Интеллектуальная собственность: 3 примера, когда нельзя без документа

Ситуация 1. Передача и получение прав на интеллектуальную собственность

Закон требует, чтобы исключительное право передавалось или получалось по договору. Иначе практически невозможно доказать значимые обстоятельства.

Малому и среднему бизнесу интересны исключительные права на интеллектуальную собственность. Такие права отчуждают или передают во временное пользование.

И средства индивидуализации: товарные знаки, коммерческие обозначения и другие объекты.

В него входят результаты интеллектуальной деятельности. Например, произведения науки, литературы и искусства.

Пример

Два предпринимателя подписали лицензионный договор. Первый передал второму интеллектуальные права на секрет производства (ноу-хау). Второй разово оплатил 450 тыс. рублей и вносил ежемесячные платежи.

В договоре было указано, что секрет производства находится в закрытом файлохранилище. Доступ к нему предоставляется по ссылке.

Через два месяца второй предприниматель подал иск к первому. В иске он потребовал вернуть разовый платеж.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону второго предпринимателя и отказали в иске. Суд по интеллектуальным правам отменил их решения.

Один из аргументов отмены решений судов – в лицензионном договоре не описан конкретный секрет производства.

Недостаточно одной лишь ссылки на секрет производства или устной договоренности между сторонами лицензионного договора.

Источник: Арбитражное дело № А65-11261/2024.