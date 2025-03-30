По следам интересных судебных дел

Оспаривание сделок при достаточности денежных средств у должника для погашения задолженности перед кредиторами

Верховный суд РФ ограничил основания для оспаривания сделок в делах о банкротстве

Верховный Суд РФ окончательно разрешил споры в делах о банкротстве, связанные с оспариванием сделок. Теперь оспаривание сделок допустимо только в случаях, когда это необходимо для пополнения конкурсной массы.

Определение № 310-ЭС24-10890 (2) от 20.03.2025 по делу № А48-11855/2021

Разбор ситуации из практики

Рассмотрим типичную ситуацию: конкурсный управляющий оспаривает сделки, даже если конкурсная масса уже покрывает все требования кредиторов, включённых в реестр, и у должника нет иных обязательств или незакрытых требований.

Суть дела

Конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия (МУП) оспорил передачу нежилого помещения лицею, ссылаясь на подозрительность сделки (статья 61.2 Закона о банкротстве).

Нижестоящие суды признали сделку недействительной, указав, что МУП и лицей контролировались одним муниципалитетом, а передача имущества уменьшала активы предприятия.

Однако Верховный суд отменил эти решения и отказал в удовлетворении заявления управляющего, обратив внимание на следующие обстоятельства:

На счетах МУП было 60 млн рублей при требованиях кредиторов в 58,6 млн — возврат помещения не повлиял бы на интересы кредиторов. Муниципалитет, как учредитель, поддерживал передачу помещения лицею для образовательных целей и не требовал возврата имущества. Оспаривание сделки создавало препятствия для завершения процедуры банкротства и не улучшало положение кредиторов.

Выводы для практики

– Конкурсным управляющим следует критически оценивать целесообразность оспаривания сделок, особенно если активов достаточно для погашения требований кредиторов.

– Организациям стоит учитывать риски, связанные с передачей имущества между структурами одного собственника.

– Судам важно учитывать реальный ущерб интересам кредиторов, а не ограничиваться формальными признаками подозрительности сделки.

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