Как адвокат проводит аудит интеллектуальной собственности: разбираю на примере сайта

Особенность интеллектуальной собственности в том, что она существует в двух измерениях: видимом и скрытом.

В видимом измерении она бросается в глаза.

Например, логотип вашей компании предстает в виде картинки, то есть произведения искусства (подп. 1 п. 1 статьи 1225 ГК РФ).

В скрытом измерении ее присутствие неочевидно.

К примеру, эта же картинка одновременно может быть товарным знаком, если зарегистрирована в специальном реестре (подп. 14 п. 1 статьи 1225 ГК РФ).

Мы склонны реагировать на знакомые вещи: процессы и интеллектуальную собственность внутри них. И ошибаемся, оставляя без внимания то, что не бросается в глаза.

Анализ бизнес-процессов помогает найти все места, где обитает интеллектуальная собственность: ваша или чужая, видимая или скрытая.