ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

Налог на дождь

Вы когда-нибудь думали, что платить можно не только за электричество, газ или природные ресурсы, но даже за самый обычный дождь? 🌧️ Хотя это звучит довольно необычно, «налог на дождь» действительно взимается в ряде государств. 🤔

Подобная система существует, например, в Германии, Польше, Канаде, а в США — в отдельных штатах. 🇩🇪🇵🇱🇨🇦🇺🇸

Что представляет собой налог на дождь?

Речь идет о специальном сборе, который ещё называют платой за отведение ливневых вод (stormwater fee или service charge). 💧 Его устанавливают городские власти, чтобы покрывать расходы, связанные с отводом и очисткой дождевых потоков, которые стекают с крыш зданий, асфальта и прочих водонепроницаемых покрытий в ливневую канализацию, нагружая городскую инфраструктуру. 🏦

- В Германии действует понятие Regenwassergebühr.

- В американских мегаполисах, таких как Сиэтл, Филадельфия или Балтимор, домовладельцы и бизнес платят stormwater fee 💵, величина которого напрямую зависит от площади твёрдых поверхностей на участке. На собранные средства модернизируют ливневую канализацию и реализуют экологические проекты 🌱.

- В Соединённом Королевстве существует Surface Water Drainage Charge — плата, рассчитываемая с учётом площади и характера территории. 🇬🇧

Зачем нужен этот сбор?

Дождевая вода, попадая на крыши и мощёные площадки 🏠🅿️, не способна просочиться в почву, а сразу устремляется в городскую канализацию. Это повышает риск затоплений и загрязнения природных водоёмов 💦. Поэтому власти некоторых стран были вынуждены ввести дополнительный сбор, ведь обслуживание и очистка ливнёвок требуют немалых затрат. Чем больше непроницаемой площади у объекта, тем выше сумма платежа 📈.

Кто обязан оплачивать?

Чаще всего налог касается собственников недвижимости — от частных домов до крупных магазинов или стоянок 🏢🏬🚗. Так, в Польше тариф составляет от 0,01 до 0,05 евро за квадратный метр площади, подверженной стоку дождя.

Как избежать налога?

Обязанность платить stormwater fee возникает только тогда, когда вода с крыши или двора уходит в городские стоки 🌧️➡️🕳️. Но если её собирать в резервуары для повторного использования или отводить на газон, обязанность платить налог не наступает 🍃. Такой подход популярен среди владельцев частных домов — они устанавливают ёмкости для сбора дождя, экономят деньги и проявляют заботу о природе 💡♻️.

А что же в России?

В ряде российских городов — таких, как Санкт-Петербург, Калининград или Мурманск — осадки идут весьма часто ☔, но отдельного "налога на дождь" у нас пока не предусмотрено.

По сути, жители нашей страны частично оплачивают содержание ливневых стоков через коммунальные счета за водоотведение и водоснабжение 💧🧾.

А как вы считаете — стоило бы ввести отдельный налог на дождь в России? Или же есть альтернативные пути решения этой проблемы? 🤷♂️🇷🇺

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