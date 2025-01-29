Как адвокат проводит аудит интеллектуальной собственности: разбираю на примере сайта

Ниже я описываю свой подход к правовому аудиту интеллектуальной собственности. Он может отличаться от такового у других адвокатов или юристов.
Бесспорно одно: аудит снимает проблемы малого и среднего бизнеса в сфере интеллектуальных прав.
Аудит проводится поэтапно. Каждый этап решает свои задачи.
Правовой аудит: кратко о главном + схема
Правовой аудит проходит четыре этапа.
Задача первого этапа – выбрать из бизнес-процессов те, внутри которых может быть интеллектуальная собственность: ваша или чужая.
На втором этапе внутри выбранных процессов выделяются объекты с признаками интеллектуальной собственности.
Полученная масса фильтруется – интеллектуальная собственность отделяется от внешне схожих, но чужеродных объектов.
Третий этап упорядочивает интеллектуальную собственность – она распределяется по папкам.
Папка заводится на отдельный вид такой собственности, поэтому соотнесена с одним из семнадцати пунктов списка из статьи 1225 Гражданского кодекса РФ.
На четвертом этапе к каждому объекту подбирается правовой механизм. С учетом нюансов, типичных для правил той или иной папки.
Механизм наделяет интеллектуальными правами. И исключает нарушение чужих прав.
Теперь все этапы подробнее. В качестве примеров буду ссылаться на свою адвокатскую практику, в том числе сайт. Как будто провожу аудит у клиента-адвоката.
Этап первый: задаем границы
Особенность интеллектуальной собственности в том, что она существует в двух измерениях: видимом и скрытом.
В видимом измерении она бросается в глаза.
Например, логотип вашей компании предстает в виде картинки, то есть произведения искусства (подп. 1 п. 1 статьи 1225 ГК РФ).
В скрытом измерении ее присутствие неочевидно.
К примеру, эта же картинка одновременно может быть товарным знаком, если зарегистрирована в специальном реестре (подп. 14 п. 1 статьи 1225 ГК РФ).
Мы склонны реагировать на знакомые вещи: процессы и интеллектуальную собственность внутри них. И ошибаемся, оставляя без внимания то, что не бросается в глаза.
Анализ бизнес-процессов помогает найти все места, где обитает интеллектуальная собственность: ваша или чужая, видимая или скрытая.
То же самое на примере сайта моей адвокатской практики
Малый и средний бизнес обычно работает по модели «Процесс – функции – операции (или транзакции)».
Поток делится на процессы, они реализуются через функции, те разбиваются на действия – операции.
Свою адвокатскую практику я выстраиваю как бизнес, в том числе опираюсь на двенадцать основных процессов.
Один из них – «Работа с потенциальным клиентом».
Процесс разбит на функции, в том числе «Доведение информации до адресата».
Функция разбита на ключевые действия, в том числе «Оформить дизайн» и «Наполнить материалами площадку». На площадке я контактирую с целевой аудиторией.
Сайт является такой площадкой. Это то место, где нужно искать интеллектуальную собственность.
На выходе мы получаем ограниченное поле для поиска интеллектуальной собственности. Плюс удобно планировать объем и время работы на 2-4 этапах.
Этап второй: находим и фильтруем
Фишка интеллектуальной собственности в том, что она выражается в объективной форме – ее можно увидеть, услышать или потрогать.
В границах выбранного процесса мы собираем все объекты, имеющие такую форму и несущие черты этой собственности.
И только после сплошного сбора приступаем к оценке объектов, оставляя лишь интеллектуальную собственность.
То же самое на примере сайта моей адвокатской практики
На первом этапе я остановился на процессе «Работа с потенциальным клиентом» и выбрал инструмент его реализации – сайт.
Теперь я планирую собрать объекты с признаками интеллектуальной собственности. И сделаю это на примере первого экрана сайта: этого достаточно, чтобы понять принцип.
Первый экран виден сразу после перехода на сайт. Его точно просмотрят и увидят нарушения своих прав.
На первом экране сайта выделено и пронумеровано двенадцать объектов.
Все они могут охраняться как интеллектуальная собственность. Однако фактически под охрану подпадает только половина:
фотография адвоката [объект 1];
изображение диалогового окна овальной формы с тремя точками внутри [4];
изображение трех документов [9];
изображение развернутой книги [10];
изображение фрагмента кинопленки [11];
дизайн сайта [12].
Остальные объекты – не интеллектуальная собственность:
фамилия, инициалы и номер телефона созданы нетворческим трудом [блоки 2-3];
объема коротких текстов и словосочетаний в принципе недостаточно для отражения замысла автора произведения [блок 5 в части «Все услуги», 6-8];
отдельные слова включены в лексикон всех носителей русского языка [5, за исключением «Все услуги»].
Этап третий: распределяем
После второго этапа на руках оседают объекты интеллектуальной собственности. Разносим их по папкам.
Каждая папка сочетается с конкретным пунктом из специального перечня: одним из семнадцати (п. 1 статьи 1225 ГК РФ).
Каждый пункт перечня закрепляет свои правила оборота объектов, расположенных в папке.
То же самое на примере сайта моей адвокатской практики
С первого экрана сайта собрано шесть объектов интеллектуальной собственности: фотография, изображения и дизайн [1, 4, 9-12].
Размещаю их в одной папке – «Произведения науки, литературы и искусства», так как все они суть произведения изобразительного искусства.
И перехожу к последнему этапу аудита.
Этап четвертый: вводим в оборот
Интеллектуальная собственность в гражданском обороте используется по специальным правилам. Они изложены в части четвертой Гражданского кодекса РФ и других нормах, связанных с ним.
Нарушение правил влечет минимум гражданскую ответственность в виде возмещения ущерба или компенсации от 10 тыс. до 5 млн рублей.
Исключить потери помогает оформление пакета документов. Его наполнение разнится с учетом ситуации.
Например, вы можете получить право на интеллектуальную собственность по наследству или в рамках трудовых отношений.
В первом случае ключевой документ – свидетельство о праве на наследство. Во втором – трудовой договор и возможно порядок оборота служебных произведений.
То же самое на примере сайта моей адвокатской практики
После третьего этапа аудита у меня на руках интеллектуальная собственность – шесть объектов. Каждый из них я использую законно:
1. Фотография адвоката [1]. Интеллектуальные права на нее принадлежат мне в силу создания: я лично сделал снимок на камеру.
В папке лежит исходный файл (формат RAW).
2. Изображение диалогового окна [4]. Права на него принадлежат мне в силу создания: я лично изобразил рисунок с помощью графического планшета и графического редактора Figma.
В папке лежит исходный файл (формат Fig).
3. Дизайн сайта, в том числе изображения трех документов, развернутой книги и фрагмента кинопленки [9-12].
Весь объем исключительных прав на них принадлежит мне по договору авторского заказа. Пакет документов в папке.
Вы вправе упрекнуть меня в том, что я выделил не всю интеллектуальную собственность первого экрана сайта.
Соглашусь. За бортом остались несколько объектов. Например, шрифт: заголовка, подзаголовка и основного текста. Или исходный текст как часть программы для ЭВМ.
Я вынужденно уменьшил объем статьи, дабы сохранить фокус на главном: понимании того, как проходит правовой аудит интеллектуальной собственности.
Выводы по статье:
1. Правовой аудит интеллектуальной собственности решает две задачи:
исключает проблемы малого и среднего бизнеса из-за нарушений чужих интеллектуальных прав;
формирует новый поток дохода от использования своей интеллектуальной собственности.
2. Правовой аудит включает четыре обязательных этапа:
определение границ для поиска интеллектуальной собственности;
сбор и фильтрация объектов интеллектуальной собственности;
распределение объектов по группам для уяснения правил работы с ними;
подбор специального правового механизма к каждому объекту.
3. Условия правового аудита нужно уточнить у адвоката или юриста, к которому вы обращаетесь.
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