Как настроить Яндекс Тег Менеджер: подробное руководство для маркетологов и бизнеса

То ли вдохновились, то ли просто решили не выдумывать лишнего. Главное — теперь у нас есть альтернатива, которая вписывается в юридические реалии.
Но если без иронии, это действительно своевременный и нужный продукт. Причём не только потому, что зарубежные инструменты постепенно становятся недоступными.
С 1 июля 2025 года вступают в силу поправки к закону №152-ФЗ, которые запрещают первичный сбор и хранение персональных данных на иностранных серверах. Это делает использование Google Analytics и GTM на российских сайтах юридически рискованным. Даже если вы считаете, что GTM лишь "прокладка" — браузер видит обращение к googletagmanager.com, и этого достаточно для штрафа.
Да, можно перенести Google Tag Manager на свой сервер, замаскировать вызовы, но на практике? Кто будет этим заниматься в малом или даже среднем бизнесе? Поэтому появление Яндекс Тег Менеджера — не просто шаг навстречу рынку, а по сути, спасательный круг.
Что такое Яндекс Тег Менеджер и на что он способен?
По сути — это встроенный модуль внутри Яндекс Метрики. Никаких лишних подключений, сторонних решений, регистраций. Включили — и начали работать. Функциональность впечатляет:
Добавление тегов без разработчиков. Всё делается через интерфейс Метрики — просто, понятно и быстро.
Настройка событий: клики, отправка форм, просмотр карточек и т.д. — без ручного ковыряния в коде.
Запуск A/B-тестов и добавление рекламных пикселей без риска что-то сломать.
Гибкость — можно добавлять как готовые шаблоны, так и свои скрипты.
Меньше нагрузки на IT — маркетологи и аналитики получают контроль в свои руки.
Права доступа — удобно работать в команде, не опасаясь человеческого фактора.
С учётом текущих ограничений, Яндекс Тег Менеджер выглядит как своевременное решение, способное закрыть основные потребности в настройке тегов и аналитике.
Почему это важно именно сейчас
Вопрос с Google Tag Manager уже не гипотетический. Это реальный юридический риск, особенно для компаний, работающих с персональными данными. И если раньше Gooogle Tag Manager был де-факто стандартом цифровой аналитики, то теперь его надо оперативно замещать.
Яндекс Тег Менеджер решает это быстро и легально. И, что приятно, бесплатно. Он встроен в Яндекс Метрику, работает по российским законам, и не вызывает подозрений у Роскомнадзора.
Включить его можно в пару кликов: достаточно активировать опцию в настройках счётчика Яндекс Метрики. После этого — полный контроль над тегами, событиями, целями, скриптами. Всё, что раньше делали через Google Tag Manager, теперь можно реализовать через Яндекс Тег Менеджер.
Как начать пользоваться Яндекс Тег Менеджером: пошаговая инструкция
Зайдите в интерфейс Яндекс Метрики Перейдите в нужный счётчик. Убедитесь, что у вас есть права администратора.
Активируйте Тег Менеджер В настройках счётчика выберите вкладку «Тег Менеджер» и включите его. После активации появится новый раздел для работы с тегами.
Создайте первый контейнер Контейнер — это логическая группа тегов. Назовите его, например, "Основной сайт" и привяжите к нужному домену.
Добавьте теги В контейнер можно добавлять:Готовые шаблоны (например, Яндекс Ретаргетинг, Метрика, ВКонтакте и т.д.)Свои скрипты (например, кастомные события или сторонние трекеры)
Готовые шаблоны (например, Яндекс Ретаргетинг, Метрика, ВКонтакте и т.д.)
Свои скрипты (например, кастомные события или сторонние трекеры)
Настройте условия срабатывания Выбирайте, на каких страницах или при каких действиях должен срабатывать тег. Например:Все страницыТолько карточки товараТолько при клике по кнопке «Купить»
Все страницы
Только карточки товара
Только при клике по кнопке «Купить»
Проверьте и опубликуйте Есть режим предпросмотра — можно убедиться, что всё работает как задумано. После этого публикуйте изменения — и теги начинают работать.
Назначьте роли и права доступа Удобно для команд: можно дать маркетологу доступ только к тегам, а IT — к управлению контейнерами.
Следите за статистикой и отладкой В интерфейсе есть логика отладки: видно, какие теги сработали, когда и почему.
Личный опыт и перспектива
Признаюсь: когда услышал про Яндекс Тег Менеджер, отнёсся скептически. Слишком уж громкий ход. Но после первых тестов понял — это не заготовка "на отвали". Интерфейс продуманный, функционал гибкий, документация понятная. А главное — оно работает.
Если команда Яндекса продолжит развивать ЯТМ, у него все шансы стать не просто заменой, а полноценной платформой. И, возможно, уже скоро — с уникальными возможностями, которых в Google Tag Manager и не было.
Вердикт
Если вы маркетолог или предприниматель, которому важно держать под контролем аналитику, рекламу и при этом соблюдать законодательство — Яндекс Тег Менеджер стоит попробовать уже сейчас. Тем более, что альтернативы не просто ограничены — их почти нет.
И не затягивайте. Пока другие ждут, рынок быстро адаптируется. Кто первым освоит новый инструмент — получит фору.
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Комментарии2
Если Яндекс Тег Менеджер — это спасательный круг, то наш корабль уже давно тонет, только вот стюард бесконечно объявляет, что всё под контролем, и так приятно завидовать тем, кто еще на борту Google!
Кто-то правда думает, что Яндекс Тег Менеджер — это спасательный круг, а не легкий способ завязать себе узелок на шее с новым и "бесплатным" инструментом, который просто ждет, чтобы утопить нас в его бесконечных обновлениях и юридических терках?