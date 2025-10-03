Аббревиатура в товарном знаке: почему ее нельзя игнорировать?

Вы рискуете, если вовремя не распознали аббревиатуру. Почему?

Давайте на примере.

Допустим, вы занимаетесь торговлей продуктами питания. Дело спорится, пора регистрировать товарный знак.

Вы оформляете заявку на товарный знак, в которой представлено "двухслойное" обозначение:

1) верхний слой состоит из латинской монограммы "AC", выполненной прописными буквами с оригинальным шрифтом (каждая буква разного цвета);

2) нижний слой располагается под верхним и состоит из словесного элемента латинскими буквами "agentcompany" ("agent" под буквой "А", "company" под "С").

Это самое сложное в посте. Дальше будет легче))

Роспатент провел экспертизу и отказал в государственной регистрации товарного знака.

Он обнаружил в своей базе чужой товарный знак: словесное обозначение латинскими буквами простым шрифтом "Agent".

И посчитал, что ваше обозначение сильно похоже на обозначение из чужого товарного знака.

(В интересах следствия будем считать, что в вашей заявке и чужом товарном знаке названы однородные товары.)