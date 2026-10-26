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Сергей Пропастин
Интеллектуальные права
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Сравниваем товарный знак и спорное обозначение: математика не имеет значения

Вы увидели заявку конкурента на товарный знак. Но он предлагает обозначение, сильно похожее на ваше. По смыслу.

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Представим, что вы владеете сетью магазинов по продаже товаров массового потребления.

Один из вариантов продвижения вашей компании - организация суточной распродажи товаров для притока большого числа покупателей.

Вы застолбили за собой товарный знак в виде словесного обозначения "Мощная Пятница".

Как это обычно бывает, в ходе мониторинга Государственного реестра товарных знаков ваш адвокат вскрыл хитроумную схему конкурента -

Конкурент зарегистрировал за собой товарный знак "Powerful Friday" (переводится как мощная пятница), расположив слова на цветном квадрате.

Вы понимаете, что ваш товарный знак и товарный знак конкурента сильно похожи по смыслу.

Вам это не нравится: конкурент бесплатно воспользуется результатами вашей работы с сознанием целевой аудитории.

Ваш адвокат подает возражение в Роспатент. Вы хотите прекратить правовую охрану товарного знака конкурента, ведь ваш товарный знак старше.

Роспатент вас не поддерживает. Вы обжалуете его решение в Суде по интеллектуальным правам. Там та же песня:

1. Ваш товарный знак имеет словесное обозначение на русском языке (кириллице). Товарный знак конкурента - комбинированный: слова на латинице + цветной фон.

2. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента допустимо считать тождественными по смыслу, то есть семантическими эквивалентами.

3. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента отличаются по фонетическому критерию, то есть звуки не совпадают при произнесении слов.

4. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента отличаются по графическому критерию, то есть у них разное начертание букв.

Не забудьте добавить цветной фон у товарного знака конкурента. У вас его нет.

5. Одного лишь совпадения по семантическому критерию недостаточно, так как такому совпадению противостоит несовпадение по двум критериям: фонетическому и графическому.

Что делать?

Идти дальше - в Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Президиум СИП обратит внимание на то, что сходство по смыслу двух товарных знаков возможно в трех вариантах.

Первый. Оба товарных знака не имеют лексического значения.

Например, если ваш товарный знак "Вот так!", а товарный знак конкурента "Так-так".

В обоих товарных знаках служебные части речи: частицы, наречия, междометия.

Думаю, это не ваш случай.

Второй. Только один товарный знак имеет лексическое значение.

Например, если ваш товарный знак "Пускай вверх" (в значении "отпустить что-то вверх"). Товарный знак конкурента "Пускай так" (оба слова - частицы).

Сомневаюсь, что это ваш случай.

Третий. Оба товарных знака имеют лексическое значение.

Уверен, это ваш случай. Оба товарных знака имеют лексическое значение. Причем одно и то же - "Мощная пятница".

В этом случае совпадение только по семантическому критерию - достаточный аргумент в суде для вашей позиции!

Поговорите с адвокатом по интеллектуальной собственности. Он сопоставит ваш товарный знак с обозначением конкурента. Сделает это правильно.

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 31 июля 2026 г., дело СИП-1147/2025.

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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