Налоговые риски. Кому ждать выездную проверку

Налоговую проверку приятной не назовешь. Особенно, если речь идет о выездной. Но надо помнить, что просто так налоговики не приходят. Они не станут тратить время на компанию, которая им кажется благонадежной.

Спокойно могут чувствовать себя и недавно созданные фирмы. В течение первых трех лет работы к ним никто не придет.

Другое дело, если компания работает уже давно и есть подозрения, что она скрывает доходы, а налоги платит не в полном объеме. Вот тогда можно ожидать визитеров.

О контрагентах замолвите слово

Критерий, по которым отбирают кандидатов для выездных проверок, достаточно много. Но самый любимый у ФНС — высокорисковая деятельность. Ее критерии:

⬩ посредническая деятельность;

⬩ дробление бизнеса;

⬩ сделки с сомнительными контрагентами.

По сомнительным контрагентам налоговая разработала целый перечень признаков. Сделки считаются подозрительными, если:

⬩ контрагент отсутствует в ЕГРЮЛ;

⬩ компания не знает, где фактически находится ее контрагент, его склады, магазины, торговые точки;

⬩ о контрагенте нет публичной информации: он не дает рекламу, не имеет своего сайта, не имеет рекомендаций т. д.;

⬩ у компании нет копий документов подтверждающих личность и полномочия руководителя и представителя контрагента;

⬩ руководители компании не контактируют с руководителями компаний-поставщиков. Не обсуждают условия поставок, не подписывают договоры на личных встречах.

У ФНС сейчас большие возможности для сбора сведений о бизнесе и его партнерах. Поэтому «порочащие» связи обнаруживаются быстро и компания попадает под наблюдение.

Кстати, на сомнительных контрагентов может попасть и самая законопослушная компания, которая не участвует ни в каких схемах. Просто заключила договор, не проверив контрагента. Проблема здесь в том, что к ответу ее обязательно призовут. Хотя бы потому, что она добросовестный налогоплательщик, ее легко найти и с нее легко взыскать.

Поэтому рекомендуется завести полезную привычку — прежде, чем заключать договор с новым контрагентом, собрать о нем информацию.

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Включайте в договора с контрагентами «налоговую оговорку» — отдельный пункт о том, что поставщик (исполнитель) обязуется возместить сумму налогов, штрафов, пеней, которые были уплачены из-за невозможности учесть расходы или принять к вычету НДС по данной сделке.

Такую оговорку можно включать в договоры поставки, подряда, оказания услуг на законном основании — ст. 406.1 и 431.2 ГК РФ. Она застрахует вас от возможных убытков из-за недобросовестного партнера4

Но сомнительные контрагенты не единственный критерий, по которому отбираются кандидаты на выездные проверки. Собрали самые основные риски в отдельный перечень.

Основные налоговые риски

1. Подозрительно низкая (с точки зрения ФНС) налоговая нагрузка.

Для налоговиков — это признак сокрытия доходов. Но, если у вас объективные причины для низкой выручки (падение спроса, повышение цен, выход на новый рынок и т. д.), то лучше заранее подготовьте аргументы и документальные доказательства снижения доходов.

2. Постоянно низкая средняя зарплата в компании.

Нужно также иметь наготове подтверждение того, что ее размер обоснован. Например, у вас работает много молодых неопытных специалистов или совместителей, компания находится в условиях снижения доходов и т. д.

3. Убытки в течение двух лет подряд.

4. Расходы компании растут быстрее, чем ее доходы.

5. Высокая доля вычетов по НДС.

6. Для УСН и патента — частое приближение к границе лимита.

7. Сотрудничество с посредниками, не подтвержденное деловой необходимостью.

8. Игнорирование запросов налоговой по пояснениям и документам.

9. Низкий уровень рентабельности.

ФНС непонятен экономический смысл существования такой компании. Возникают подозрения в отмывании денег или участия в схемах.

10. Частые переходы из одной инспекции в другую.

11. Заключение сделок через цепочки компаний-однодневок.

12. Замена трудовых отношений на сотрудничество с самозанятыми и ИП.

Конечно, соответствие одному-двум признакам основанием для выездной проверке не станет. Но если их много, есть смысл задуматься. А заодно подготовить аргументы, объяснения, доказательства, которые подтвердят отсутствие схем в работе вашей компании.