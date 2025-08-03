По следам интересных судебных дел: налоги

Суть спора 🧐

Налоговый орган доначислил предприятию НДС и налог на прибыль в связи с операциями, осуществлёнными с рядом контрагентов. По мнению инспекции, данные контрагенты являлись техническими компаниями (“техничками”) и фактически не могли выполнять работы по горизонтально-направленному бурению.

Суд указал, что налогоплательщик не представил техническую и проектно-сметную документацию за 2016–2018 годы, подтверждающую фактическое выполнение работ, а также не предоставил исполнительные документы (такие как заявки на подготовку буровых работ, путевые листы, журналы, протоколы, акты освидетельствования скрытых работ). Из-за отсутствия этих документов невозможно было определить нормативную потребность в технических и трудовых ресурсах, а также объёмы фактически выполненных работ.