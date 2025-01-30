Судебная практика по корпоративным спорам

👇Очень часто поступают запросы от клиентов – участников ООО, владельцев весомых долей в уставном капитале (50%, 75%).

К сожалению, можно владеть большой долей в уставном капитале общества, но при этом быть отстраненным от его управления.

❓Возможно ли защитить свои права в такой ситуации? Однозначно скажу, что возможно. Тем более, что волею судеб более 4-ех лет работала в аудиторской организации и знаю нюансы аудита со всех сторон.

🕖Еще в 2008 г. Президиум ВАС РФ в своем постановлении от 13.05.2008 N 17869/07 сформулировал правовую позицию, согласно которой проведение аудиторской проверки по инициативе и за счет участника общества является реализацией права участника общества на получение квалифицированной информации о состоянии дел общества для участия в управлении его делами, в том числе, и путем использования полученной информации при участии в работе органов общества.



Зная такую доктрину, многие недобросовестные участники, дабы не быть уличенными в нецелевом расходовании денежных средств, растрате, хищении денежных средств, совершении сделок на невыгодных для общества условиях, проводят аудит по требованиям иных лояльных участников в «своих» аудиторских организациях.



⚖️ При этом, положения статьи 48 "Закона об ООО" не исключает право участника на проведение аудита в том случае, если аудиторская проверка за спорный период уже была проведена по требованию иного участника общества, в связи с чем проведение аудиторской проверки по требованию другого участника общества, не ограничивает право участника на проведение аудита за этот же период и за свой счет.



⚖️Какие отказы от общества чаще всего получают мои клиенты?

Аудиторская проверка уже проводилась в иной аудиторской организации.

Аудиторская проверка не может проводиться за период, менее отчетного периода (года).

В требовании о проведении аудиторской проверки отсутствует подтверждение опыта аудиторской компании.

Выбранная участником аудиторская организация должна подписать соглашение о конфиденциальности.Подпись участника в требовании о проведении аудита и почерк на конверте явно отличаются, в связи с чем у общества возникли обоснованные сомнения в достоверности полученного «документа».

💪Что могу сказать, такая игра обычно заканчивается решением суда в пользу участника, который требует провести аудиторскую проверку. Интересным является дело № А45-25641/2022, где коллегам потребовалось пройти 2 судебных круга через отмену отказных судебных актов в Верховном суде РФ, который как раз и подтвердил ранее заложенную позицию ВАС РФ.

🌟А что с участником, который препятствовал в проведении аудита?

За противодействия иному участнику в получении от общества достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности, непроведение аудита, есть своя цена: возмещение убытков, исключение из общества и много что еще.



👨 Если по каким-то причинам вам не удалось провести аудит, то его вполне можно заменить заключением специалиста на основе полученной от общества информации и документов, а также, из открытых источников: бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

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