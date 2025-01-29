Налогообложение операций по осуществлению майнинга цифровой валюты

С 2025 в главу 23 НК РФ внесен ряд изменений, часть из них касается учета дохода, полученного от операций по осуществлению майнинга цифровой валюты.

Понятие цифровой валюты, а также майнинга, введено Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №259-ФЗ).

Майнинг цифровой валюты – это деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию распределенного реестра, с целью выпуска цифровой валюты и (или) получения лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (п. 3.1 статьи 1 Закона №259-ФЗ).

В целях обеспечения налогового контроля операторы майнинговой инфраструктуры должны сообщать в налоговый орган сведения, связанные с осуществлением майнинга цифровой валюты лицом, которому были оказаны услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры (п.1 статьи 86.5 НК РФ).

В соответствии с п.2 статьи 38 НК РФ цифровая валюта признается имуществом. Это определяет характер учета операций, связанных с ее майнингом.

Доходы в виде в виде цифровой валюты, полученный физическим лицом в результате осуществления майнинга в Российской Федерации, в соответствии с пп.9.3 п.1. статьи 208 НК РФ относятся к доходам от источников в РФ. Следовательно, они подлежат обложению НДФЛ как резидентами, так и нерезидентами.

Полученный доход относится к доходам в натуральной форме (статья 211 НК РФ). В целях налогообложения его величину необходимо определять исходя из рыночной котировки цифровой валюты в порядке, предусмотренном п.2 статьи 282.3 НК РФ, на дату фактического его получения.

Рыночной котировкой цифровой валюты признается цена закрытия, рассчитываемая иностранным организатором торговли (включая биржу) по сделкам, совершенным через него в течение торгового дня.

Важно, что иностранным организатором торговли (включая биржу) может быть лицо, удовлетворяющее условиям:

объем торгов по сделкам с цифровой валютой превышает 100 миллиардов рублей за соответствующий торговый день,

информация о рыночных котировках цифровой валюты размещается на его официальном сайте в сети Интернет в течение трех лет, предшествующих дате совершения операций с цифровой валютой.

Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через нескольких организаторов, налогоплательщик самостоятельно выбирает рыночную котировку, сложившуюся у одного из них. В случае совершения сделок по ценам в разных валютах и (или) в иностранных цифровых правах, курс которых привязан к курсу иностранной валюты (далее - торговые пары), налогоплательщик сам выбирает торговую пару, цена закрытия которой будет признаваться рыночной котировкой цифровой валюты.

Цена закрытия цифровой валюты, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату признания дохода. Аналогичное правило установлено в отношении цены закрытия цифровой валюты, выраженной в иностранных цифровых правах.

Датой фактического получения дохода от осуществления майнинга признается дата, на которую у налогоплательщика возникает право распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе путем зачисления такой цифровой валюты непосредственно на счет другого лица (пп.1.3 п.1 статьи 223 НК РФ).

В целях определения налоговой базы соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов.

В частности:

имущественный вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением майнинга (пп.5 п.1 статьи 220 НК РФ);

профессиональный вычет (статья 221 НК РФ).

Резиденты уплачивают НДФЛ исходя из ставки, предусмотренной п.1 статьи 224 НК РФ: 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Для нерезидентов действует ставка 30%.

При этом не предусмотрено налогообложение операций в виде майнинга в рамках специальных налоговых режимов. Такое ограничение установлено в отношении:

Таким образом, осуществляя майнинг цифровой валюты в рамках предпринимательской деятельности возможно применение только общей системы налогообложения, предусматривающую уплату НДФЛ. При этом, согласно, пп.27 п.2 статьи 146 НК РФ объект налогообложения НДС не возникает.