Реализация имущества гражданина-банкрота

Физическое лицо, столкнувшееся с тяжелой финансовой ситуацией, может легально избавиться от непосильных долгов, воспользовавшись процедурой банкротства.
Основным этапом этой процедуры является реструктуризация задолженности, направленная на пересмотр условий исполнения обязательств перед кредиторами с целью восстановления платежеспособности должника.
Процедура реструктуризации долгов
В рамках реструктуризации разрабатывается специальный план погашения задолженности, который утверждается арбитражным судом и согласовывается с кредиторами.
Не позднее чем за месяц до истечения срока выполнения плана финансовый управляющий обязан подготовить отчет о его реализации.
Этот отчет направляется в суд и кредиторам.
Если к моменту рассмотрения отчета часть долгов, включенных в план, остается неоплаченной, проводится собрание кредиторов.
На нем обсуждается возможность обращения в суд с ходатайством об отмене плана реструктуризации и признании гражданина банкротом.
Решения арбитражного суда
Изучив результаты выполнения плана и жалобы кредиторов, суд может:
1) Завершить реструктуризацию, если задолженность погашена полностью, а жалобы признаны необоснованными.
2) Отменить план реструктуризации и признать гражданина банкротом, если выявлены основания для такого решения.
Основания для отмены плана реструктуризации
План реструктуризации может быть отменен в случае:
выявления недостоверных сведений в документации или самом плане;
неисполнения гражданином условий плана, что подтверждается ходатайством кредиторов, включенных в план.
Признание банкротства и последствия
После отмены плана суд принимает решение о признании должника банкротом и запускает процедуру реализации его имущества.
Также суд может временно ограничить право гражданина на выезд из России.
Такое ограничение действует до завершения или прекращения дела о банкротстве.
Имущество, подлежащее реализации в рамках процедуры банкротства
Конкурсная масса включает в себя все имущество гражданина, находящееся в его собственности на момент признания его банкротом и введения процедуры реализации имущества.
Также в нее входит имущество, выявленное или приобретенное после принятия такого решения.
Имущество, не подлежащее включению в конкурсную массу:
Единственное пригодное для проживания жильё должника и его семьи, кроме ипотечного. Суд выбирает защищённое жильё, если их несколько, учитывая баланс интересов сторон.
Земельные участки под защищённым жильём, кроме ипотечных.
Предметы домашнего обихода и личного пользования (одежда, обувь), кроме драгоценностей и предметов роскоши.
Инструменты и имущество для работы, если их стоимость не превышает 10 000 рублей.
Сельскохозяйственные животные, корма и необходимые постройки.
Семена для следующего посева.
Продовольствие и средства в размере прожиточного минимума должника и иждивенцев.
Топливо для приготовления пищи и отопления в сезон.
Транспорт и иное имущество, необходимое инвалидам.
Государственные награды, призы и памятные знаки.
Домашние животные, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Какие изменения происходят после принятия решения о реализации имущества гражданина-банкрота
После признания гражданина банкротом и введения процедуры реализации его имущества все действия, связанные с имуществом, включенным в конкурсную массу (например, продажа или передача), выполняются исключительно финансовым управляющим. Гражданин теряет право распоряжаться таким имуществом.
Сделки, заключенные банкротом без участия управляющего, признаются недействительными, и кредиторы не могут требовать их исполнения за счет конкурсной массы.
Что изменяется для имущества и долгов
С имущества банкрота снимаются аресты и иные ограничения.
Прекращается начисление штрафов, пеней и процентов по долгам, за исключением текущих платежей.
Долги перед банками признаются безнадежными.
Операции с имуществом
Оформление перехода прав на имущество, например, недвижимость или ценные бумаги, возможно только по заявлению финансового управляющего.
Все обязательства третьих лиц перед должником исполняются через управляющего.
Ограничения для гражданина
Гражданин не может открывать новые счета и распоряжаться средствами на имеющихся.
В течение одного рабочего дня после признания банкротом обязан передать управляющему свои банковские карты. Управляющий блокирует их и переводит средства на основной счет.
Долевое строительство
Права требования по договорам участия в долевом строительстве включаются в конкурсную массу. При их продаже права и обязанности по эскроу-счетам переходят к новому владельцу в соответствии с законом.
Как проходит процедура реализации имущества гражданина в деле о банкротстве
Шаг 1. Подготовка проекта реализации имущества
В течение месяца после завершения описи и оценки имущества финансовый управляющий разрабатывает проект положения, определяющий порядок, условия и сроки продажи имущества, а также устанавливающий начальную цену.
Кредиторы обязаны утвердить этот проект в течение двух месяцев. При необходимости они могут предложить альтернативный порядок продажи.
После утверждения положения информация вносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Участники дела о банкротстве имеют два месяца с момента публикации данных в ЕФРСБ, чтобы подать в суд заявление о разногласиях по утвержденному положению.
Шаг 2. Оценка имущества
Оценка имущества, входящего в конкурсную массу, выполняется финансовым управляющим, который фиксирует это решение письменно.
Если гражданин, кредиторы или уполномоченные органы не согласны с оценкой, они могут её оспорить.
Кредиторы также вправе нанять профессионального оценщика, расходы на которого несут лица, проголосовавшие за это решение.
Шаг 3. Продажа имущества
Реализация имущества производится через торги, если иное не решено кредиторами или судом.
Обязательной продаже через открытые торги подлежат:
драгоценности и предметы роскоши стоимостью свыше 100 тысяч рублей,
любая недвижимость независимо от стоимости.
Шаг 4. Судьба не проданного имущества
Если имущество или права требования гражданина не удается реализовать, а кредиторы отказываются принять их в счёт погашения долгов, это имущество возвращается гражданину после завершения процедуры реализации.
Возврат имущества оформляется специальным актом приёма-передачи.
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