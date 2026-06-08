Товарный знак: странная регистрация доменного имени не влечет автоматом выплату компенсации

Представим, что вы занимаетесь озеленением: у вас цветочный магазин и контракты на создание пространства с цветами, биологи в штате.
Вы регистрируете словесный товарный знак: ЗЕЛЕМАНИЯ (все совпадения случайны).
Неожиданно на вашу корпоративную почту приходит письмо. В нем предложение, от которого сложно отказаться.
Вам предлагают продать права на доменное имя "zelmania" в доменной зоне "ru". Со скидкой выходит 500 тысяч рублей.
Вы мониторите сервисы регистрации доменных имен и видите, что две недели назад частное лицо получило права на использование этого доменного имени.
На вас хотят заработать.
При том, что автор письма ни дня не оказывал услуги и не торговал: нет сайта с предложением его услуг и товаров!
Вы подаете иск к нарушителю, где говорите о недобросовестной конкуренции и просите суд:
Первое. Признать, что податель письма зарегистрировал доменное имя с единственной целью - недобросовестно конкурировать с вами.
Думаю, у вас все шансы выиграть дело в этой части.
Второе. Аннулировать регистрацию доменного имени.
Думаю, суд вас поддержит и сведет регистрацию к нулю.
Третье. Взыскать с нарушителя 1 млн рублей компенсациитза нарушение ваших исключительных прав на товарный знак.
Вот здесь я бы не стал торопиться с поддержкой суда. И дело не в большой сумме компенсации.
Почему суд скорее всего откажет вам в иске по третьему требованию?
1. Недобросовестная конкуренция и нарушение исключительных прав - не одно и то же.
Точнее так: первое может существовать без второго, и наоборот.
2. Приобретение прав на доменное имя и фактическое использование полученных прав - не одно и то же.
Вы можете получить права, но не использовать их. Как в нашем случае.
Или использовать полученные права, привязав доменное имя к конкретному хосту. Так появляется сайт и информация на нем, помогающая продавать вашу ценность.
3. Посягательство на вашу интеллектуальную собственность появляется тогда, когда нарушитель фактически использовал доменное имя.
И не просто использовал, а связал доменное имя с сайтом, на котором предлагаются к продаже аналогичные товары или услуги.
В нашем случае, это озеленение или что-то похожее.
Только фактическое использование доменного имени, идентичного или сильно похожего на ваш товарный знак, влечет нарушение.
То нарушение, за которое можно получать заявленную вами компенсацию.
4. Доменное имя - это элемент адресации в сети "Интернет".
Выдача сайта нарушителя по поисковому запросу сама по себе не нарушает ваши исключительные права на товарный знак.
Потенциальный клиент видит на странице выдачи то самое доменное имя, но решение о покупке принимает только тогда, когда есть связь доменного имени с товарами или услугами продавца.
Нет связи - нет индивидуализации товаров или услуг. Нет индивидуализации, нет нарушения прав на товарный знак.
Ибо товарный знак - средство индивидуализации!
Поговорите со своим адвокатом. Он оценит вашу ситуацию и поможет разобраться, стоит ли оплачивать госпошлину для взыскания компенсации с нарушителя.
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