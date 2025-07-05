ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

Налог на воздух в Византии 🏛️💨

В исторических источниках действительно упоминается так называемый "налог на воздух" (аэрикон, греч. ἀερικόν), существовавший в Византии. Однако суть этого налога часто неправильно понимается. Прежде всего, это не был налог за право дышать — жители Византии не платили за сам воздух, которым дышали. 😅

Современным языком аэрикон скорее можно назвать налогом на недвижимость или на роскошь. 🏠✨ Он взимался с владельцев зданий и сооружений, которые возвышались над землей или выходили за общие границы, занимая "общественное воздушное пространство" — то есть пространство улиц или площадей. 🌆

В византийском обществе считалось, что воздух – общее достояние. 🌬️ Постройка крупных жилых домов уменьшала объем доступного общественного пространства и "отбирала" часть воздуха у окружающих. Поэтому налог на "воздух" рассчитывался в зависимости от размера здания: чем больше площадь и объем дома, тем выше была налоговая ставка. 📏⬆️

Введение аэрикона относят к периоду правления императора Юстиниана I (527–565 годы), который остро нуждался в новых источниках пополнения государственной казны. 💰 Позднее, во время правления императора Никифора I (802–811 годы), налог на воздух был существенно увеличен в рамках масштабной фискальной реформы. Это решение было принято после периода нестабильности и войн, было крайне непопулярно в обществе. ⚔️🔥

С течением времени практика взимания «налога на воздух» претерпевала изменения. 🏛️ Византийские чиновники строго следили за соблюдением налогового законодательства: в крупных городах периодически проводились проверки строений, чтобы выявлять незарегистрированные или незаконно возведённые постройки. 🕵️‍♂️🔍

Следует отметить, что подобный налог ложился тяжёлым бременем прежде всего на состоятельных собственников крупных домов и торговых зданий. 💰🏘️ Для менее обеспеченных слоёв населения, проживающих в небольших строениях, налог был минимален или вовсе не взимался, что косвенно отражало стремление государства регулировать имущественное неравенство и пополнять казну за счёт богатых. ⚖️💸

Наряду с этим аэрикон зачастую становился объектом недовольства горожан, особенно в периоды финансового кризиса и войн, когда нагрузка на налогоплательщиков росла, что приводило к восстаниям 😠📈

Интересно, что византийская концепция общественного воздушного пространства, выраженная через такой необычный налог, во многом опережала своё время и ее основные идеи дошли до наших дней. 💡📜🤝

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