Как работает автокредит под залог покупаемой машины

Что это такое
Выбираете машину, банк одобряет кредит, оформляется договор купли-продажи, и автомобиль сразу же переходит в залог — он под обременением до полного погашения кредита. При этом вы можете свободно ездить на нём, ставить на учёт, оформлять страховку.
В отличие от обычного автокредита, здесь чаще не требуется:
первоначальный взнос;
справки о доходах;
КАСКО (в некоторых случаях).
А по сравнению с потребительским кредитом ставка ниже, сумма выше, а шансы на одобрение — лучше.
Преимущества и риски
Плюсы:
Низкая ставка — за счёт залога она ниже, чем по потребкредиту (разница — 2–5 п.п.);
Не всегда нужна справка о доходах и поручители, особенно если авто стоит до 1–2 млн ₽;
Подходят и новые, и подержанные авто, если они не слишком старые и без серьёзных дефектов.
Минусы:
Риск потери автомобиля: если не платить — машину изымут через суд и продадут;
Ограничения по авто: не примут в залог машину старше 10–15 лет, после серьёзного ДТП, с обременением;
Штрафы за просрочки: даже один пропущенный платёж — это пени, испорченная КИ и возможный иск.
Как оформить автокредит под залог
Выберите банк или автосалон. Сравните ставки, сроки, условия, требования к автомобилю.
Подготовьте документы: паспорт, водительское удостоверение, иногда ИНН/СНИЛС. Если авто уже выбрано — его ПТС или СТС.
Проверьте, чтобы авто соответствовало требованиям банка: не слишком старое, без аварий, юридически чистое.
Подача заявки. Если банк одобрил — подписывается кредитный договор и оформляется залог.
Получение денег и регистрация авто. Деньги могут перевести вам или продавцу. После этого нужно зарегистрировать машину и оформить ОСАГО/КАСКО (по требованию).
Ежемесячные платежи. Платите по графику. Удобно настроить автоплатёж или напоминания.
Снятие обременения. После полного погашения кредита банк снимает залог, вы получаете справку и полные права на авто.
Ответы на частые вопросы
❓ Что делать, если машина сломалась?
Продолжать платить. Банк не интересует техническое состояние — обязательства по договору сохраняются.
❓ Можно ли продать машину до окончания выплат?
Просто так — нет. Но есть варианты:
досрочно погасить кредит и снять обременение;
согласовать продажу с банком;
сдать авто в трейд-ин — автосалон погасит долг, вы получите новое ТС.
❓ Обязательно ли оформлять КАСКО?
Не всегда. Некоторые банки работают без него, но чаще — требуют хотя бы минимальный полис. Уточняйте условия при выборе программы.
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