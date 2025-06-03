Кейс адвоката: защитил владельца интеллектуальных прав на программу для ЭВМ

В середине марта на меня вышла компания – владелец исключительных прав на программу для ЭВМ.
Программа автоматизирует управление транспортным терминалом клиента. Компания получает прибыль за счет продажи клиенту лицензии и обслуживания его работы с грузами.
В начале года появились сведения о том, что один из клиентов создал аналогичную программу путем переработки программы компании, без согласия последней.
Нарушитель ответил отпиской на письмо владельца прав.
Начал переводить контрагентов на свою программу. Запустил ее продвижение в сети интернет. Постепенно свел к нулю число операций в программе компании.
В этой обстановке мы заключили соглашение на детальный разбор ситуации.
По итогам детального разбора компания получила ответы на вопросы, в том числе:
1. Клиент написал свою программу на другом компьютерном языке, что исключает его ответственность за плагиат и переработку программы компании.
Но остается нарушение прав на базу данных компании – самостоятельный вид интеллектуальной собственности.
2. Интерфейс программы клиента на 80% повторяет интерфейс программы компании.
Такое возможно, когда нарушитель заимствует структуру базы данных компании:
подбор таблиц в зависимости от объектов учета;
взаимосвязи между таблицами и ее отдельными элементами;
порядок расположения информационных материалов внутри каждой таблицы.
Налицо посягательство на авторские права компании.
3. Объекты учета и автоматизация операций с ними идентичны таковым в базе данных компании.
Подобное возможно, когда нарушитель извлекает из базы данных компании информационные материалы по объектам учета. Например, по контейнерам или ремонтным работам.
Налицо посягательство на право компании как изготовителя базы данных.
4. С учетом стоимости интеллектуальных прав допустимо подать заявление о нарушении авторских и смежных прав компании (статья 146 УК РФ) с последующим возмещением ущерба.
Утвердили вариант с подготовкой документов для подачи заявления о преступлении в Следственный комитет РФ.
Заключили соглашение на подготовку документов. Согласовали развернутый план: вид работы с привязкой к цели, начало и окончание работ с разбивкой по дням.
Обыграли риски
Виды документов и содержание каждого из них были определены с учетом рисков, присущих проверке сообщения о преступлении.
Примеры рисков, которые были учтены:
1. Следователь СК РФ в основном сталкивается с незаконной переработкой программы для ЭВМ, поэтому может не заметить нарушение прав на базу данных.
По этой же причине он может не понять разницу между способом нарушения авторских прав на базу данных и прав изготовителя базы данных.
2. Следователь СК РФ – не специалист по интеллектуальной собственности.
Из-за этого у него могут быть трудности с тем, чтобы развернуть механизм нарушения и увидеть обстоятельства, подлежащие установлению.
По этой же причине он может пропустить источник получения важной информации.
3. Материалы проверки сообщения о преступлении в будущем могут быть вовлечены в арбитражный процесс с теми же участниками.
Значит, содержание этих материалов должно подтверждать позицию компании, если придется входить в процесс.
Пакет документов под ключ
Через месяц компания получила пакет документов для передачи в Следственный комитет РФ:
1. Заявление о преступлении.
2. Акты адвокатского осмотра:
интерфейса программы для ЭВМ компании;
базы данных компании;
сайтов нарушителя и возможного соучастника преступления.
Работал с компанией дистанционно. Акты с приложением CD-R дисков направил в ее адрес почтой.
3. Ходатайство о проведении процессуальных действий, в том числе вопросы для судебной компьютерной экспертизы именно по нашей ситуации.
Помимо этого согласовали позицию компании и детали сведений, имеющих значение при получении объяснения у ее представителя.
Справились в два раза быстрее: представитель компании оперативно и компетентно отвечал на мои вопросы, пересылал документы для анализа.
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