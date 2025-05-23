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Как закрыть компанию в Гонконге: дерегистрация или ликвидация

При принятии решения о завершении коммерческой деятельности в Гонконге, владельцы частной компании сталкиваются с выбором между двумя правовыми механизмами: дерегистрацией (исключением из реестра) и формальной ликвидацией. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, плюсы и возможные ограничения.