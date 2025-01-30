Банкротство по новым правилам

Предлагаю обсудить изменения в законодательстве о банкротстве, которые значительно влияют на участников процесса.

1) Сейчас требования кредиторов о включении в реестр должны направляться в Арбитражный суд в электронном виде 📧. Это правило распространяется также на дела о банкротстве граждан. Если кредитор подает заявление на бумаге 📄, он обязан обосновать невозможность подачи заявления в электронном формате 📑. Это может быть связано с:

отсутствием интернета в месте проживания или нахождения кредитора 🌐;

отсутствием технической или финансовой возможности для использования интернета 💻💸 (необходимо предоставить справки о доходах и расходах, а также информацию от провайдеров об услугах и их стоимости 📁);

нахождением кредитора в местах лишения свободы 🚓 и другие причины.

Доказательства этих обстоятельств должен предоставить сам кредитор. Поэтому, если вы подаете заявление о признании должника банкротом на бумаге, такое заявление будет оставлено без движения 🚫. Суд предложит подать его в электронном виде или предоставить доказательства невозможности этого 📲. Если кредитор не устранит нарушения в установленный срок, его заявление будет возвращено.

2) Кредиторы могут заявить свои требования в электронном виде в течение 30 дней с даты публикации сообщения о введении процедуры наблюдения для участия в первом собрании кредиторов 📅. Арбитражный суд рассматривает эти требования после 30-дневного срока для их предъявления ⏳. Таким образом, рассмотрение требований происходит не ранее чем через 60 дней с момента публикации объявления о банкротстве 📆. До окончания этого срока кредиторы могут подать возражения. Рассмотрение требований судом происходит в разумные сроки, но не более месяца 🔍. При необходимости суд может назначить заседание для проверки требования кредитора 🕵️♂️.

3) Использование электронной формы становится обязательным для подачи возражений кредиторов относительно включения требований в реестр 📲.

4) Кредиторы, которым отказали во включении в реестр, остаются участниками дела о банкротстве. Они могут возражать против любых требований других кредиторов до завершения обжалования судебного решения в Верховном суде РФ 🎓. Это право распространяется также на кредиторов, чьи требования не могут быть представлены для включения в реестр, например:

уполномоченный орган, инициировавший проверку должника 📊;

кредитор, чьё требование рассматривается в исковом порядке до ликвидации должника 📑;

арбитражный управляющий или кредиторы, намеревающиеся привлечь должника к субсидиарной ответственности и т.д.

5) В рамках обособленного спора суд проверяет требования кредитора на предмет мнимости или предоставления компенсационного финансирования 💼. Для этого используются данные из информационных и аналитических ресурсов, предоставленные уполномоченными органами 📊. Ранее суды рассматривали только доказательства, представленные сторонами ⚖️.

6) Теперь требования кредиторов, подтвержденные вступившими в законную силу судебными актами, подлежат включению в реестр без дополнительной проверки их обоснованности. ⚖️ Однако, если суд по другому спору не устанавливал и не исследовал обстоятельства, на которые ссылаются возражающие лица (например, в связи с признанием иска должником или в связи с аффилированностью) и которые имеют существенное значение для формирования реестра требований кредиторов в деле о банкротстве. 🤔

Многие, прежде чем пойти в суд, высуживали долги, особо это касается аффилированных организаций. 💼 Делалось это для того, чтобы контролировать дальнейшую процедуру банкротства. 📊

Таким образом, главное изменение закона о банкротстве по ФЗ от 29.05.2024 г. касается того, что процесс отходит от бумажного процесса. 🗂️ Хорошо это или плохо покажет время. ⏳ Одно знаю и по нашему личному опыту и по опыту коллег, что зачастую упрощенные процедуры судопроизводства, к которым относятся рассмотрение дел в электронном виде, не позволяют тщательно проверить все требования кредиторов. 📱

Суд переходит на процесс, который представляет собой обмен документами. 📨 Знаю, что при включении в реестр кредиторов требований в суды предоставляются большой объем документов, чтобы загрузить их в систему мой арбитр требуются и технические средства. 💻

Удобно ли суду изучать дела только в электронном виде, особенно когда требование основано на сложных сделках с участием множества лиц и позиций, не думаю. 🤷♂️

Мой прогноз такой - сложные дела все равно будут рассматриваться очно. 🏛️

Контакты: https://t.me/zakonsovet