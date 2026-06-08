Договор аренды коммерческой (нежилой) недвижимости: руководство для сторон

II. Предмет договора аренды: как правильно индивидуализировать объект.

Помещение как самостоятельный объект недвижимости:

Для описания предмета необходимо индивидуализировать нежилое помещение так, чтобы его можно было однозначно определить (п. 3 ст. 607, ст. 625 ГК РФ).

Если помещение является самостоятельным объектом недвижимости и на него зарегистрировано право собственности, в договоре следует указать:

кадастровый номер помещения (его внимательно стоит проверить, и отдельно сделать запрос и получить выписку из ЕГРН, чтобы не было каких-либо неожиданностей после подписания договора);

адрес (указывайте максимально подробно и точно);

площадь (кв. м);

назначение (офис, склад, торговая площадь и т.п.);

номер и тип этажа;

обозначение (номер) помещения на поэтажном плане (советую смотреть на план БТИ, а не нумерацию, когда сделал Арендодатель на этаже, т.к. информация может кардинально отличаться).

Мини-совет: Чтобы избежать споров о том, согласован ли объект, приложите к договору свежую выписку из ЕГРН и технический план помещения. На графической части плана отображается местоположение помещения (ч. 4 ст. 24 Закона о госрегистрации недвижимости).

Вариант/Пример формулировки в Договор: «Предметом аренды является нежилое помещение с кадастровым номером ::____:_____, расположенное по адресу: Российская Федерация, ______ область, г. ___, ул. , д. , пом. , общей площадью _____ () кв. м, назначение: __________ (офис/склад/торговое/иное), находящееся на ____ этаже, обозначенное на поэтажном плане БТИ (техническом паспорте) от «» ____ г. под номером ______ (согласно нумерации БТИ) (далее – Помещение или Объект. Границы и местоположение помещения отображены в графической части выписки из ЕГРН и на поэтажном плане (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Индивидуализирующие характеристики помещения соответствуют актуальной выписке из ЕГРН, полученной не ранее чем за 30 дней до подписания договора».