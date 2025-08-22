Интеллектуальная собственность: 3 примера, когда нельзя без документа

Интеллектуальная собственность приносит доход, если вы законно получили на нее права и ввели их в экономический оборот.
Но законность ваших действий нужно еще доказать. И здесь помогут договоры и другие юридические документы.
Ниже описаны ситуации, когда составление документа жизненно важно для бухгалтерского баланса и репутации.
Ситуация 1. Передача и получение прав на интеллектуальную собственность
Закон формирует перечень объектов интеллектуальной собственности (статья 1225 Гражданского кодекса РФ).
В него входят результаты интеллектуальной деятельности. Например, произведения науки, литературы и искусства.
И средства индивидуализации: товарные знаки, коммерческие обозначения и другие объекты.
Малому и среднему бизнесу интересны исключительные права на интеллектуальную собственность. Такие права отчуждают или передают во временное пользование.
Закон требует, чтобы исключительное право передавалось или получалось по договору. Иначе практически невозможно доказать значимые обстоятельства.
Пример
Два предпринимателя подписали лицензионный договор. Первый передал второму интеллектуальные права на секрет производства (ноу-хау). Второй разово оплатил 450 тыс. рублей и вносил ежемесячные платежи.
В договоре было указано, что секрет производства находится в закрытом файлохранилище. Доступ к нему предоставляется по ссылке.
Через два месяца второй предприниматель подал иск к первому. В иске он потребовал вернуть разовый платеж.
Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону второго предпринимателя и отказали в иске. Суд по интеллектуальным правам отменил их решения.
Один из аргументов отмены решений судов – в лицензионном договоре не описан конкретный секрет производства.
Недостаточно одной лишь ссылки на секрет производства или устной договоренности между сторонами лицензионного договора.
Источник: Арбитражное дело № А65-11261/2024.
Ситуация 2. Создание служебной интеллектуальной собственности
Закон разрешает ситуацию, когда компания получает от своего работника исключительное право на служебное произведение, изобретение или другую интеллектуальную собственность.
Но есть один нюанс –
В трудовом договоре, должностных обязанностях работника и других документах должна присутствовать связь между трудом работника и полученной им интеллектуальной собственностью.
Что будет, если забыть про этот нюанс?
За работником останется не только право автора, но и исключительное право на созданную интеллектуальную собственность. Именно он будет получать доход от использования произведения.
Пример
Компания решила вывести на рынок новое программное обеспечение – мессенджер для общения врачей и пациентов. Была приглашена команда разработчиков.
После выполнения задания разработчики создали свою фирму, зарегистрировали на нее названный мессенджер и... тут же получили иск.
В иске компания потребовала, чтобы интеллектуальные права на мессенджер признали за ней. Сослалась на трудовые отношения с разработчиками и служебный характер полученного результата.
В суде компания проиграла. Она не смогла доказать, что трудовые отношения с командой разработчиков включали работу над мессенджером.
Источник: Арбитражное дело № А40-202764/2018.
Ситуация 3. Выбор фирменного наименования при регистрации компании
Ваша компания появляется с момента ее регистрации в специальном реестре. Для этого вы подаете заявление по специальной форме.
Одновременно вы указываете фирменное наименование вашей организации. Оно выступает как средство индивидуализации вашей компании.
Не забудьте прописать сокращенное фирменное наименование на русском языке, иначе потом будет невозможно пресечь недобросовестные действия конкурентов.
Пример
Компания вошла в реестр под фирменным наименованием «Сибирская торговая компания». Основной вид деятельности – оптовая торговля.
В документах на регистрацию в реестре было дополнение – сокращенное наименование на русском языке: СТК.
В последующем в другом городе была зарегистрирована компания – ООО «СТК». С тем же видом деятельности.
УФАС по Кемеровской области привлекло компанию-дублера к ответственности за недобросовестную конкуренцию.
Один из аргументов ведомства – фирменное наименование нарушителя совпало с сокращенным названием «Сибирской торговой компании».
Позиция УФАС устояла в суде, так как сокращение присутствовало в документах на регистрацию добросовестной компании.
Источник: Арбитражное дело № А27-2699/2019.
Выводы по статье
1. Договор и другие юридические документы вовлекают в оборот интеллектуальную собственность и оберегают ее использование.
2. Обязательно документируйте:
передачу и получение прав на интеллектуальную собственность;
создание служебной интеллектуальной собственности;
сокращенное фирменное наименование при регистрации компании.
3. Составить договоры и другие документы на интеллектуальную собственность можно своими силами или с помощью адвоката – специалиста по интеллектуальной собственности.
