — но подойти с умом. Сравни предложения, не бери «первое попавшееся». Мы поможем подобрать выгодный кредит — без скрытых условий и переплат.
Есть возможность подождать 2–3 месяца?
Тогда следи за новостями и оставайся на связи. Иногда терпение — лучший финансовый инструмент.
Уже есть кредиты?
Возможно, сейчас самое время для рефинансирования. Мы оценим твою ситуацию и подскажем, есть ли выгода.
Брать кредит сейчас или подождать — зависит ваших целей, финансового положения и уровня риска, который вы готовы принять. Но в любом случае, важно не действовать наугад. Пишите нам — и мы найдём решение под ваши задачи.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
В статье говорится о текущей ключевой ставке ЦБ в 17%, однако, согласно последним данным, прогноз на 2025 год предполагает среднюю ставку в диапазоне 19,5–21,5% ([rg.ru](https://rg.ru/2025/05/12/cb-prognoz-po-srednej-kliuchevoj-stavke-na-2025-god-suzhen-do-195-215.html?utm_source=openai)). Как это соотносится с рекомендацией не откладывать взятие кредита?