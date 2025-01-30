ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Переход от угля, нефти и газа к более экологически чистым источникам топлива стал важной стратегией в борьбе с глобальным потеплением.
Электромобили 🚗⚡ начинают конкурировать с бензиновыми автомобилями как в Европе, так и в Китае. Однако эта повестка не нова 🕰️.
Еще в 2007 году правительство франкоговорящего региона Бельгии, Валлонии, предложило необычный способ борьбы с глобальным потеплением — налог на использование барбекю 🍖.
Теперь бельгийцы, у которых есть гриль, должны платить налог за каждое его использование. Размер налога на барбекю составляет 20 евро за каждый раз использования гриля.
В основу введения такого налога легли исследования экологов 🌱. Так, по их утверждению, во время приготовления пищи на барбекю в атмосферу выбрасывается в среднем 50-100 граммов углекислого газа, что способствует изменениям климата в сторону потепления.
Уклониться от его уплаты сложно, так как территория Валлонии патрулируется дронами и вертолетами с тепловизорами 🚁📡, которые выявляют источники тепла 🔥.
Хотя, по данным некоторых СМИ, налог на барбекю – это всего лишь первоапрельская шутка 😄.
В России разведение костра на даче или в лесу — обычное дело 🌲🔥. Наибольшее внимание мы уделяем соблюдению норм пожарной безопасности, особенно весной и летом в жаркую и ветреную погоду. Задумываются ли россияне о глобальном потеплении? На мой взгляд, нет. А как вы думаете?
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