Реализация имущества гражданина-банкрота

В рамках реструктуризации разрабатывается специальный план погашения задолженности, который утверждается арбитражным судом и согласовывается с кредиторами.

Не позднее чем за месяц до истечения срока выполнения плана финансовый управляющий обязан подготовить отчет о его реализации.

Этот отчет направляется в суд и кредиторам.

Если к моменту рассмотрения отчета часть долгов, включенных в план, остается неоплаченной, проводится собрание кредиторов.

На нем обсуждается возможность обращения в суд с ходатайством об отмене плана реструктуризации и признании гражданина банкротом.