Включение в реестр недобросовестных поставщиков: нормативное регулирование и основания для отказа

Добросовестность участника закупки. То есть нужно представить в ФАС доказательства, что участник совершил действия, свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от заключения / исполнения контракта.

Пример № 1 (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2020 № 08 АП-6541/2020 по делу № А70-2014/2020).

У победителя закупки сломалась электронная подпись, и он не смог вовремя подписать контракт и предоставить обеспечение. Его признали уклонившимся, и направили сведения в ФАС для включения в РНП.

Что представил поставщик для своей защиты:

- документы, которые подтверждают факт покупки товара для поставки по контракту (есть товар, значит, хотел выполнить обязательства);

- переписку с производителем товара о согласовании возможности и сроков установки необходимого оборудования к технике по контракту;

- приказ о том, что победитель находился в служебной командировке. У него не было возможности оперативно заменить ЭП в пределах срока на подписание контракта;

- акт обследования оборудования, в котором указано, что ЭП вышла из строя и требует замены в удостоверяющем центре.

Результат: УФАС встал на сторону Заказчика, но потом Решение антимонопольного органа о включении поставщика в РНП отменили в через суд.