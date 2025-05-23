ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (темный 1)
наталья коновалова
Налоги, взносы, пошлины

Налог на пирсинг и тату

Топ странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

Налог на пирсинг и тату в США

В журнале Time упоминается о необычном налоге в США — налоге на татуировки и пирсинг. Этот налог был введен в штате Арканзас в 2005 году. Клиенты, которые решают украсить своё тело татуировками или пирсингом, должны дополнительно к оплате услуг мастера заплатить налог в размере 6% от стоимости каждой процедуры💸

Причиной введения налога стала кампания против некачественного выполнения татуировок, проводимая американскими властями ⚠️ Опасения связаны с риском заражения различными инфекциями, такими как ВИЧ, гепатит и туберкулез, в случае выполнения процедур непрофессиональными мастерами💉

Несмотря на наличие налога, татуировки остаются популярными в США: каждый третий американец в возрасте от 25 до 34 лет имеет хотя бы одну татуировку🏆

В нашей стране татуировки также набирают популярность😎

Интересно узнать ваше мнение: стоит ли нам внедрить подобный налог, чтобы контролировать эту область и разрешать нанесение татуировок и пирсинга исключительно профессионалам с медицинским образованием?

💭 Делитесь своими мыслями в комментариях!

Подписывайтесь на нас, чтобы узнавать больше об интересных практиках в разных странах!

📌Контакты: https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

6 подписчиков 35 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум