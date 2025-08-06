ЦОК ОК ЗП 06.08 Мобильный
Артем Староверов
Кредитование

Как работает автокредит под залог покупаемой машины

Автокредит под залог покупаемого автомобиля — это способ купить машину без крупных первоначальных вложений, даже если у вас нет справок о доходах. Сам автомобиль становится обеспечением кредита, что снижает ставку и упрощает одобрение. Ниже — как все устроено, что стоит учесть и в чем плюсы и риски.

Что это такое

Выбираете машину, банк одобряет кредит, оформляется договор купли-продажи, и автомобиль сразу же переходит в залог — он под обременением до полного погашения кредита. При этом вы можете свободно ездить на нём, ставить на учёт, оформлять страховку.

В отличие от обычного автокредита, здесь чаще не требуется:

  • первоначальный взнос;

  • справки о доходах;

  • КАСКО (в некоторых случаях).

А по сравнению с потребительским кредитом ставка ниже, сумма выше, а шансы на одобрение — лучше.

Преимущества и риски

Плюсы:

  • Низкая ставка — за счёт залога она ниже, чем по потребкредиту (разница — 2–5 п.п.);

  • Не всегда нужна справка о доходах и поручители, особенно если авто стоит до 1–2 млн ₽;

  • Подходят и новые, и подержанные авто, если они не слишком старые и без серьёзных дефектов.

Минусы:

  • Риск потери автомобиля: если не платить — машину изымут через суд и продадут;

  • Ограничения по авто: не примут в залог машину старше 10–15 лет, после серьёзного ДТП, с обременением;

  • Штрафы за просрочки: даже один пропущенный платёж — это пени, испорченная КИ и возможный иск.

Как оформить автокредит под залог

  1. Выберите банк или автосалон. Сравните ставки, сроки, условия, требования к автомобилю.

  2. Подготовьте документы: паспорт, водительское удостоверение, иногда ИНН/СНИЛС. Если авто уже выбрано — его ПТС или СТС.

  3. Проверьте, чтобы авто соответствовало требованиям банка: не слишком старое, без аварий, юридически чистое.

  4. Подача заявки. Если банк одобрил — подписывается кредитный договор и оформляется залог.

  5. Получение денег и регистрация авто. Деньги могут перевести вам или продавцу. После этого нужно зарегистрировать машину и оформить ОСАГО/КАСКО (по требованию).

  6. Ежемесячные платежи. Платите по графику. Удобно настроить автоплатёж или напоминания.

  7. Снятие обременения. После полного погашения кредита банк снимает залог, вы получаете справку и полные права на авто.

Ответы на частые вопросы

❓ Что делать, если машина сломалась?

Продолжать платить. Банк не интересует техническое состояние — обязательства по договору сохраняются.

❓ Можно ли продать машину до окончания выплат?

Просто так — нет. Но есть варианты:

  • досрочно погасить кредит и снять обременение;

  • согласовать продажу с банком;

  • сдать авто в трейд-ин — автосалон погасит долг, вы получите новое ТС.

❓ Обязательно ли оформлять КАСКО?

Не всегда. Некоторые банки работают без него, но чаще — требуют хотя бы минимальный полис. Уточняйте условия при выборе программы.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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