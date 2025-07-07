Как открыть бизнес в Киргизии

Порядок действий:

Выбрать регион для ведения бизнеса Определить организационно-правовую форму Установить код экономической деятельности (ОКЭД) Придумать наименование компании Оформить юридический адрес Оплатить государственную пошлину При необходимости — получить лицензию Подготовить учредительные документы Подать пакет документов в Министерство юстиции Кыргызской Республики Пройти регистрацию в налоговом органе Изготовить печать (при необходимости) Открыть корпоративный банковский счёт Определить формат ведения бухгалтерии и налоговой отчётности

Кыргызстан занимает всё более заметное место на деловой карте Евразии и становится одним из наиболее востребованных направлений для открытия бизнеса, особенно среди российских предпринимателей, адаптирующихся к новым экономическим реалиям. Привлекательность юрисдикции объясняется доступной налоговой системой, простой процедурой регистрации и лояльной политикой в отношении иностранных инвесторов.

После введения масштабных санкций против России многие предприниматели начали искать альтернативные страны для размещения и управления бизнесом, и Кыргызстан оказался в числе таких благоприятных юрисдикций. Такое внимание обусловлено не только близкими экономическими связями с Россией, но и членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — что значительно упрощает торговлю, логистику и деловое взаимодействие между участниками союза.

Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), экономика Киргизии демонстрирует устойчивую динамику роста, в 2024–2025 годах реализуется укрепление бизнес-среды. Правительство активно внедряет цифровые сервисы, упрощает процедуры регистрации и реализует меры поддержки предпринимательства, делая страну всё более комфортной для создания и развития бизнеса.