И если раньше рассылка по этим контактам была адом из спама и игнорирования, то теперь всё меняет ИИ-агент, который работает как человек, а не как робот.
Как это работает?
ИИ собирает почты из Линкедина. Да, именно так: контакты уже лежат в открытых профилях. Никаких подкопов — всё законно.
Переносит общение на email.
Ключевой момент: рассылка идёт не через мессенджер Линкедина, а напрямую на почту.
Почему?
Лимиты Линкедина на сообщения — не ваша проблема.
Спам-фильтры соцсети — тоже.
Email открывают чаще, чем сообщения в соцсетях (для Европы, это факт).
Анализирует профили. ИИ читает, чем занимается человек, какие посты лайкает, с кем дружит. Ищет болевые точки, интересы, цели.
Пишет персонализированное сообщение. Не шаблонное «Здравствуйте, Иван Иваныч!», а реальный текст, как если бы его на коленке набросал маркетолог-гуру.
Никакого HTML, ссылок или спам-триггеров.
Только суть: «Здравствуйте, Сергей! Вижу, Вы ищете поставщиков ПО для автоматизации складов. У меня есть клиент, который сократил расходы на логистику на 40%. Хотите кейс?»
Отправляет вручную через email. Для получателя это выглядит как личное письмо от живого человека. Спам-фильтры молчат, открываемость взлетает.
Всё на автомате. Ты вообще не участвуешь. Запустил ИИ — занимайся своими делами. Никаких ручных правок, звонков или контроля. Ты получаешь готовый отчёт, где видно: кто ответил, кто заинтересован, кто готов к диалогу. Остаётся только закрыть сделку. А это, поверь, проще, чем кажется.
Почему это не спам?
Персонализация на уровне ЦРУ. ИИ не будет слать предложения по маникюру директору металлургического завода. Если профиль нерелевантен — агент просто не тратит время.
Фокус на Европу. 80% ниш подойдут, если цель — выход на зарубежный рынок. IT, производство, экотовары, консалтинг — ИИ адаптирует текст под культурные коды.
Ваша задача — влететь в диалог, закрыть сделку и не зависеть от клиента годами.
Экономия на всём:
— Не нужен менеджер по продажам. ИИ сам ведёт переписку, отсеивает "холодных" и передаёт вам только горячие контакты.
— Не надо платить за email-рассылки. Всё работает через обычный почтовый клиент, но с умом: ИИ избегает триггеров спама, как профессионал.
Кому это нужно?
Стартапам, которые хотят пробиться на международный рынок без бюджета на отдел продаж.
B2B-компаниям, усталым от холодных звонков и писем в спам.
Тем, кто понимает: будущее за автоматизацией, но без потери человечности.
Фишка в том, что ваш ИИ-агент не «рассылает», а «знакомит». Он не спамит, а строит мосты. И делает это так, что даже самый циничный европейский CEO подумает: «Вау, этот чел реально в теме!».
Нужен такой же модный, чёткий и практичный ИИ-агент, который не тупит, а продаёт?
Пишите мне в личку — сделаем так, чтобы ваши конкуренты нервно курили в сторонке.
P.S. Если вы до сих пор вручную стучитесь в LinkedIn — вы либо мазохист, либо не видели, как ИИ закрывает сделки за 3 сообщения. Исправляемся? А ещё этот агент не болеет и не спорит с начальством. Мечта, а не инструмент.
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