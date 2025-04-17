Затопление квартиры по вине УК. Бегаем с юридическими тазиками и ведрами

Если залив квартиры явился следствием ненадлежащего выполнения УК своих обязанностей по содержанию общего имущества МКД, собственник пострадавшей квартиры вправе взыскать с УК денежную компенсацию в возмещение причиненного ущерба. При этом отношения между собственником жилого помещения и УК являются отношениями между потребителем и исполнителем (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК РФ; п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017; Апелляционные определения Московского городского суда от 16.03.2020 N 33-10788/2020, от 18.02.2020 по делу N 33-8018/2020).
Этап №1: Подписать акт о затоплении квартиры
Документом, подтверждающим факт залива квартиры, является акт, составленный представителями УК . В нем должно содержаться описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен.
Указанный акт должен быть составлен и подписан представителями УК не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта потребителем или его представителем, в том числе по причине его отсутствия в квартире, помимо представителей УК акт должен быть подписан двумя незаинтересованными лицами.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается потребителю или его представителю, второй остается в распоряжении УК (п. 152 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354).
Этап №2: Оценить ущерб, причиненный заливом квартиры
В порядке досудебного урегулирования спора можете самостоятельно определить размер причиненного ущерба и предложить УК возместить его добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Если УК согласна добровольно возместить ущерб, необходимо составить письменное соглашение, в котором определить размер, порядок и сроки возмещения, а также ответственность сторон за нарушение обязательств по соглашению (ст. 421 ГК РФ).
Если УК отказывается удовлетворить требования добровольно, необходимо принять меры для определения размера ущерба и его документального подтверждения. Для этого нужно обратиться к независимому оценщику, заключив с ним договор о проведении оценки причиненного ущерба и согласовать день осмотра квартиры. Не позднее чем за три дня до осмотра необходимо уведомить УК о дате и времени осмотра квартиры оценщиком путем направления телеграммы или иным способом, который можно подтвердить документально (ч. 1 ст. 9 Закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ), оптимальный вариант, это принести им уведомление, чтобы они нарочно поставили отметку о получении.
Повреждения, которые были причинены имуществу в результате залива, а также стоимость восстановительного ремонта отражаются в отчете. Отчет может быть составлен на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (ч. 1, 2 ст. 11 Закона N 135-ФЗ), но учитывая, что в дальнейшем с ним идти в суд, то оптимальный вариант получить его в бумажном виде.
После определения размера причиненного ущерба целесообразно направить в адрес УК претензию с требованием о возмещении ущерба. Если в удовлетворении претензии отказано или она осталась без ответа, следует обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба, причиненного заливом квартиры (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ).
Этап №3: Составить исковое заявление
В исковом заявлении необходимо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ; ст. 151 ГК РФ; п. 6 ст. 13, ст. 15, п. 5 ст. 28 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; п. п. 2, 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1; Апелляционные определения Московского городского суда от 16.02.2018 по делу N 33-6547/2018, от 26.04.2018 по делу N 33-18728/2018):
1. Наименование суда, в который подается заявление.
2. Сведения об истце: Ф.И.О. (отчество - при наличии), место жительства, дату рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, а также советую - контактный телефон и адрес электронной почты. Если иск подается представителем, указываются также аналогичные сведения о нем.
3. Сведения об ответчике: наименование и адрес УК, а также, если известны, ИНН и ОГРН. По желанию можно указать телефон, факс и адрес электронной почты ответчика.
4. В чем заключается нарушение прав и законных интересов истца.
5. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
6. Требование о возмещении ущерба с указанием его размера.
Как правило, в сумму ущерба включается стоимость восстановительного ремонта квартиры и иного имущества. Подтверждать размер причиненного ущерба необязательно, на этом основании суд не вправе отказать вам в возмещении ущерба. Однако, если вы приведете доказательства размера имущественного ущерба, это облегчит установление судом фактических обстоятельств дела (п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016), именно для этого и делается отчет, чтобы суд изначально понимал сумму требований.
Кроме того, имеется целесообразность также взыскать с управляющей организации за неудовлетворение требований в добровольном порядке штраф в размере 50% от присужденной суммы, неустойку, компенсацию морального вреда, а также издержки, связанные с рассмотрением дела (заказ оценки ущерба, юридические услуги и т.д.).
7. Сведения о предпринятых действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались (это у нас досудебный порядок).
8. Перечень прилагаемых к заявлению документов.
При наличии в деле третьих лиц также указать сведения о них в исковом заявлении (ст. ст. 34, 42, 43 ГПК РФ).
Этап №4: Подготовить необходимые документы к Исковому заявлению
К исковому заявлению необходимо приложить следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):
1. доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя (если подает представить документы);
2. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается требование (при наличии). Такими документами могут быть, в частности, свидетельство о праве собственности на квартиру, выписка из ЕГРН, отчет об оценке, акт о заливе квартиры, документы о несении судебных издержек, если соответствующее требование указано в иске;
3. расчет взыскиваемой суммы, подписанный истцом (его представителем);
4. уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;
5. документы, подтверждающие совершение действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;
6. документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты (если госпошлина подлежит уплате).
Истцы-граждане по искам, связанным с нарушением их прав потребителей, освобождаются от уплаты госпошлины, если сумма иска не превышает 1 млн руб. При цене иска более 1 млн руб. госпошлина уплачивается в сумме, исчисленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб. (пп. 4 п. 2, п. 3 ст. 333.36 НК РФ; п. 3 ст. 17 Закона N 2300-1).
Этап №5: Подать исковое заявление в суд и дождаться решения суда
Иск о взыскании денежной суммы в возмещение материального ущерба рассматривает мировой суд, если цена иска не превышает 100 000 руб., или районный суд, если цена иска превышает 100 000 руб. (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ).
Исковое заявление следует подать в суд по месту нахождения УК, по вашему месту жительства (пребывания) или по месту заключения или исполнения договора (ст. 28, ч. 7, 10 ст. 29 ГПК РФ; п. 2 ст. 17 Закона N 2300-1; п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).
По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен, но не более чем на месяц (ч. 1, 6 ст. 154 ГПК РФ), но это к сожалению редкость в наше время, по статистике дело рассматривается от 4 до 9 месяцев.
При несогласии с решением суда его можно оспорить. В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмотрения ее судом вышестоящей инстанции, если обжалуемое решение суда не отменено (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 321, ст. 328 ГПК РФ).
Если судебное решение не было обжаловано ни одной из сторон, оно вступает в законную силу по истечении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).
Этап №6: Обратиться к судебному приставу-исполнителю или в банк
После вступления решения суда в законную силу судом выдается исполнительный лист. Если решение суда не исполняется ответчиком в добровольном порядке (что практически всегда, и приходиться делать новый круг, но уже по взысканию), то получить его исполнение возможно в рамках исполнительного производства, которое возбуждается судебным приставом-исполнителем (ст. 428 ГПК РФ; ч. 1 ст. 30 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). Но, отдельно рекомендую подать лист в банк, в котором открыт расчетный счет у УК, все реквизиты есть как в договоре, так и в платежках.
Важное примечание по взысканию морального ущерба (только в случае, если затопление вызвано действиями/бездействиями УК)
Компенсация морального вреда предполагается, если гражданину причинены нравственные или физические страдания действиями (бездействием), которые нарушают его личные неимущественные права либо посягают на принадлежащие ему нематериальные блага (ст. 151, п. 1 ст. 1099 ГК РФ).
Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации только в случаях, предусмотренных законом. Так, моральный вред, причиненный потребителю, подлежит возмещению, в частности, исполнителем, уполномоченной организацией при наличии их вины (п. 2 ст. 1099 ГК РФ; абз. 1 ст. 15 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).
Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении МКД, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества МКД (п. 42 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491).
Если в результате ненадлежащего предоставления услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества МКД произошел залив квартиры, суд может обязать управляющую организацию, иных виновных лиц возместить потребителю моральный вред независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. При этом достаточным условием считается установленный факт нарушения прав потребителя (ст. 15 Закона N 2300-1; п. 11 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018; п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).
Если отношения гражданина и причинителя вреда не являются отношениями между потребителем и исполнителем (уполномоченной организацией), возмещение морального вреда вследствие нарушения имущественных прав при заливе квартиры не предусмотрено (Апелляционное определение Московского городского суда от 30.09.2019 N 33-41644/2019).
Моральный вред, вытекающий из причинения имущественного вреда гражданином, возмещению также не подлежит.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. При определении ее размера учитываются степень вины нарушителя, характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего, а также требования разумности и справедливости.
Вопрос о компенсации морального вреда может быть решен между причинителем вреда и потерпевшим во внесудебном порядке или в суде.
Взыскать компенсацию морального вреда можно путем подачи в суд иска о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, а также о взыскании компенсации за нанесенный моральный вред (п. 1 ст. 11, ст. 12 ГК РФ; ч. 1 ст. 3 ГПК РФ; п. 1 ст. 17 Закона N 2300-1).
Судебная практика:
Апелляционное определение Московского городского суда от 12.11.2024 N33-49234/2024 (УИД 77RS0001-02-2022-017564-86);
Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 07.10.2024 N88-9606/2024 (УИД 26RS0013-01-2023-000446-56);
Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 12.02.2025 по делу N88-437/2025 (УИД 26RS0003-01-2024-002089-38).
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