Налог на зубы (Османская империя).



Обычно, когда заходит речь о налогах, мы сразу вспоминаем подоходный, имущественный или торговый сбор. Однако в истории существовали по-настоящему необычные налоги. Один из них — «налог на зубы» 🦷 в Османской империи. Восточные страны славятся своими самобытными традициями, и система налогообложения не стала исключением 🌏. Правильно говорят,что восток дело тонкое...



Знаете ли вы, что в Османской империи действительно существовал налог на зубы («диш кеуру», от турецкого «diş» — зуб)? Это был весьма необычный сбор, который называли также «диш парасы» — буквально, «деньги за зуб» 💰. Однако изначально это был не государственный налог в современном понимании, а скорее благодарность стоматологу 🙏. Пациент, приходя к врачу, платил за лечение, а затем оставлял дополнительную сумму — так называемый «налог на зубы» 🦷. Формально этот сбор считался добровольным, но со временем стал правилом хорошего тона, а затем приобрёл и фискальную функцию 👨⚕️.



Появился и государственный вариант налога: местные чиновники-паши были недовольны тем, что им часто подают жёсткую и плохо приготовленную пищу 🍖, из-за которой они портили зубы 😬. Для покрытия расходов на лечение чиновников решили ввести ежемесячные сборы с населения — по сути, «на зубы пашей» 🧑💼.



Так что можно сказать: «Заплати за зуб — будешь здоров», ведь платить приходилось не только доктору, но и султану! 👑



Представьте себе: вы идёте к стоматологу, платите не только за новую пломбу, но и специальный сбор за свои (или уже не совсем свои) зубы! 😂🪥 По сути, здоровье зубов чиновников становилось делом всего народа.



К счастью, такой налог канул в Лету и сегодня вызывает только улыбку 😊 — зато осталась забавная история для подписчиков-стоматологов 😁 и повод порадоваться, что мы живём в другое время 🙌. Как думаете, какой ещё необычный налог мог бы появиться в XXI веке? 🤔



Любопытно, что подобные сборы встречались и в других культурах, но именно в Османской империи они получили наибольшее распространение 🌍, а в некоторых областях этот налог сохранялся вплоть до XIX века и был отменён только во время реформ Танзимата, вместе с другими устаревшими сборами 📜.



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