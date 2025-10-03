Аббревиатура в товарном знаке: почему ее нельзя игнорировать?

Каждая заявка на товарный знак проходит экспертизу Роспатента, в том числе просвечивается ваше обозначение:
выделяются сильные и слабые элементы обозначения;
сильные элементы обозначения сравниваются с таковыми у конкурента - чужого товарного знака, который зарегистрирован раньше;
сравнение проходит по трем основным критериям: графическому, звуковому и смысловому.
Заранее просчитайте риски, если в вашем обозначении представлен элемент, похожий на аббревиатуру
Аббревиатура - это слово, образованное тремя основными способами:
Из первых букв единиц в словосочетании. Например, "РД" от "ремонт двигателей".
Из начальных частей двух и более слов. Например, "продмаг" от "продуктовый магазин".
Как сложение начала (или части) одного слова с другим словом словосочетания. Например, "управделами" от "управляющий делами".
Вы рискуете, если вовремя не распознали аббревиатуру. Почему?
Давайте на примере.
Допустим, вы занимаетесь торговлей продуктами питания. Дело спорится, пора регистрировать товарный знак.
Вы оформляете заявку на товарный знак, в которой представлено "двухслойное" обозначение:
1) верхний слой состоит из латинской монограммы "AC", выполненной прописными буквами с оригинальным шрифтом (каждая буква разного цвета);
2) нижний слой располагается под верхним и состоит из словесного элемента латинскими буквами "agentcompany" ("agent" под буквой "А", "company" под "С").
Это самое сложное в посте. Дальше будет легче))
Роспатент провел экспертизу и отказал в государственной регистрации товарного знака.
Он обнаружил в своей базе чужой товарный знак: словесное обозначение латинскими буквами простым шрифтом "Agent".
И посчитал, что ваше обозначение сильно похоже на обозначение из чужого товарного знака.
(В интересах следствия будем считать, что в вашей заявке и чужом товарном знаке названы однородные товары.)
Аргументы Роспатента
1. В вашем обозначении сильный элемент - латинская монограмма "AC".
Эта монограмма притягивает внимание обычного потребителя своими размерами, цветовой комбинацией и оригинальностью шрифта.
Словесный элемент из нижнего слоя - слабый элемент: проигрывает сильному по размерам, цветовой комбинации и сложности шрифта.
Чужой товарный знак представлен одним словом. Оно - сильный элемент.
2. В вашем обозначении латинская монограмма - одновременно изобразительный и словесный элемент.
Роспатент рассматривает латинскую монограмму как словесный элемент по двум причинам.
Первая. В нижнем слое вашего обозначения дан словесный элемент "agentcompany", который состоит из двух слов: agent и company.
Их начальные буквы "А" и "С" идентичны буквам из монограммы.
Вторая. Слова из нижнего слоя взаимосвязаны с буквами из верхнего слоя: каждое слово расположено под "своей" буквой.
Потребитель с большой вероятностью рассмотрит буквы из верхнего слоя как начальные буквы слов из нижнего слоя.
Другими словами, перед нами первый способ образования аббревиатуры.
Повторюсь: аббревиатура - это слово.
3. Сильный элемент вашего обозначения включает словесный элемент - аббревиатуру.
Значение аббревиатуры сводится к толкованию двух слов: agent и company (агент компании).
Важно: слово "agent" стоит первым, поэтому сильнее второго слова "company". Значит, общее впечатление вероятнее всего будет строиться на значении первого слова.
Смысл сильного элемента чужого товарного знака тоже строится вокруг слова "agent".
4. Сильный элемент вашего обозначения и таковой чужого товарного знака имеют высокую степень сходства по двум критериям:
1) смысловому (с акцентом на значение и расположение слова "agent");
2) звуковому (произношение слова "agent" тождественно).
Поговорите со своим адвокатом. Он объяснит, как выбрать обозначение без риска отказа в регистрации товарного знака.
Обязательно поделитесь в комментарии, если я что-то опустил. Внесу правку: истина дороже.
общением с Роспатентом заниматься должен специалист, обладающий опытом и знаниями