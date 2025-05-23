Налог на пирсинг и тату в США



В журнале Time упоминается о необычном налоге в США — налоге на татуировки и пирсинг. Этот налог был введен в штате Арканзас в 2005 году. Клиенты, которые решают украсить своё тело татуировками или пирсингом, должны дополнительно к оплате услуг мастера заплатить налог в размере 6% от стоимости каждой процедуры💸



Причиной введения налога стала кампания против некачественного выполнения татуировок, проводимая американскими властями ⚠️ Опасения связаны с риском заражения различными инфекциями, такими как ВИЧ, гепатит и туберкулез, в случае выполнения процедур непрофессиональными мастерами💉



Несмотря на наличие налога, татуировки остаются популярными в США: каждый третий американец в возрасте от 25 до 34 лет имеет хотя бы одну татуировку🏆



В нашей стране татуировки также набирают популярность😎



Интересно узнать ваше мнение: стоит ли нам внедрить подобный налог, чтобы контролировать эту область и разрешать нанесение татуировок и пирсинга исключительно профессионалам с медицинским образованием?

💭 Делитесь своими мыслями в комментариях!