Как выйти из корпоративного тупика?

В бизнесе два паритетных партнера — по 50% у каждого. Если один из участников не посещает собрания, общество не может принять значимые хозяйственные решения (к примеру, избрать директора). Недавно в судебной практике появился новый, весьма элегантный способ преодолеть дедлок.

В действующем корпоративном законодательстве не так много способов решить проблему дедлока в бизнесе. В основном обсуждаются два радикальных механизма — исключение участника из ООО и принудительная ликвидация общества.

В целях борьбы с участниками, блокирующими принятие значимых для общества корпоративных решений, Верховный Суд в п. 14 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного суда 25.12.2019 г. (Обзор) разъяснил:

«Суд может отказать в признании решения общего собрания, не получившего необходимого большинства голосов, недействительным в том случае, если будет установлено, что участник, без голосов которого решение не может быть принято, без уважительных причин уклонялся от участия в собрании и препятствовал принятию общим собранием участников значимых хозяйственных решений, отсутствие которых существенно затруднило деятельность общества (п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 10 ГК РФ)».

Вышеуказанный механизм юристы именуют красивым словом — “конвалидация”, то есть исцеление.

Недавно Арбитражный суд Московского округа с опорой на п.14 Обзора допустил возможность признавать решения собрания участников ООО действительными, если один из участников недобросовестно уклоняется от участия в собраниях.

Сценарий — классика. В обществе два участника (К. и Н.) с равными долями — по 50%. Участник Н. не посещает собрания, общество не может избрать нового директора, утвердить годовой отчет и пр. Стандартный дедлок.

Общество обращается с иском к участнику Н. о признании решения собрания участников действительным.

Первую инстанцию и апелляцию позиция Общества не впечатлила, отказано в иске, поскольку: a) законодательство не допускает конвалидацию ничтожного решения, принятого в отсутствие кворума. b) участник К. может потребовать исключения участник Н. из состава общества.

Окружной суд не согласился с нижестоящими судами, разъяснив следующее:

(i) сформулированный ВС РФ в п. 14 Обзора подход сконструирован таким образом, чтобы допускать конвалидацию исключительно в тех случаях, когда единственным недостатком решения является отсутствие необходимого большинства (кворума), то есть наличия технического порока (порок формы).

(ii) судами не учтено, что ответчик не являлся не только на созываемые собрания, но и в судебные заседания по настоящему делу. При этом о невозможности обеспечить явку ответчиком не было сообщено ни при проведении общих собраний, ни при рассмотрении дела в арбитражном суде.

(iii) такое поведение ответчика (неявка, как на общие собрания, так и в судебные заседания по настоящему делу при надлежащем уведомлении и без уважительных причин) может свидетельствовать об обоснованности доводов истца об уклонении ответчика без уважительных причин от участия в собрании, что соответствует критериям, установленным п. 14 Обзора.

(iv) судами также не принято во внимание, что постановлением об отказе в совершении нотариального действия от 11.04.2024 нотариус Горбатенко Н.В. отказал в удостоверении принятия общим собранием решения, указав, что на собрании нет кворума.

(v) судами не учтено, что как Обществом был выбран такой способ защиты прав, как признание решения действительным (конвалидация), а не об исключении участника Н. из числа участников Общества. Данное обстоятельство дополнительно может свидетельствовать о том, что избранный способ защиты не направлен на причинение негативных последствий для другого участника в виде исключения, а избран для решения оперативных вопросов, связанных с функционированием самого общества.

На новом круге рассмотрения Арбитражный суд г. Москвы признал общее собрание участников состоявшимся, решение собрания участников действительным.

Несмотря на то, что в последнее время Верховный Суд РФ обратил свой пристальный взор на конструкцию исключения участника из состава хозяйственного общества, сформировав целый ряд значимых правовых позиций, на практике, тем не менее, исключить недобросовестного участника из общества все еще остается крайне затруднительным мероприятием. В этой связи опция конвалидации формально ничтожного корпоративного решения (как минимум в части выбора единоличного исполнительного органа) в ситуации дедлока может быть при определенных обстоятельствах оптимальным способом защиты для добросовестных участников корпоративных отношений.

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