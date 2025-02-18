ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

📅 В Швеции сбор высчитывается в зависимости от высоты собаки в холке. 📏 Самой популярной породой является низенькая, но длинная такса. 🐾

📅 Властями Норвегии предписано брать налог в зависимости от длины собаки до хвоста, поэтому самой востребованной является порода Норвежский Лундехунд. 🐕

📅 В Австрии помимо налога еще и предусмотрен страховой полис для собак. 🏥 Его утвердили еще в 2006 году и составляет он 725 евро. 💶 Если уклоняться от уплаты страховки, то можно заработать штраф, а он в 5 раз больше – 3,5 тыс. евро. 💸 Берется страховка на случай, если собака нападет на человека и его впоследствии придется лечить. Причем постоянное наличие у собаки намордника не освобождает хозяина от обязанности оплатить страховку. 😷

📅 В Берлине налог на собаку составляет 120 € в год за первого питомца и 180 € в год за каждого следующего. 💳

📅 В США налог существует в виде лицензии на содержание питомца. Например, в Сиэтле он достигает 210 $. 💵 Деньги берут только за собак и кошек. 🐱 Налог идет на создание инфраструктуры для питомцев и помогает контролировать численность бездомных животных, ведь все это требует финансовых вложений. 💰 🏡

🔍 Ваше мнение важно для нас! 🗨️ Нужен ли нам в России такой налог? 🇷🇺 Мое личное мнение: нужен, но только налог на всех домашних животных (собак, кошек, рептилий, грызунов, птиц). 🐍🐰🦜 Может уменьшится количество брошенных животных и покусанных детей и взрослых, а также появится более ответственное отношение к питомцам. ⚖️

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