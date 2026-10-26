Сравниваем товарный знак и спорное обозначение: математика не имеет значения

Представим, что вы владеете сетью магазинов по продаже товаров массового потребления.
Один из вариантов продвижения вашей компании - организация суточной распродажи товаров для притока большого числа покупателей.
Вы застолбили за собой товарный знак в виде словесного обозначения "Мощная Пятница".
Как это обычно бывает, в ходе мониторинга Государственного реестра товарных знаков ваш адвокат вскрыл хитроумную схему конкурента -
Конкурент зарегистрировал за собой товарный знак "Powerful Friday" (переводится как мощная пятница), расположив слова на цветном квадрате.
Вы понимаете, что ваш товарный знак и товарный знак конкурента сильно похожи по смыслу.
Вам это не нравится: конкурент бесплатно воспользуется результатами вашей работы с сознанием целевой аудитории.
Ваш адвокат подает возражение в Роспатент. Вы хотите прекратить правовую охрану товарного знака конкурента, ведь ваш товарный знак старше.
Роспатент вас не поддерживает. Вы обжалуете его решение в Суде по интеллектуальным правам. Там та же песня:
1. Ваш товарный знак имеет словесное обозначение на русском языке (кириллице). Товарный знак конкурента - комбинированный: слова на латинице + цветной фон.
2. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента допустимо считать тождественными по смыслу, то есть семантическими эквивалентами.
3. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента отличаются по фонетическому критерию, то есть звуки не совпадают при произнесении слов.
4. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента отличаются по графическому критерию, то есть у них разное начертание букв.
Не забудьте добавить цветной фон у товарного знака конкурента. У вас его нет.
5. Одного лишь совпадения по семантическому критерию недостаточно, так как такому совпадению противостоит несовпадение по двум критериям: фонетическому и графическому.
Что делать?
Идти дальше - в Президиум Суда по интеллектуальным правам.
Президиум СИП обратит внимание на то, что сходство по смыслу двух товарных знаков возможно в трех вариантах.
Первый. Оба товарных знака не имеют лексического значения.
Например, если ваш товарный знак "Вот так!", а товарный знак конкурента "Так-так".
В обоих товарных знаках служебные части речи: частицы, наречия, междометия.
Думаю, это не ваш случай.
Второй. Только один товарный знак имеет лексическое значение.
Например, если ваш товарный знак "Пускай вверх" (в значении "отпустить что-то вверх"). Товарный знак конкурента "Пускай так" (оба слова - частицы).
Сомневаюсь, что это ваш случай.
Третий. Оба товарных знака имеют лексическое значение.
Уверен, это ваш случай. Оба товарных знака имеют лексическое значение. Причем одно и то же - "Мощная пятница".
В этом случае совпадение только по семантическому критерию - достаточный аргумент в суде для вашей позиции!
Поговорите с адвокатом по интеллектуальной собственности. Он сопоставит ваш товарный знак с обозначением конкурента. Сделает это правильно.
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Постановление Суда по интеллектуальным правам, 31 июля 2026 г., дело СИП-1147/2025.