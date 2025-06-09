Что делать если нарушили авторские права

Получили претензию о нарушении авторских прав? Разбираемся, как правильно ответить, избежать штрафа и защититься от необоснованных обвинений. Варианты ответа + советы юриста.

В эпоху информационных технологий кража и плагиат авторских и исключительных прав становятся все более распространенными явлениями. Хотя человек иногда действительно создает что-то новое, на практике он может не осознавать, что аналогичные результаты интеллектуальной деятельности (РИД) уже были созданы ранее, и, следовательно, он не является их автором. Часто встречаются случаи, когда люди используют чужие авторские права, действуя либо по незнанию, либо намеренно.

Что такое авторские и исключительные права?

Для начала надо понять, что именно мы нарушили и от этого отталкиваться, потому-то есть такие люди, как Патентные тролли, они регистрируют на себя исключительные права без намерения использовать их по назначению, то есть экономический смысл этого, подавать на всех неугодных претензии и взыскивать денежные средства, вроде как Бизнеса такого…

Авторские права это - интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами(согласно статье 1255 ГК РФ)

Самые популярные нарушения в этой категории:

- использование мультипликационных персонажей без разрешения например в своё время канал СТС рассылал более тысячи исков, по поводу нарушений прав на товарный знак в том числе на изображение игрушек Маша и Медведь или 3 Кота.

- незаконное использование фотографий тут даже далеко ходить не надр Маркетплейсы на первом месте кража или заимствование каточек товара обыденное дело)

- незаконное использование текстовых произведений,

- незаконное использование видео,

- незаконное использование музыкальных произведений тут кстати РАО и ВОИС держит серьезную планку в защите прав музыкантов,

И так далее.

Интересный факт из судебной практики

В 2011 в Индонезии а точнее в зоопарке один фотограф забыл свой фотоаппарат и это заметила одна обезьяна по кличке Наруто, но как мы знаем ничего оставлять нельзя тем более под присмотром приматов и случайно себя сфотографировала, при этом снимок оказался на столько удачным, что фотограф его опубликовал. В этот же момент начались юридические проблемы) Фонд Викимедиа заявил, что фото принадлежит общественному достоянию, так как его создало животное, а не человек. Бюро авторского права США подтвердило, что произведения, созданные не людьми, не охраняются авторским правом 24. Позже организация PETA подала иск от имени Наруто, требуя признать за ним авторские права, но суд отказал, так как животные не могут быть субъектами права

Исключительные права – это право гражданина или юридического лица использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им в установленных законом пределах.

Товарный знак

Тут давайте по подробней потому-что споры по нарушению Товарных знаков одни из самых популярных. ТЗ – это уникальное обозначение товаров и услуг определенного брэнда. ТЗ бывают словестные изобразительные объемные но обычно они смешанные.

Помимо того, что ТЗ подчеркивает и создает брэнд он дает дополнительные премущества в бизнесе

1 Возможность запустить франшизы.

2 ТЗ - можно отчуждать с помощью лицензионного договора.

3 Защита от подделок с правом требовать компенсацию.

4 ТЗ - можно закладывать в банке.

5 ТЗ - это нематериальный актив который можно продать.

Не обычные Товарные знаки

В Европе зарегистрирован запах свежескошенной травы для парфюмерии

В СССР более 100 заводов производили пиво "Жигулёвское", но из-за отсутствия конкуренции индивидуальные товарные знаки не были важны

Компания Harley-Davidson пыталась зарегистрировать звук своего двигателя, но получила отказ, так как он не был уникальным

В принципе товарный знак не обязательно регистрировать, но что бы в будущем не было юридических проблем советую советую обратиться в РОСПАТЕНТ.

также:

- изобретения, модели и промышленные образцы

- программы для ЭВМ и базы данных;

Отличия исключительных прав и авторских в момент правовой охраны, в большинстве случае исключительные права надо регистрировать в РОСПАТЕНТ.

Спор Coca-Cola vs. Черноголовка

Coca-Cola оспаривала регистрацию товарного знака Фантола российского производителя, считая его сходным до степени смешения с Fanta. В 2022–2023 годах СИП отменил первоначальное решение в пользу Coca-Cola, указав, что потребители различают оба бренда.

Где можно проверить товарный знак?

Претензия о нарушение авторских прав

Не стоит пугаться претензии, пока ее не изучили или не посмотрел Юрист

Решил начать с примера эта одна из претензий которая, пришла моему Клиенту на ВБ Арбитраж

Без бумажки ты букажка, а с бумажкой человек!

Не смотря на то, что некоторый правооблодатели понимают свою правоту, для них важно в зависмости от их мотива решить вопрос досудебно, поэтому претензия будет первым шагом на пути урегулирования конфликта. Сразу отражу если мотив пойти в Арбитражный суд то тут 100% нужно претензия согласно ст.1252 иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии.

Какие мотивы движут Заявителем: защита своих авторских прав, компенсация, заключение лицензионного договора, удаление РИД из сети Интернет, принудительное уничтожение контрафакта и.т.д.

Претензия состоит:

1 – Описание и подтверждение авторства.

2 - Фиксация факта нарушения и Нормативная база.

3 – Судебная практика - в последнее время некоторые заявители включают в свою практику почти половину претензии с целью запугивания получателя, стремясь таким образом вынудить его согласиться на невыгодные условия.

4 – Приложение все доказательств - профессиональные Юристы, всегда прикладывают факт нарушения оформленный в должным образом.

По общему правилу срок рассмотрения претензии до 30 дней.

Кто может подавать претензию о нарушении авторских и исключительных прав?

Здесь у нас тоже камни преткновения поэтом по подробней!

Кто же такой Автор - это лицо которое своим творческим или интеллектуальным трудом создало РИД при этом, не являются Авторами не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. (согласно статье 1228 ГК РФ)

Отлично уже немного по легче НО Автором может и представить любой прохожий, как понять перед вами реальный Правообладатель или Патентный тролль или еще хуже мошенник. Для этого у него должны быть правоустанавливающие документы (это документы, которые устанавливают, подтверждают и регулируют права)

Как пример здесь можно увидеть номер и кто правообладатель и соответственно проверить на сайте выше.

Например:

- Исходные файлы если это авторские права то могут быть макеты дизайна фотографии с ранней датой создания файлы с ранней датой создания черновики наброски депонирование и.т.д.

- Депонирование.

- Регистрация прав в Роспатенте товарный знак патент промышленный образец полезная модель. Тут кстати по легче заходим на сайт Роспатента вбиваем номер из свидетельства о государственной регистрации и проверяем его правовую охрану (на заметку срок действия Товарного знака 10 лет)

- Договор отчуждения прав.

- Доверенность на предоставление интересов, тут кстати заметка если иностранная компания правообладатель то доверенность должна быть на 2 языках (можно проверить )

После изучения Претензии и проверки у заявителя прав на авторские и исключительные права делаем два вывода.

Первое Заявитель не имеет прав, так как он не является правообладательем и не доказал свое авторство.

Второе Заявитель имеет права Претензия обоснована и представлены все правоустанавливающие документы. В этом случае нужно из ходить из нескольких вариантов позиции и требований в претензии.

В обоих случаях рекомендую привлечь юриста-эксперта, так как он сможет оперативно и точно оценить перспективы дела, ознакомиться с судебной практикой, связаться с Заявителем, ответить на претензию и провести юридическую экспертизу.

Варианты решения спора

На практике обычно в Претензии требуют два основных требования - это выплата компенсации по статье 1301 ГК РФ и прекращение использование РИД в любой форме ну и еще по мелочи). Но по практике все обычно сводиться к выплате компенсации и ее размером а точнее Правообладатель имеет право выбрать и потребовать один из трех вариантов:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей - это наверно самый популярный вариант, компенсация полагается за каждый случай нарушения прав, и все Заявители тщательно фиксируют каждую фотографию, каждую публикацию, каждую вашу продажу и так далее. В дальнейшем они суммируют эти данные, добавляют дополнительные расходы и другие элементы, в результате чего предъявляют значительно крупные суммы. (Например у вас онлайн магазин на Маркетплейсе вы взяли у конкурента 10 фото с его карточки подсчет будет за каждое фото 10 фото * на 10 тыс. рублей = 100.000 рублей).

В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Этот метод хорошо работает на WB, Ozon и других маркетплейсах, где можно открыто получить доступ к данным о продажах товара продавца, потому что с недавнего времени суды стали принимать такую метрику как должное доказательство в процессе, и правообладатели стали этим пользоваться. (Например, вы продали 500 маек с логотипом чужой компании на сумму 50 000 рублей, и суд считает так: 50 000 рублей * 2 = 100 000 рублей).

В двукратном размере стоимости права использования произведения. В данном случае этот метод правообладателями применяется редко. (Например, правообладатель продает лицензию на использование товарного знака за 100 000 рублей, соответственно, эту сумму мы умножаем на 2, получается 200 000 рублей).

Тут уже сам Правообладатель выбирает как ему защищать свои интеллектуальные права оценивает степень убытков вред который принес контрафакт также потерю репутации итд Нужно понимать то что Правообладатель указал в Претензии требования и сумму компенсации очень часто завышены с предположением по торговаться при этом объективно оценить суму ущерба может только Суд и в исключительных случаях Эксперт_________

Один из самых крупных исков в России:

В апреле 2023 года сообщалось, что Никас Сафронов подал иск к Wildberries на 10 миллиардов рублей за продажу товаров с его логотипом. Художник предъявил обвинения маркетплейсу в нарушении его исключительных прав на товарный знак, требуя удалить все товары с его изображениями и выплатить компенсацию за причинённый вред.

Что можно предложить правообладателю для решения вопроса в досудебном порядке

- Удаление РИД в любой форме.

- Заключение лицензионного соглашение что бы законно использовать интеллектуальный труд.

- Выплатить разумную компенсацию.

- Мировое соглашение с отсрочкой по времени.

Какие могут быть последствия нарушения исключительны прав если игнорировать ситуацию

1 Принудительная Блокировка незаконного размещения РИД на площадки Интернета согласно ст. 15.2. порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав

2 Судебный иск с обеспечительными мерами + компенсация расходов согласно ст. 15 ГК РФ (нотариальные юридические экспертиза пересылка гос пошлина итд)

3 Административная или уголовная отвесность в зависимости от тяжести нарушения

4 Уничтожение контрафакта

Из источника https://anticorr.media/

Таким образом, данную ситуацию следует держать под контролем, даже если вы не согласны с требованиями, изложенными в досудебной претензии, и даже если вы уверены в своей правоте Лже-заявитель может попытаться ввести вас в заблуждение.

Профилактика или как избежать нарушений в будущем?

Тут достаточно все просто: нужно проверить авторские и интеллектуальные права на их происхождение, будь то фотография, контент, товарный знак, патент и т.д. Большинство малых и средних бизнесов берут РИД (результаты интеллектуальной деятельности) из открытых источников, что, в свою очередь, является очень опасным, так как сейчас можно через нейросеть найти все фото, где бы они ни использовались, и быстро получить о продавце данные.

Советую также при работе с фрилансерами заключать договора по передаче авторских прав, заключать договора авторского заказа или в самом договоре прописывать передачу исключительных прав вместе с Актом передачи.

Важно! Добавлю про сторонних исполнителей: смотрите, как мы разобрали в начале статьи, правообладателем является то лицо, которое внесло авторский и интеллектуальный труд. Но часто бывает, что какой-то фрилансер берет заготовки из открытых источников без лицензии или заимствует у конкурентов. В этом случае он не является правообладателем, вследствие чего вы, как продавец или лицо, которое использует РИД, получите претензию и будите овечать перед Правооблодателем.

Вывод о применении РИД в XXI веке без разрешения правообладателя может стать серьезной ошибкой, может привести к значительным проблемам. Действуйте грамотно и быстро, нет безвыходных ситуаций.

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