Злоупотребление корпоративными правами в семейных спорах, когда раздел имущества уже начат

Семейное законодательство предусматривает презумпцию совместной собственности супругов 👩❤️👨 на всё имущество, приобретённое ими в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено. Эта позиция отражена, в частности, в пункте 4 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2025) 📑⚖️, утверждённого Президиумом ВС РФ 18 июня 2025 г.

В соответствии с действующим законодательством РФ🏛️, имущество, приобретённое супругами во время брака, является их совместной собственностью 👪. К такому имуществу относятся, в том числе, доходы каждого из супругов 💵 от трудовой или предпринимательской деятельности, а также иные денежные выплаты, не имеющие специализированного целевого назначения.

К совместному имуществу супругов относятся также приобретённые за счёт общих доходов движимые и недвижимые вещи 🏠🚗, ценные бумаги 📈, вклады🏦, доли в уставном капитале коммерческих организаций 📊 и любое другое имущество, приобретённое во время брака, — вне зависимости от того, на чьё имя оно зарегистрировано или кто непосредственно вносил денежные средства.

В связи с этим при расторжении брака 💔 нередко возникают сложности при разделе долей в уставных капиталах ООО 🏢. При этом известно, что недобросовестные супруги 😏 часто торопятся реализовать имущество — такие как автомобили 🚗, драгоценности 💎, предметы искусства 🖼️, ценные породы животных 🐕🦺 и пр. — чтобы уклониться от раздела имущества. В подобных случаях другому супругу обычно присуждается денежная компенсация 💸 в размере 1/2 рыночной стоимости проданного имущества, независимо от фактической суммы сделки.

Разделу подлежит также доля в уставном капитале ООО 🏢. Довольно часто супруг, на чьё имя зарегистрирована эта доля, во время судебного разбирательства ⚖️ по разделу имущества предпринимает действия, направленные на то, чтобы не допустить второго супруга в участники общества 👀. Причиной этого является то, что сделки с долей в уставном капитале ООО разрешаются только с согласия второго супруга 🤝. Чтобы обойти это требование, некоторые недобросовестные супруги используют правовые "лазейки" 🙈.

Одной из таких схем является внесение в устав ООО положения 📃 о том, что отчуждение или переход доли (или её части) к третьим лицам, включая супругов или бывших супругов, возможен только с согласия общего собрания участников общества. В итоге, после вынесения судом решения о присуждении бывшей супруге 50% доли 🔗 в уставном капитале, первый супруг инициирует процесс по переводу прав на долю, причитающуюся второму супругу, в свою пользу под предлогом отсутствия согласия общего собрания на прием в общество новых участников.

Данный вопрос нашёл отражение в п.24 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2025) 📑, утверждённом Президиумом ВС РФ 25 апреля 2025 г.

Примечательно, что суды нижестоящих инстанций в данном случае удовлетворили иск супруга о переводе на него прав на долю 🙄, а в иске бывшей супруги о признании недействительным решения участников ООО о внесении изменений в устав общества, ограничивающих её возможности стать участником, было отказано 🚷.

Однако Верховный Суд РФ, рассмотрев этот спор, вынес соответствующее постановление 📝⚖️, в котором дал разъяснения по сложившейся ситуации:

«Оборотоспособность долей в уставном капитале ООО может быть разумно ограничена в соответствии с законом по воле участников общества, отраженной в его уставе. 📃 В то же время участники общества (единственный участник) при определении условий, на которых возможно отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам, не вправе вносить изменения в устав общества только для того, чтобы создать препятствия к вхождению в состав участников общества супруга (бывшего супруга)💔в период, когда процесс раздела общего имущества уже был начат ⚖️. поведение, в особенности в ситуации, когда изменения в устав вносятся по инициативе единственного или контролирующего участника 🤷♂️ против интересов своей супруги (бывшей супруги), следует рассматривать как злоупотребление правом 🚫 (пункт 1 статьи 10 ГК РФ). В данном случае с учетом положений учредительных документов, действовавших до внесения в устав спорных изменений, установленное решением суда общей юрисдикции по делу о разделе общего имущества супругов право бывшей супруги на 50 процентов долей уставного капитала общества 📈 подразумевало возникновение у нее соответствующих корпоративных прав, механизм реализации которых предусматривал их последующую регистрацию без необходимости соблюдения какой-либо иной корпоративной процедуры ✅. Внося изменения в устав общества в период неоконченного спора о разделе общего имущества супругов, супруг, являвшийся на тот период единственным участником общества, преследовал только цель воспрепятствовать вхождению в состав участников юридического лица своей бывшей супруги 🚷. Само по себе наличие у единственного участника общества возможности внесения изменений в состав общества при изложенных обстоятельствах не могло служить основанием для вывода о законности внесённых изменений без оценки соответствия действий участника установленным законом пределам осуществления гражданских прав и нарушения прав бывшей супруги ⚠️.

Вывод судов о невозможности при наличии корпоративного конфликта 🤝❌ совместного ведения истцом и ответчиком общего дела при одновременном их участии в органах управления обществом сделан при отсутствии соответствующих доказательств, имеет предположительный характер 🤔, так как основан только на заверениях супруга».

Суть моего поста в том, что если хочешь обмануть своего супруга, даже бывшего, будь готов заплатить все издержки и потерять времени. С долей все равно придётся распрощаться, если конечно у вас заранее не был заключен брачный договор.

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