Как работает автокредит под залог покупаемой машины

Что это такое

Выбираете машину, банк одобряет кредит, оформляется договор купли-продажи, и автомобиль сразу же переходит в залог — он под обременением до полного погашения кредита. При этом вы можете свободно ездить на нём, ставить на учёт, оформлять страховку.

В отличие от обычного автокредита, здесь чаще не требуется:

первоначальный взнос;

справки о доходах;

КАСКО (в некоторых случаях).

А по сравнению с потребительским кредитом ставка ниже, сумма выше, а шансы на одобрение — лучше.