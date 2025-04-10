ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас. Налог на имя для ребенка

🇸🇪 Этот закон, действует с 1982 году, призван защитить родителей от чрезмерно креативных решений при выборе имени для своего ребенка 👶

Налог на имя ребенка не взимается сразу, а только по достижению ребенком пяти лет.



Налоговое управление Швеции (Skatteverket) проверяет имя, и если оно признается неприемлемым, но родители хотят его сохранить, они обязаны будут выплатить штраф — около 50 тысяч рублей в пересчете на российские рубли. 💸



Согласно основным правилам именования в Швеции, запрещены имена, которые могут вызвать неудобства. Например, не допускаются имена, напоминающие фамилии (например, «Andersson»), оскорбительные и нелепые имена (например, Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 — реальный случай, отклоненный судом), имена, которые могут вызвать путаницу (например, «Король» или «Принцесса»), а также имена, такие как «Аллах» или «Google».

Однако имена вроде «Лего» или «Гугл» разрешены без дополнительной оплаты. 🆓



Должно ли государство контролировать выбор имен, или стоит предоставить родителям полную свободу? Поделитесь своим мнением в комментариях! 💬



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