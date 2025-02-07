Налоги в разных странах: где платят больше, чем за обед в ресторане, и где можно жить, как на курорте без налогов!

o Подоходный налог: до 57% (да, вы не ослышались).

o Почему так много? Швеция — это страна, где государство обеспечивает граждан почти всем: от бесплатного образования до щедрых пособий. Но за это приходится платить.

o Лайфхак: Если вы любите фрикадельки и готовы отдать половину зарплаты, Швеция ждёт вас!