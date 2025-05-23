Как закрыть компанию в Гонконге: дерегистрация или ликвидация

Дерегистрация (исключение из реестра)
Дерегистрация — один из наиболее оперативных и бюджетных способов завершения деятельности частной компании, если соблюдены установленные законом условия. Такой путь оптимален для организаций, которые не вели хозяйственную деятельность в течение последних трёх месяцев.
Необходимые условия для дерегистрации:
Все участники общества единогласно согласны с исключением компании из реестра.
Деятельность компании либо не начиналась, либо была прекращена как минимум за три месяца до подачи ходатайства.
У организации отсутствуют любые непогашенные обязательства.
Компания не участвует в судебных или арбитражных разбирательствах.
Порядок действий:
Руководство и акционеры утверждают решение о прекращении регистрации.
В налоговый орган Гонконга (IRD) подаётся заявление для получения официального подтверждения об отсутствии возражений.
После получения уведомления направляются документы и оплачиваются соответствующие сборы в Реестр компаний.
Информация о дерегистрации публикуется в официальном бюллетене Гонконга.
Если в течение трёх месяцев не поступают официальные возражения, компания считается официально распущенной.
Особенности процедуры:
Всё оставшееся имущество компании автоматически переходит в собственность правительства Гонконга.
Обязанности директоров, участников и управленцев сохраняются в полном объёме, как если бы компания продолжала существовать.
В течение 20 лет после исключения из реестра заинтересованные лица (участники, руководство или кредиторы) вправе обратиться в суд с требованием восстановить компанию.
Процедура, как правило, длится от шести до девяти месяцев и является более упрощённой и доступной по сравнению с процедурой ликвидации.
Ликвидация компании
Ликвидация представляет собой окончательное завершение существования компании с невозможностью её последующего восстановления. Этот вариант подходит, когда бизнес выбирает полное урегулирование финансовых и юридических обязательств.
Условия проведения ликвидации:
Руководство компании проводит аудит финансового состояния и оформляет сертификат платёжеспособности, подтверждающий, что долги могут быть погашены в течение года.
Акционеры утверждают специальную резолюцию о ликвидации.
Назначается ликвидатор, в чьи функции входит управление распродажей активов и расчёты с кредиторами.
Особенности процедуры:
С момента назначения ликвидатора управленческие полномочия директоров прекращаются.
Все обязательства компании подлежат урегулированию до окончания процедуры.
Общий срок ликвидации может достигать 12 месяцев, включая получение разрешения от Налогового управления Гонконга (обычно занимает от трёх до шести месяцев).
Преимущества ликвидации:
Обеспечивает окончательное завершение всех обязательств компании.
Даёт более высокую степень уверенности в полномасштабном урегулировании долговых и юридических вопросов.
Следует учитывать, что ликвидация — процедура более затратная, длительная и сложная по сравнению с дерегистрацией.
Сравнение дерегистрации и ликвидации
Критерий
Дерегистрация
Ликвидация
Сроки проведения
От 6 до 9 месяцев
До 12 месяцев
Финансовые затраты
Дешевле
Дороже
Возможность восстановления
Допускается через суд
Исключена
Остаточные обязательства
Обязательства сохраняются
Урегулируются полностью
Сложность процедуры
Простой административный процесс
Более сложный процесс, с участием ликвидатора
Для компаний, не располагающих активами и не имеющих долговых обязательств, оптимальным решением будет дерегистрация как упрощённый и экономичный способ прекращения деятельности. В случаях же, когда необходимо урегулировать финансовые обязательства и завершить дела окончательно, предпочтение следует отдать ликвидации как более надёжному правовому механизму.
Если у вас остались вопросы или вы хотите обсудить конкретную ситуацию, пишите в комментариях или в Telegram, буду рад помочь.
Комментарии1
Может лучше не открывать компанию в Гонконге? )