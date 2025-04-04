Включение в реестр недобросовестных поставщиков: нормативное регулирование и основания для отказа

Что говорит закон
С 01 июля 2022 года ст. 104 ФЗ-44 количество оснований для включения в РНП было сокращено с 3х до 2х, а именно остались:
уклонение участника закупки от заключения контракта;
не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами.
Часть 2 ст. 5 ФЗ-223 определяет следующие основания для включения в РНП:
уклонение участника от заключения договоров
расторжение договора с ППИ по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.
Вопрос о включении поставщика в РНП рассматривается антимонопольной службой и регулируется Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". В частности, пункты 14 и 15 Постановления от 30.06.2021 № 1078 определяют основания для отказа включить поставщика в РНП.
Что учитывается?
Добросовестность участника закупки. То есть нужно представить в ФАС доказательства, что участник совершил действия, свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от заключения / исполнения контракта.
Пример № 1 (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2020 № 08 АП-6541/2020 по делу № А70-2014/2020).
У победителя закупки сломалась электронная подпись, и он не смог вовремя подписать контракт и предоставить обеспечение. Его признали уклонившимся, и направили сведения в ФАС для включения в РНП.
Что представил поставщик для своей защиты:
- документы, которые подтверждают факт покупки товара для поставки по контракту (есть товар, значит, хотел выполнить обязательства);
- переписку с производителем товара о согласовании возможности и сроков установки необходимого оборудования к технике по контракту;
- приказ о том, что победитель находился в служебной командировке. У него не было возможности оперативно заменить ЭП в пределах срока на подписание контракта;
- акт обследования оборудования, в котором указано, что ЭП вышла из строя и требует замены в удостоверяющем центре.
Результат: УФАС встал на сторону Заказчика, но потом Решение антимонопольного органа о включении поставщика в РНП отменили в через суд.
еще один пример
Пример № 2 (Решение Оренбургского УФАС России от 17.03.2022 по делу N РНП-56 08-06-50/2022)
Сотрудник не прикрепил обеспечение контракта. Заказчик посчитал это уклонением от заключения контракта.
Как защищался поставщик:
уведомил сразу после обнаружении ошибки Заказчика
в подтверждение намерений заключить контракт Обществом представил в материалы дела независимую гарантию, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения контракта.
договоры и счет фактурами, подтверждающие приобретение материалов для Заказчика.
Нарушение Заказчиком требований к определению участника или к направлению такому участнику закупки проекта контракта, заключению контракта, признанию участника закупки уклонившимся от заключения контракта.
Пример № 3 (Решение Федеральной антимонопольной службы от 3 октября 2023 г. N 23/44/104/332)
В Извещении о закупке Заказчиком установлено в том числе требование к участникам Конкурса о наличии членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с минимальным размером взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации, соответствующего третьему уровню ответственности члена саморегулируемой организации.
В результате проверки ФАС самостоятельно установил, что размер взноса победителя в компенсационный фонд возмещения вреда меньше суммы, указанной в извещении. Нарушение Заказчика при определении победителя – отказ во включении в РНП.
Отсутствуют существенные нарушения со стороны подрядчика (подп. б п. 15)
Пример № 4 (Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия от 10 февраля 2023 г. N 013/06/104-47/2023)
30 декабря был заключен контракт и в этот же день подрядчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (понял, что не сможет в короткие сроки найти квалифицированные кадры для исполнения своих обязательств). Заказчик начислил поставщику штраф за неисполнение взятых на себя обязательств (так как договор считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления заказчика) и направила сведения о включении ППИ в ФАС.
Почему подрядчика не включили в РНП:
поставщик оплатил штраф;
отказ от договора произошел практически сразу после его подписания и существенных нарушений условий контракта поставщик не допустил.
Все случаи включения в РНП индивидуальны, однако самое главное, что проходит через все основания для отказа включения сведений - добросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).
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