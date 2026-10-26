Сравниваем товарный знак и спорное обозначение: математика не имеет значения

Представим, что вы владеете сетью магазинов по продаже товаров массового потребления.

Один из вариантов продвижения вашей компании - организация суточной распродажи товаров для притока большого числа покупателей.

Вы застолбили за собой товарный знак в виде словесного обозначения "Мощная Пятница".

Как это обычно бывает, в ходе мониторинга Государственного реестра товарных знаков ваш адвокат вскрыл хитроумную схему конкурента -

Конкурент зарегистрировал за собой товарный знак "Powerful Friday" (переводится как мощная пятница), расположив слова на цветном квадрате.

Вы понимаете, что ваш товарный знак и товарный знак конкурента сильно похожи по смыслу.

Вам это не нравится: конкурент бесплатно воспользуется результатами вашей работы с сознанием целевой аудитории.

Ваш адвокат подает возражение в Роспатент. Вы хотите прекратить правовую охрану товарного знака конкурента, ведь ваш товарный знак старше.

Роспатент вас не поддерживает. Вы обжалуете его решение в Суде по интеллектуальным правам. Там та же песня:

1. Ваш товарный знак имеет словесное обозначение на русском языке (кириллице). Товарный знак конкурента - комбинированный: слова на латинице + цветной фон.

2. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента допустимо считать тождественными по смыслу, то есть семантическими эквивалентами.

3. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента отличаются по фонетическому критерию, то есть звуки не совпадают при произнесении слов.

4. Ваш товарный знак и товарный знак конкурента отличаются по графическому критерию, то есть у них разное начертание букв.

Не забудьте добавить цветной фон у товарного знака конкурента. У вас его нет.

5. Одного лишь совпадения по семантическому критерию недостаточно, так как такому совпадению противостоит несовпадение по двум критериям: фонетическому и графическому.