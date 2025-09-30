Товарный знак: разная география сторон сделки не влияет на регистрацию перехода права на знак

Радость от покупки сильного товарного знака может омрачить Роспатент, отказав в регистрации перехода права на этот знак.

Сильный товарный знак появляется, если компания вкладывает ресурсы в его продвижение. Со временем он вытесняет товарные знаки конкурентов из сознания потребителей.

Владелец сильного товарного знака может потерять к нему интерес. И принять ваше предложение о покупке знака.

(Купить товарный знак означает купить исключительное право на него: в полном объеме.)

Но только лишь покупка товарного знака не наделяет вас правами его владельца. Закон требует, чтобы вы зарегистрировали переход к вам права на товарный знак.

Давайте на примере

Фирма в Екатеринбурге зарегистрировала товарный знак "Уральский край" для таких товаров, как: чай, кофе и их составляющие.

Параллельно вы торгуете такими же товарами в Новосибирске. Для расширения рыночного сегмента вам понадобился сильный товарный знак.

Ваша компания и фирма подписали договор, по которому "Уральский край" обогатил ваши внеоборотные активы. Подана заявка в Роспатент на регистрацию перехода права.

Но Роспатент заблокировал регистрацию -

По его мнению, передача вам права на товарный знак способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара: фирма и ваша компания стоят на учете в разных регионах.

Почему Роспатент не прав?

1. Товарный знак фирмы действует и не оспорен.

Фирма зарегистрировала товарный знак "Уральский край".

При регистрации это словесное обозначение прошло экспертизу Роспатента, в том числе на описательный характер.

Описательный характер обозначения присутствует, когда оно состоит только из элементов, характеризующих, например, место производства товаров.

При регистрации товарного Роспатент оставил элемент "Уральский" как охраняемый, то есть исключил его описательный характер.

Другие участники рынка не возражали против регистрации такого товарного знака.

2. Место нахождение производителя товаров и их составляющих не имеет значения для потребителя.

Закон говорит о том, что товарный знак служит для индивидуализации товаров и услуг.

Закон не говорит, что товарный знак индивидуализирует производителя товаров.

Значение для регистрации имеет именно место производство товаров, а не место, где поставлены на учет стороны сделки по передаче товарного знака: фирма и ваша компания.

3. Место производства товаров может не совпадать с местом нахождения их производителя.

Ваша компания может быть зарегистрирована в Новосибирске, но работать в Екатеринбурге.

Или приобретать сильный товарный знак для индивидуализации товаров, произведенных другими участниками рынка. При условии, что вы потом эти товары продаете.

Отсутствует прямая ассоциация между товарным знаком "Уральский край" и фирмой, именно ее товарами.

Посоветуйтесь со своим адвокатом. Он даст ссылки на закон и судебную практику для борьбы с отказом Роспатента в государственной регистрации перехода права на товарный знак. Из-за "географического конфликта".