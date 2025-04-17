Затопление квартиры по вине УК. Бегаем с юридическими тазиками и ведрами

Этап №3: Составить исковое заявление

В исковом заявлении необходимо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ; ст. 151 ГК РФ; п. 6 ст. 13, ст. 15, п. 5 ст. 28 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; п. п. 2, 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1; Апелляционные определения Московского городского суда от 16.02.2018 по делу N 33-6547/2018, от 26.04.2018 по делу N 33-18728/2018):

1. Наименование суда, в который подается заявление.

2. Сведения об истце: Ф.И.О. (отчество - при наличии), место жительства, дату рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, а также советую - контактный телефон и адрес электронной почты. Если иск подается представителем, указываются также аналогичные сведения о нем.

3. Сведения об ответчике: наименование и адрес УК, а также, если известны, ИНН и ОГРН. По желанию можно указать телефон, факс и адрес электронной почты ответчика.

4. В чем заключается нарушение прав и законных интересов истца.

5. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

6. Требование о возмещении ущерба с указанием его размера.

Как правило, в сумму ущерба включается стоимость восстановительного ремонта квартиры и иного имущества. Подтверждать размер причиненного ущерба необязательно, на этом основании суд не вправе отказать вам в возмещении ущерба. Однако, если вы приведете доказательства размера имущественного ущерба, это облегчит установление судом фактических обстоятельств дела (п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016), именно для этого и делается отчет, чтобы суд изначально понимал сумму требований.

Кроме того, имеется целесообразность также взыскать с управляющей организации за неудовлетворение требований в добровольном порядке штраф в размере 50% от присужденной суммы, неустойку, компенсацию морального вреда, а также издержки, связанные с рассмотрением дела (заказ оценки ущерба, юридические услуги и т.д.).

7. Сведения о предпринятых действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались (это у нас досудебный порядок).

8. Перечень прилагаемых к заявлению документов.

При наличии в деле третьих лиц также указать сведения о них в исковом заявлении (ст. ст. 34, 42, 43 ГПК РФ).