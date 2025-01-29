Интеллектуальные права: как запустить системную работу своими руками

Решение соединяет два звена цепи – ваше острое желание навести порядок в интеллектуальных правах и план действий.
Оно разработано исключительно для интеллектуальной собственности. Отсюда вытекают ограничения на его использование.
Три ограничения на использование решения
Первое. Решение работает с нематериальными объектами. Их нельзя потрогать или увидеть.
Возьмем для примера произведение науки, литературы или искусства. Сначала автора осеняет идея. Потом он мысленно ее прорабатывает. То, что в итоге рождается в мыслях автора, и есть произведение.
Все нематериальные объекты собраны в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Сейчас их семнадцать. Перечень закрыт.
Доменное имя сайта не входит в этот перечень. Поэтому предлагаемое решение к нему не подходит.
Второе. Решение работает только с теми нематериальными объектами, которые выражены в объективной форме.
Другими словами, их можно увидеть, услышать или потрогать. Например, зарегистрированный товарный знак доступен любому желающему для визуального изучения.
Идея поста в соцсети не имеет объективной формы. Следовательно, в отношении нее решение не используется.
Третье. Решение задействует специальный правовой механизм. Он встраивает интеллектуальную собственность вашего бизнеса в легальный экономический оборот.
Например, вы сможете получить право на издание романа, если предварительно заключили с его автором лицензионный договор.
Или вправе использовать в своем бизнесе созданную не вами программу для ЭВМ, если заранее заключили с разработчиком договор авторского заказа.
Теперь вы видите границы применения решения. Ошибка маловероятна. Переходим к самому решению.
Решение, на которое опирается системная работа
Такая работа строится вокруг объектов интеллектуальной собственности. И предполагает три этапа реализации.
Ниже я опишу эти этапы. После чего покажу, как они реализуются на практике. На примере email-рассылки.
Этап 1. Найти объекты, имеющие признаки интеллектуальной собственности.
К примеру, текстовый материал на вашем сайте может быть отнесен к произведению литературы.
Поиск облегчит разбивка вашего бизнеса по схеме «процессы – функции – операции». И постепенное обследование каждого сектора с целью обнаружения интеллектуальной собственности.
На рисунке ниже дан еще один поисковый признак в помощь.
Этап 2. Упорядочить найденные объекты.
Другими словами, нужно отнести каждый объект к конкретному виду интеллектуальной собственности. Виды названы в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.
Например, поместить найденное словосочетание в папку «Коммерческое обозначение». Если на то есть основания.
Объекты в каждой папке имеют свои особенности, продиктованные положениями норм права. Эти нюансы нужно знать, чтобы хорошо сработать на следующем этапе.
Этап 3. Подобрать к каждому объекту специальный правовой механизм, вводящий их в легальный оборот.
Вы получаете перечень документов, которые должны сопровождать каждый объект интеллектуальной собственности.
Теперь то же самое, только на обещанном примере.
Внедряем решение. В фокусе – email-рассылка
Email-рассылка – это цепочка электронных писем с целью, которую задает отправитель. Например, рассылка для получения отзывов покупателей конкретного товара.
Бизнес-процесс «Email-рассылка» состоит минимум из трех функций: подготовки к рассылке, отправки писем и оценки итогов рассылки.
Нас больше интересуют первые две функции. В них обычно присутствуют три объекта:
текст письма;
визуал письма;
логотип компании, от имени которой уходят письма.
Первые два объекта перемещаем в папку «Произведения науки, литературы и искусства». Текст письма – произведение литературы. Визуал письма – произведение искусства.
Особенности произведения науки, литературы и искусства:
оно создается творческим трудом автора – человека (не безликой компании);
авторство сохраняется навечно;
обычно автору выплачивается вознаграждение.
Отсюда вытекает вариант списка документов в вашем портфеле:
договор авторского заказа (если автор у вас не работает);
документ, устанавливающий условия и порядок указания имени автора в тексте и визуале письма;
документ, устанавливающий порядок и условия выплаты вознаграждения автору.
Остался третий объект – логотип. Он часто имеет комплексную природу: относится к произведению искусства и в то же время зарегистрирован как товарный знак.
Поэтому мы помещаем его в две одноименные папки. Особенности произведения описаны выше, не буду повторяться. Подробнее о товарном знаке.
Товарный знак – это средство индивидуализации вашего товара в глазах потребителя. Например, обозначение «VK Видео» ассоциируется с видеоконтентом известного российского видеохостинга.
Ключевой нюанс товарного знака в том, что он должен быть зарегистрирован в специальном государственном реестре.
Помимо этого в реестр должны вноситься данные о переходе права другому лицу. Например, при заключении лицензионного договора на использование знака.
Итоговый перечень документов включает обязательный документ о регистрации товарного знака. И другие документы при необходимости.
Остается применить три этапа решения к вашему бизнесу и получить полное описание вашей интеллектуальной собственности.
После чего создать на их базе новый поток дохода, а также исключить свои потери из-за нарушений чужих интеллектуальных прав.
Вы можете сделать это своими руками, помня о трех условиях.
Учтите три условия, если внедряете решение самостоятельно
Первое условие. Вы используете интеллектуальную собственность законно, если владеете исключительным правом на нее.
Исключительное право – это возможность делать с ней то, что хотите именно вы.
Например, включить право на товарный знак во франшизу. Или разрешить бесплатно исполнить песню на благотворительном концерте.
Исключительное право будет вашим по одному из трех оснований –
Второе условие. Особенности интеллектуальной собственности могут исходить из простого или комплексного регулирования.
Текст письма в email-рассылке (произведение литературы) – пример простого регулирования. Нормы права о нем затрагивают один объект.
Реклама в виде песни – пример комплексного регулирования. Мы используем нормы права по трем объектам: тексту песни (произведению литературы), мелодии песни (произведению искусства) и исполнению песни.
Третье условие. Перечень правовых средств может меняться по мере изменения ситуации.
Возьмем программу для ЭВМ – ее не обязательно регистрировать в специальном реестре.
Но если вы это сделали, придется подавать в реестр данные о переходе прав на программу – при ее передаче другому лицу навсегда или на время.
Выводы по статье:
1. Системная работа бизнеса с интеллектуальной собственностью позволяет создать новый поток дохода. И исключает потери из-за нарушения чужих прав на нее.
2. Такая работа строится на основе простого и экономичного решения. Его использование имеет три ограничения.
3. Решение предполагает прохождение трех этапов. В конце у вас на руках перечень документов по каждому объекту интеллектуальной собственности. Все законно.
4. Вы вправе внедрить решение своими силами. В этом случае следует учесть три условия.
Вы можете внедрить решение с помощью юриста или адвоката – специалиста по интеллектуальным правам. Поможет правовой аудит.
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