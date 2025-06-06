Машино-место: анализ с правой точки зрения с указанием судебной практики

Обязанность по уплате теплоснабжения за машино-место

В соответствии с положениями ст. ст. 30 ч. 3, 154, 157, 158 Жилищного кодекса РФ, п. 1 ст. 544, ст. 210 Гражданского кодекса РФ усматривается обязанность собственников помещений многоквартирного дома по оплате услуги теплоснабжения жилого дома.

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учете тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях (п. 6 Правил N 491, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме), с помощью которой в МКД поддерживаются на заданном уровне нормативные параметры воздухообмена, температура воздуха в помещениях и комфортные условия проживания, а само здание защищается от негативного влияния температуры окружающей среды и влажности.

Согласно пп. "е" п. 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354, коммунальная услуга по отоплению представляет собой подачу по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в п. 15 приложения N 1 к этим Правилам.

Соответственно, предполагается, что собственники и иные законные владельцы помещений многоквартирного дома, обеспеченного внутридомовой системой отопления, подключенной к централизованным сетям теплоснабжения, потребляют тепловую энергию на обогрев принадлежащих им помещений через систему отопления, к элементам которой, по отношению к отдельному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, помимо отопительных приборов относятся полотенцесушители, разводящий трубопровод и стояки внутридомовой системы теплоснабжения, проходящие транзитом через такие помещения, а также ограждающие конструкции, в том числе плиты перекрытий и стены, граничащие с соседними помещениями, и через которые в это помещение поступает теплота ("ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования", введен в действие приказом Росстандарта от 30 июня 2015 N 823-ст).

Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического потребления тепловой энергии, обусловленным, в частности, согласованным в установленном порядке демонтажем системы отопления помещения с переходом на иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов внутридомовой системы, а также изначальным отсутствием в помещении элементов системы отопления (неотапливаемое помещение).

Изложенный правовой подход соответствует судебной практике, отраженной в определениях Верховного Суда РФ N 308-ЭС18-25891 от 07.06.2019 г., N 309-ЭС18-21578 от 24.06.2019 г., а также в постановлении Конституционного Суда РФ N 56-П от 20.12.2018 г., в котором указано, что одним из условий возникновения обязанности собственника или пользователя отдельного помещения в многоквартирном доме, подключенном к централизованным сетям теплоснабжения, оплатить коммунальную услугу по отоплению является фактическое потребление поступающей в этот дом тепловой энергии для обогрева конкретного помещения при помощи подключенного к внутридомовой инженерной системе отопления внутриквартирного оборудования и (или) теплоотдачи от расположенных в помещении элементов указанной системы.

Таким образом, отказ собственника отдельного помещения в многоквартирном доме от оплаты коммунальной услуги по отоплению допускается только в случаях отсутствия фактического потребления тепловой энергии.

При этом стоит обратить внимание, что факт перекрытия подачи тепловой энергии в системе отопления автостоянки (закрытие задвижки), при предусмотренной проектом многоквартирного дома общей системы отопления и прохождения системы отопления жилой части дома через нежилое помещение автостоянки, круглогодичное соответствие температуры в подвальном помещении автостоянки нормативным требованиям, не свидетельствует о том, что автостоянка является неотапливаемым помещением.

Вышеуказанное нашло свое отражение в Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20.02.2024 N 88-4056/2024 (УИД 76RS0015-01-2022-003065-42).