Как искать инвесторов: пошаговый алгоритм для предпринимателей, желающих развивать бизнес

3. Как подготовиться к переговорам

Предположим, инвестор заинтересовался вашим проектом. Теперь важно доказать, что вложения принесут ему прибыль.

3.1. Какие документы подготовить

Прогноз развития на 3–5 лет.

Описание бизнеса и его уникальных преимуществ.

3.2. Как вести переговоры с инвестором

Инвесторы оценивают три ключевых фактора:

1️⃣ Риски – насколько стабилен и перспективен ваш бизнес.

2️⃣ Доходность – какую прибыль он сможет получить.

3️⃣ Команду – кто управляет проектом и насколько они компетентны.

Правила эффективных переговоров:

✅ Формулируйте запрос чётко и конкретно.

Например: «Нам требуется 5 млн рублей для масштабирования производства, что позволит увеличить выпуск продукции на 40%.»

✅ Думайте с позиции инвестора.

Докажите, что он сможет заработать на сотрудничестве с вами.

✅ Будьте честны.

Если у бизнеса есть слабые места, лучше сразу их обозначить и объяснить, как вы планируете их решать.