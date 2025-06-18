Как настроить Яндекс Тег Менеджер: подробное руководство для маркетологов и бизнеса

То ли вдохновились, то ли просто решили не выдумывать лишнего. Главное — теперь у нас есть альтернатива, которая вписывается в юридические реалии.

Но если без иронии, это действительно своевременный и нужный продукт. Причём не только потому, что зарубежные инструменты постепенно становятся недоступными.

С 1 июля 2025 года вступают в силу поправки к закону №152-ФЗ, которые запрещают первичный сбор и хранение персональных данных на иностранных серверах. Это делает использование Google Analytics и GTM на российских сайтах юридически рискованным. Даже если вы считаете, что GTM лишь "прокладка" — браузер видит обращение к googletagmanager.com, и этого достаточно для штрафа.

Да, можно перенести Google Tag Manager на свой сервер, замаскировать вызовы, но на практике? Кто будет этим заниматься в малом или даже среднем бизнесе? Поэтому появление Яндекс Тег Менеджера — не просто шаг навстречу рынку, а по сути, спасательный круг.