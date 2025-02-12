ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

❄️Почти все австрийцы умеют прекрасно ходить на лыжах, а горные лыжи являются для них национальным видом спортом. Многие австрийцы являются олимпийскими чемпионами по горнолыжным видам спорта (Маттиас Майер, Стефан Эберхартер, Михаэль Вальххофе).

Австрия всему миру известна как горнолыжный курорт. Список австрийских курортов очень обширный, ведь их 423 по всей стране! (Зёльден, Ишгль, Лех, Инсбрук).

❄️Австрийцы создали само понятие — горнолыжный спорт, они создали технологии ухода за склонами и систему маркировки трасс от синей до черной.



Вероятно поэтому в Австрии платят специальный курортный сбор (аналог российского туристического налога)– налог на гипс.

Что это такое?

«Налог на гипс» включен в местный курортный сбор, который составляет примерно 1–3 евро в сутки. Точный размер зависит от количества дней пребывания, а также возраста отдыхающих.

По факту с помощью налога любители экстремального отдыха сами оплачивают свое лечение.

Власти ввели налог на гипс, так как каждый год около 150 000 горнолыжников во время катания получают травмы и получают медицинскую помощь в местных больницах.

Собранные средства передают медицинским учреждениям Австрии на лечение переломов и прочих травм, поскольку туристы часто вынуждены обращаться в местные медицинские клиники за лечением.

Мнение:

Как представляется мне, введение налога на гипс на специализированных курортах разумно в случае, если средства будут тратиться на развитие инфраструктуры и специальной медицинской помощи, закупку современного медицинского оборудования.



Ваше мнение важно. А как вы считаете?

❓Может стоит ограничиться страхованием жизни и здоровья при занятиях экстремальными видами спорта? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇



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