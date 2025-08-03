По следам интересных судебных дел: налоги

Доначисления налогов из-за недобросовестных поставщиков
В центре внимания — судебный спор о недобросовестных контрагентах 😕
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 1 июля 2025 г. № Ф09-1957/25 по делу № А76-11379/2022: (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/035ecd38-a912-4bba-b519-abdf34dbe21c/1494f71d-158c-4f1f-b9ba-cc2defd85786/A76-11379-2022_20250701_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True)
Суть спора 🧐
Налоговый орган доначислил предприятию НДС и налог на прибыль в связи с операциями, осуществлёнными с рядом контрагентов. По мнению инспекции, данные контрагенты являлись техническими компаниями (“техничками”) и фактически не могли выполнять работы по горизонтально-направленному бурению.
Суд указал, что налогоплательщик не представил техническую и проектно-сметную документацию за 2016–2018 годы, подтверждающую фактическое выполнение работ, а также не предоставил исполнительные документы (такие как заявки на подготовку буровых работ, путевые листы, журналы, протоколы, акты освидетельствования скрытых работ). Из-за отсутствия этих документов невозможно было определить нормативную потребность в технических и трудовых ресурсах, а также объёмы фактически выполненных работ.
Результаты судебного разбирательства ⚖️
Тем не менее, налогоплательщику частично удалось оспорить доначисление налога на прибыль в размере 3 064 381 руб. в апелляционной инстанции. 🎉
В суде предприятию удалось доказать следующее:
- Несмотря на формальный статус контрагентов, расходы на приобретение материалов и выполнение работ действительно были понесены. Сумма расходов была подтверждена результатами судебной экспертизы (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/035ecd38-a912-4bba-b519-abdf34dbe21c/b47c84b4-4be6-4055-b95c-8fe4ddacdf9b/A76-11379-2022_20240826_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True)). Ходатайство о назначении экспертизы было заявлено повторно в апелляции и удовлетворено судом. 👍
Перед экспертом был поставлен вопрос: определить количество необходимых материалов (бентонита и полимеров) для выполнения работ по горизонтально-направленному бурению в 2016–2017 годах на объектах из прилагаемого перечня.
Позиция суда 🔎
Суд отметил, что процедура вынесения решения по результатам налоговой проверки должна обеспечивать полноту и всесторонность рассмотрения обстоятельств, затрагивающих права и законные интересы налогоплательщика, как того требуют п. 6 ст. 100 и п. 4 ст. 101 НК РФ. Фискальный орган обязан объективно определять размер налоговых обязательств и всесторонне проверять обстоятельства дела (см. также определения Верховного Суда РФ от 16.02.2018 № 302-КГ17-16602, от 03.08.2018 № 305-КГ18-4557, от 30.09.2019 № 305-ЭС19-9969, от 14.03.2019 № 301-КГ18-20421). Формальный подход, при котором права налогоплательщика ограничиваются без учета фактических обстоятельств дела, недопустим. 🚫
В итоге суд обязал стороны представить уточнённый расчет налоговых обязательств с учетом данных судебной экспертизы, при этом расчет предложено провести исходя из следующих допущений:
- весь объём закупленного бентонита (698,2 т), независимо от того, был он приобретён у спорных или реальных поставщиков, был использован при выполнении работ в 2016–2017 годах согласно перечню (допускается рассмотрение разных вариантов – с учетом или исключением работ, не связанных с горизонтально-направленным бурением, а также с учётом или без учёта остатков материала на начало проверяемого периода). 🏗️
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