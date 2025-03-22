Линкедин — это не просто платформа, где все публикуют резюме, ищут сотрудников или хвастаются офисными кактусами. Это гигантская база данных, где каждый профиль — открытая дверь для холодных, но горячих сделок.

И если раньше рассылка по этим контактам была адом из спама и игнорирования, то теперь всё меняет ИИ-агент, который работает как человек, а не как робот.

Как это работает?

ИИ собирает почты из Линкедина. Да, именно так: контакты уже лежат в открытых профилях. Никаких подкопов — всё законно. Переносит общение на email.

Ключевой момент: рассылка идёт не через мессенджер Линкедина, а напрямую на почту.



Почему?



Лимиты Линкедина на сообщения — не ваша проблема.

Спам-фильтры соцсети — тоже.

Email открывают чаще, чем сообщения в соцсетях (для Европы, это факт). Анализирует профили. ИИ читает, чем занимается человек, какие посты лайкает, с кем дружит. Ищет болевые точки, интересы, цели. Пишет персонализированное сообщение. Не шаблонное «Здравствуйте, Иван Иваныч!», а реальный текст, как если бы его на коленке набросал маркетолог-гуру.



Никакого HTML, ссылок или спам-триггеров.



Только суть: «Здравствуйте, Сергей! Вижу, Вы ищете поставщиков ПО для автоматизации складов. У меня есть клиент, который сократил расходы на логистику на 40%. Хотите кейс?» Отправляет вручную через email. Для получателя это выглядит как личное письмо от живого человека. Спам-фильтры молчат, открываемость взлетает. Всё на автомате. Ты вообще не участвуешь. Запустил ИИ — занимайся своими делами. Никаких ручных правок, звонков или контроля. Ты получаешь готовый отчёт, где видно: кто ответил, кто заинтересован, кто готов к диалогу. Остаётся только закрыть сделку. А это, поверь, проще, чем кажется.

Почему это не спам?

Персонализация на уровне ЦРУ. ИИ не будет слать предложения по маникюру директору металлургического завода. Если профиль нерелевантен — агент просто не тратит время.

Фокус на Европу. 80% ниш подойдут, если цель — выход на зарубежный рынок. IT, производство, экотовары, консалтинг — ИИ адаптирует текст под культурные коды.

Ваша задача — влететь в диалог, закрыть сделку и не зависеть от клиента годами.

Экономия на всём:

— Не нужен менеджер по продажам. ИИ сам ведёт переписку, отсеивает "холодных" и передаёт вам только горячие контакты.

— Не надо платить за email-рассылки. Всё работает через обычный почтовый клиент, но с умом: ИИ избегает триггеров спама, как профессионал.

Кому это нужно?

Стартапам , которые хотят пробиться на международный рынок без бюджета на отдел продаж.

B2B-компаниям , усталым от холодных звонков и писем в спам.

Тем, кто понимает: будущее за автоматизацией, но без потери человечности.

Фишка в том, что ваш ИИ-агент не «рассылает», а «знакомит». Он не спамит, а строит мосты. И делает это так, что даже самый циничный европейский CEO подумает: «Вау, этот чел реально в теме!».

Нужен такой же модный, чёткий и практичный ИИ-агент, который не тупит, а продаёт?

Пишите мне в личку — сделаем так, чтобы ваши конкуренты нервно курили в сторонке.

P.S. Если вы до сих пор вручную стучитесь в LinkedIn — вы либо мазохист, либо не видели, как ИИ закрывает сделки за 3 сообщения. Исправляемся? А ещё этот агент не болеет и не спорит с начальством. Мечта, а не инструмент.

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