Интеллектуальные права: как запустить системную работу своими руками

Первое. Решение работает с нематериальными объектами. Их нельзя потрогать или увидеть.

Возьмем для примера произведение науки, литературы или искусства. Сначала автора осеняет идея. Потом он мысленно ее прорабатывает. То, что в итоге рождается в мыслях автора, и есть произведение.

Все нематериальные объекты собраны в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Сейчас их семнадцать. Перечень закрыт.

Доменное имя сайта не входит в этот перечень. Поэтому предлагаемое решение к нему не подходит.

Нематериальные объекты распределены по пяти группам

Второе. Решение работает только с теми нематериальными объектами, которые выражены в объективной форме.

Другими словами, их можно увидеть, услышать или потрогать. Например, зарегистрированный товарный знак доступен любому желающему для визуального изучения.

Идея поста в соцсети не имеет объективной формы. Следовательно, в отношении нее решение не используется.

Третье. Решение задействует специальный правовой механизм. Он встраивает интеллектуальную собственность вашего бизнеса в легальный экономический оборот.

Например, вы сможете получить право на издание романа, если предварительно заключили с его автором лицензионный договор.

Или вправе использовать в своем бизнесе созданную не вами программу для ЭВМ, если заранее заключили с разработчиком договор авторского заказа.

Теперь вы видите границы применения решения. Ошибка маловероятна. Переходим к самому решению.