Верховный суд РФ: Включаются ли налоговые штрафы в размер субсидиарной ответственности? 🤔



Рассмотрим суть дела на примере Определения Верховного суда РФ от 16.05.2025 № 305-ЭС25-1299 по делу № А40-40853/2021 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/95a2d7cd-c424-4cb7-8966-62add83a085d/58624e1b-b666-4a67-aab0-20a6c7e92db2/A40-40853-2021_20250516_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True ). 📄



Краткая суть спора:



В рамках процедуры банкротства ООО «Риц литература» единственный учредитель и руководитель компании, Щукин К.А., был привлечён к субсидиарной ответственности по правилам статьи 61.12 Закона о банкротстве. С него в пользу общества взыскано 2 132 126 рублей – это сумма новых налоговых обязательств компании перед бюджетом. 💸



В эту сумму субсидиарной ответственности включены требования ИФНС России № 25 по г. Москве, основанные на решении по результатам камеральной налоговой проверки за период с 24.01.2018 по 04.09.2018. 🏛️



Щукин К.А. не согласился с этим решением, указав, что

в сумму субсидиарной ответственности ошибочно был включён налоговый штраф на сумму 1 446 130 руб. 🚫 Он ссылается на Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2023 № 50-П, в котором разъяснено: при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, взыскание с них штрафов за налоговые правонарушения, наложенных на само юридическое лицо, не допускается. ⚖️



Данная позиция давно применяется судами (см. также Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П, аналогичная позиция выражена в отношении взыскания вреда, причиненного бюджету руководителями и бухгалтерами организаций). Конституционный Суд РФ указал, что этот подход распространяется и на случаи субсидиарной ответственности. 📚



На практике налоговые органы, как правило, учитывают сложившуюся судебную позицию и не включают суммы налоговых штрафов в требования, подлежащие взысканию в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. 🧾 Однако иногда этого не происходит – часто по причине пассивного поведения самих контролирующих лиц должника. 😴



В данной ситуации Верховный суд РФ согласился с доводами Щукина К.А. и передал его кассационную жалобу для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам. Заседание назначено на 26.06.2025. 🗓️ Будем следить за развитием событий! 👀



Вывод:

Штрафы за налоговые правонарушения, наложенные на организацию, не должны включаться в сумму субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. 🚫💰 Эта правовая позиция подтверждена Конституционным Судом РФ и теперь дополнительно рассматривается Верховным судом РФ на конкретном примере. 📢



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