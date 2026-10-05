Патентный тролль: кто это такой и как его вовремя распознать?

Монетизация интеллектуальной собственности — верная стратегия бизнеса. До тех пор, пока она не переходит в патентный троллинг.

Допустим, вы занимаетесь производством и продажей изделий из мяса. Например, колбас, сосисок или пельменей.

Работаете по франшизе. У вас на руках лицензионный договор на товарный знак "Богатые дары". Казалось бы, все нормально.

Неожиданно вас просят прийти в арбитражный суд и подать свои возражения на иск о нарушении исключительных прав. Вы - ответчик.

Кто-то посчитал, что вы незаконно использовали его товарный знак "Богатые".

Вы роетесь в картотеке арбитражных судов и реестре Роспатента и видите интересную картину. Против вас играет фирма, у которой на балансе более трехсот товарных знаков. В разных сферах экономики.

Вы не погрешите против истины, если скажете, что перед вами патентный тролль.

Патентный троллинг - это недобросовестная практика, когда фирма массово скупает интеллектуальные права на товарные знаки без цели производства товаров.

(Такой тролль также встречается в патентных отношениях. Там, где обитают изобретения, полезные модели и промышленные образцы.)

Патентный троллинг ставит перед собой единственную цель: собирать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки.

Патентный тролль высасывает деньги из реального бизнеса.

Вам придется доказывать, что истец - патентный тролль. По итогам суд откажет истцу в удовлетворении его иска из-за злоупотребления правом.

На что можно обратить внимание в суде. Даю минимум из трех нюансов:

1. Патентный тролль владеет большим числом товарных знаков в РАЗНЫХ областях экономической деятельности.

В нашем случае он владеет товарным знаком "Богатые" для товаров 29 класса МКТУ - Международной классификации товаров и услуг.

Одновременно за ним числятся 300 товарных знаков из сфер химических продуктов, красок, фармакологии, парфюмерии и так далее.

2. Патентный тролль фактически не производит товары и не оказывает услуги.

Посмотрите выписку ЕГРЮЛ. В ней информация о видах деятельности истца.

Запросите отчеты по его деятельности. У тролля обычно скудные показатели по одному-двум областям экономической деятельности.

Другими словами, патентный тролль не имеет экономического интереса в использовании большинства своих товарных знаков.

Возьмите на заметку: товарный знак - это средство индивидуализации, которое выделяет и защищает РЕАЛЬНЫЙ товар или услугу владельца на рынке.

Если истец ничего не производит, что тогда выделяется и защищается его товарным знаком?

3. Патентный тролль - профессиональный сутяжник.

Скорее всего, до вашей компании тролль уже наведался к другим участникам рынка.

Составьте список "жертв" и запросите у них материалы. Изучите доступные судебные документы в картотеке арбитражных дел.

Ваша задача - показать суду количество рассмотренных дел и их результаты.

Поговорите с адвокатом по интеллектуальной собственности. Он предложит вариант борьбы с патентным троллем именно в вашей ситуации.

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