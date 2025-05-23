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Даниил Кадыров
Ликвидация бизнеса

Как закрыть компанию в Гонконге: дерегистрация или ликвидация

При принятии решения о завершении коммерческой деятельности в Гонконге, владельцы частной компании сталкиваются с выбором между двумя правовыми механизмами: дерегистрацией (исключением из реестра) и формальной ликвидацией. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, плюсы и возможные ограничения.

Дерегистрация (исключение из реестра)

Дерегистрация — один из наиболее оперативных и бюджетных способов завершения деятельности частной компании, если соблюдены установленные законом условия. Такой путь оптимален для организаций, которые не вели хозяйственную деятельность в течение последних трёх месяцев.

Необходимые условия для дерегистрации:

  • Все участники общества единогласно согласны с исключением компании из реестра.

  • Деятельность компании либо не начиналась, либо была прекращена как минимум за три месяца до подачи ходатайства.

  • У организации отсутствуют любые непогашенные обязательства.

  • Компания не участвует в судебных или арбитражных разбирательствах.

Порядок действий:

  1. Руководство и акционеры утверждают решение о прекращении регистрации.

  2. В налоговый орган Гонконга (IRD) подаётся заявление для получения официального подтверждения об отсутствии возражений.

  3. После получения уведомления направляются документы и оплачиваются соответствующие сборы в Реестр компаний.

  4. Информация о дерегистрации публикуется в официальном бюллетене Гонконга.

  5. Если в течение трёх месяцев не поступают официальные возражения, компания считается официально распущенной.

Особенности процедуры:

  • Всё оставшееся имущество компании автоматически переходит в собственность правительства Гонконга.

  • Обязанности директоров, участников и управленцев сохраняются в полном объёме, как если бы компания продолжала существовать.

  • В течение 20 лет после исключения из реестра заинтересованные лица (участники, руководство или кредиторы) вправе обратиться в суд с требованием восстановить компанию.

  • Процедура, как правило, длится от шести до девяти месяцев и является более упрощённой и доступной по сравнению с процедурой ликвидации.

Ликвидация компании

Ликвидация представляет собой окончательное завершение существования компании с невозможностью её последующего восстановления. Этот вариант подходит, когда бизнес выбирает полное урегулирование финансовых и юридических обязательств.

Условия проведения ликвидации:

  • Руководство компании проводит аудит финансового состояния и оформляет сертификат платёжеспособности, подтверждающий, что долги могут быть погашены в течение года.

  • Акционеры утверждают специальную резолюцию о ликвидации.

  • Назначается ликвидатор, в чьи функции входит управление распродажей активов и расчёты с кредиторами.

Особенности процедуры:

  • С момента назначения ликвидатора управленческие полномочия директоров прекращаются.

  • Все обязательства компании подлежат урегулированию до окончания процедуры.

  • Общий срок ликвидации может достигать 12 месяцев, включая получение разрешения от Налогового управления Гонконга (обычно занимает от трёх до шести месяцев).

Преимущества ликвидации:

  • Обеспечивает окончательное завершение всех обязательств компании.

  • Даёт более высокую степень уверенности в полномасштабном урегулировании долговых и юридических вопросов.

Следует учитывать, что ликвидация — процедура более затратная, длительная и сложная по сравнению с дерегистрацией.

Сравнение дерегистрации и ликвидации

Критерий

Дерегистрация

Ликвидация

Сроки проведения

От 6 до 9 месяцев

До 12 месяцев

Финансовые затраты

Дешевле

Дороже

Возможность восстановления

Допускается через суд

Исключена

Остаточные обязательства

Обязательства сохраняются

Урегулируются полностью

Сложность процедуры

Простой административный процесс

Более сложный процесс, с участием ликвидатора

Для компаний, не располагающих активами и не имеющих долговых обязательств, оптимальным решением будет дерегистрация как упрощённый и экономичный способ прекращения деятельности. В случаях же, когда необходимо урегулировать финансовые обязательства и завершить дела окончательно, предпочтение следует отдать ликвидации как более надёжному правовому механизму.

Если у вас остались вопросы или вы хотите обсудить конкретную ситуацию, пишите в комментариях или в Telegram, буду рад помочь.

Информации об авторе

Даниил Кадыров

Даниил Кадыров

Управляющий партнер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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