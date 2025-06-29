Налог на одноразовые палочки или «chopsticks tax» (Китай).



Китай — родина палочек для еды 🥢, которые здесь называют «куайцзы» (или «куайчи»). Классические китайские палочки имеют длину около 25 см: одна их сторона квадратная, другая — закруглённая. Обычно их изготавливают из бамбука или дерева 🌱.

С точки зрения традиционной китайской философии, ножи и вилки 🍴 символизируют войну и насилие ⚔️, в то время как палочки для еды олицетворяют спокойствие и гармонию ☯️.

Считается, что две палочки напоминают инь и ян — две противоположные, но взаимодополняющие силы. Одна палочка символизирует пассивное и неподвижное начало, другая — активное и подвижное. Вместе они создают гармонию, подобную соединению мужского и женского начала 👫.

Сегодня Китай является крупнейшим производителем и потребителем одноразовых палочек для еды: ежегодно здесь используется более 80 миллиардов пар 😮. Для их производства требуется вырубка примерно миллиона кубометров древесины в год 🌳🚜. В связи с этим в Пекине многие гостиницы и рестораны уже отказались от одноразовых палочек 🚫. Гостям предлагают многоразовые палочки из дерева или пластика, которые после каждого использования тщательно дезинфицируют 🧼.

Одной из мер по рациональному использованию ресурсов стало введение специального налога на одноразовые палочки для еды 💸 — его ставка составляет 5% от стоимости палочек. Это побуждает бизнес и потребителей переходить на многоразовые или биоразлагаемые альтернативы 🔄.

Экологический подход

🌍 становится всё более важным современным трендом. Использование многоразовых столовых приборов — это не только забота об окружающей среде, но и конкурентное преимущество для вашего бизнеса 📈. Некоторые жители Азии обзаводятся собственными многоразовыми палочками и даже соревнуются между собой — чьи аксессуары стильнее 😎🥢.

Так, палочки для еды могут быть изготовлены из самых разных материалов: дерева, бамбука, пластика, серебра, бронзы, слоновой кости и даже нефрита 🌟. В Китае существуют целые династии мастеров, которые создают настоящие произведения искусства — палочки с изысканной резьбой и сложными рисунками 🎨. В Шанхае даже есть Музей палочек, в коллекции которого представлено около 2000 экспонатов 🏛️.Как вы считаете, сработал бы такой налог у нас? 🤔 Смогли бы мы отказаться от одноразовых палочек ради экологии и экономии? Или, может быть, только за внушительную скидку на роллы? 🍣 Делитесь своим мнением в комментариях!👇



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