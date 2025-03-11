ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

🔥️Венеция, город, который поражает воображение своими каналами и древними улочками, всегда была изюминкой не только в культурном, но и в экономическом плане. В 2025г. С 14 февраля по 4 марта в Венеции прошел ежегодный карнавал, продолжительностью 18 дней. Карнавал в Венеции - это калейдоскоп ярких событий, безудержного веселья и незабываемых эмоций, сопровождаемое костюмированными представлениями в знаковых местах Венеции: канал Rio di Cannaregio, Гранд-канал, Площадь Сан-Марко, Дворец Пизани Моретта. Но сегодня не об этом. Хочу рассказать вам об одном из самых необычных налогов, которые когда-либо вводились в этом волшебном городе. 💼 Не так давно, в 1993 году правительство Венеции, столкнувшись с финансовыми вызовами, решило ввести налог, обязывающий всех владельцев коммерческих помещений (кафе, магазины, салоны) делать отчисления, если навесы от их зданий отбрасывают тень на городскую улицу, то есть платить налог на тень. Часть предпринимателей отказалась от навесов, но в жаркое итальянское лето навес просто необходим, если хочешь сохранить туристов в качестве посетителей своих заведений и заработать на жизнь.

📈 Основная идея заключалась в том, что использование общественного пространства для создания тени приносило выгоду владельцам, но потребляло ресурсы, которые могли бы использоваться иначе. Налог должен был компенсировать затраты на обслуживание общественных территорий и поддерживать архитектурное наследие города.



Такой подход был не только экономическим, но и символическим: Венеция всегда славилась своей способностью к инновациям и нестандартным решениям, даже если это касается самых неочевидных аспектов городской жизни.



Первоначально сумма налога зависела от площади улицы, покрываемой тенью. От погоды налог не зависел: его платили и в несолнечную погоду, и в облачную погоду.



Со временем сумму налога сделали единой — сейчас она составляет 100 евро в год.



Собранные деньги идут на оплату ремонта и благоустройство города, ремонт дорог.



Оказывается - это действительно эффективный способ собрать довольно приличную сумму.



Многие итальянцы, владельцы торговых точек и магазинов в Венеции, не довольны этим налогом и даже создали ассоциацию для отмены такого странного налога.



Однако отменять налог на тень в Венеции пока никто не собирается.



👇Как вы относитесь к таким изобретательным решениям в сфере экономики? Делитесь своим мнением в комментариях!



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