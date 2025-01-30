ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Вы знали, что в Башкирии в петровские времена народ платил налог на цвет глаз?

В истории налогообложения России налоговая система прошла через многочисленные трансформации, подстраиваясь под политические и экономические изменения времени. Однако некоторые из них могут показаться современникам как минимум странными.

Так, одна из курьезных историй российской налоговой системы — это ввод налога на цвет глаз в период правления Петра I.

Петр I, известный своими кардинальными реформами, стремился не только модернизировать армию и флот, но и пополнить казну новыми способами.

📜Друзья государя сидели и чинили государю прибыли, т.е. придумывали все новые и новые сборы. Назывались эти предприимчивые люди прибыльщиками. В 1704–1705 годах они развили особо бурную деятельность и с целью увеличения государевых доходов отправились по всем уездам страны.

👁️В Башкирии, например, особой изобретательностью отличался налог на цвет глаз. Синие или зелёные глаза считались редким даром природы, потому налог на них был чуточку выше, казна получала бы от вас по 10 алтын. Золотисто-карий, обыденный и привычный, оценивался ниже, 3 алтына.

К слову: мешок угля в те времена отдавали за алтын, а за три можно было купить поросенка.

🗝️Конечно, это было забавное время, когда каждый, кто взирал в зеркало своей души, знал, что богат он не только духом.

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