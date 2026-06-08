Товарный знак: странная регистрация доменного имени не влечет автоматом выплату компенсации

Представим, что вы занимаетесь озеленением: у вас цветочный магазин и контракты на создание пространства с цветами, биологи в штате.

Вы регистрируете словесный товарный знак: ЗЕЛЕМАНИЯ (все совпадения случайны).

Неожиданно на вашу корпоративную почту приходит письмо. В нем предложение, от которого сложно отказаться.

Вам предлагают продать права на доменное имя "zelmania" в доменной зоне "ru". Со скидкой выходит 500 тысяч рублей.

Вы мониторите сервисы регистрации доменных имен и видите, что две недели назад частное лицо получило права на использование этого доменного имени.

На вас хотят заработать.

При том, что автор письма ни дня не оказывал услуги и не торговал: нет сайта с предложением его услуг и товаров!

Вы подаете иск к нарушителю, где говорите о недобросовестной конкуренции и просите суд:

Первое. Признать, что податель письма зарегистрировал доменное имя с единственной целью - недобросовестно конкурировать с вами.

Думаю, у вас все шансы выиграть дело в этой части.

Второе. Аннулировать регистрацию доменного имени.

Думаю, суд вас поддержит и сведет регистрацию к нулю.

Третье. Взыскать с нарушителя 1 млн рублей компенсациитза нарушение ваших исключительных прав на товарный знак.

Вот здесь я бы не стал торопиться с поддержкой суда. И дело не в большой сумме компенсации.

Почему суд скорее всего откажет вам в иске по третьему требованию?