Раздел имущества при разводе с бизнесом: как защитить компанию?

Развод — всегда стрессовая ситуация, особенно если в совместной собственности есть бизнес. Многие предприниматели не задумываются, что при разделе имущества компания может стать предметом спора. В этой статье расскажем, что говорит закон, какие риски существуют и как заранее защитить своё дело.

Что говорит закон о разделе бизнеса при разводе?

По закону, всё имущество, нажитое супругами в браке, считается совместным, включая доли в компаниях, акции и другие корпоративные права. Даже если бизнес зарегистрирован только на одного из супругов, в случае развода вторая сторона имеет право претендовать на половину стоимости.

Что можно поделить?

Доли в ООО или акционерных обществах .

Прибыль, полученную во время брака .

Оборудование, техника, транспорт, приобретённые на совместные деньги.

При этом обязательства по долгам компании обычно не распределяются между супругами напрямую, но могут повлиять на итоговую стоимость бизнеса при разделе.

Как разделить бизнес на практике?

Обычно выделяют три варианта:

1️⃣ Один супруг выкупает долю другого. Чаще всего бизнес продолжает вести один из супругов, выкупая долю по рыночной стоимости.

2️⃣ Продажа бизнеса и раздел денег. Подходит, если оба супруга не хотят или не могут управлять компанией.

3️⃣ Совместное владение. Встречается реже, так как требует взаимного доверия и согласия на совместное управление.

Как защитить бизнес заранее?

Заключите брачный договор

Самый надёжный способ закрепить, что бизнес или доля в нём не подлежит разделу. В договоре можно указать, что компания является личной собственностью одного из супругов.

Разделите имущество до брака

Если бизнес был создан до заключения брака, можно оформить документы, подтверждающие его личный характер.

Фиксируйте личные вложения

Если вы вкладывали личные средства в развитие компании, важно сохранять все документы (платёжки, договоры), чтобы подтвердить происхождение денег.

Внесите ограничения в устав компании

В некоторых случаях можно установить в уставе условия, при которых продажа доли третьим лицам (в том числе бывшим супругам) возможна только с согласия других участников.

Что делать, если развод уже начался?

В этой ситуации лучше всего действовать быстро и продуманно. Обратитесь к юристу, который поможет оценить стоимость доли, подготовить документы и минимизировать потери.

«Бизнес — это не просто актив, это часто результат многолетнего труда. Чтобы защитить его, нужно заранее предусмотреть риски. Брачный договор — эффективный инструмент, но даже если он не заключен, есть способы уменьшить потери: фиксировать личные инвестиции, правильно оформлять сделки и вовремя консультироваться с юристами», — комментирует Иван Ерофеев, юрист компании «Первый советник».

Раздел бизнеса при разводе — сложный процесс, который требует грамотного юридического подхода. Чем раньше вы начнете думать о защите, тем выше шанс сохранить компанию и продолжить развивать её без потерь. Консультация с опытным юристом поможет выстроить правильную стратегию и избежать неожиданных последствий.