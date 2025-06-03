Кейс адвоката: защитил владельца интеллектуальных прав на программу для ЭВМ

Обыграли риски

Виды документов и содержание каждого из них были определены с учетом рисков, присущих проверке сообщения о преступлении.

Риски при проверке сообщения о преступлении

Примеры рисков, которые были учтены:

1. Следователь СК РФ в основном сталкивается с незаконной переработкой программы для ЭВМ, поэтому может не заметить нарушение прав на базу данных.

По этой же причине он может не понять разницу между способом нарушения авторских прав на базу данных и прав изготовителя базы данных.

2. Следователь СК РФ – не специалист по интеллектуальной собственности.

Из-за этого у него могут быть трудности с тем, чтобы развернуть механизм нарушения и увидеть обстоятельства, подлежащие установлению.

По этой же причине он может пропустить источник получения важной информации.

3. Материалы проверки сообщения о преступлении в будущем могут быть вовлечены в арбитражный процесс с теми же участниками.

Значит, содержание этих материалов должно подтверждать позицию компании, если придется входить в процесс.