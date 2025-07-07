Как открыть бизнес в Киргизии

Порядок действий:
Выбрать регион для ведения бизнеса
Определить организационно-правовую форму
Установить код экономической деятельности (ОКЭД)
Придумать наименование компании
Оформить юридический адрес
Оплатить государственную пошлину
При необходимости — получить лицензию
Подготовить учредительные документы
Подать пакет документов в Министерство юстиции Кыргызской Республики
Пройти регистрацию в налоговом органе
Изготовить печать (при необходимости)
Открыть корпоративный банковский счёт
Определить формат ведения бухгалтерии и налоговой отчётности
Кыргызстан занимает всё более заметное место на деловой карте Евразии и становится одним из наиболее востребованных направлений для открытия бизнеса, особенно среди российских предпринимателей, адаптирующихся к новым экономическим реалиям. Привлекательность юрисдикции объясняется доступной налоговой системой, простой процедурой регистрации и лояльной политикой в отношении иностранных инвесторов.
После введения масштабных санкций против России многие предприниматели начали искать альтернативные страны для размещения и управления бизнесом, и Кыргызстан оказался в числе таких благоприятных юрисдикций. Такое внимание обусловлено не только близкими экономическими связями с Россией, но и членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — что значительно упрощает торговлю, логистику и деловое взаимодействие между участниками союза.
Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), экономика Киргизии демонстрирует устойчивую динамику роста, в 2024–2025 годах реализуется укрепление бизнес-среды. Правительство активно внедряет цифровые сервисы, упрощает процедуры регистрации и реализует меры поддержки предпринимательства, делая страну всё более комфортной для создания и развития бизнеса.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) Кыргызстана
В Кыргызской Республике действует несколько свободных экономических зон, предоставляющих компаниям налоговые и таможенные льготы, упрощённые регуляторные процедуры, а также инфраструктурную поддержку для развития различных направлений бизнеса.
Из пяти официально учреждённых СЭЗ на сегодняшний день активно функционируют две:
СЭЗ «Бишкек» — крупнейшая и наиболее востребованная среди предпринимателей. Её популярность объясняется развитой инфраструктурой, стратегическим расположением рядом с Бишкеком и доступом к международным транспортным коридорам. Для резидентов зоны предусмотрен льготный налоговый режим, что делает её особенно привлекательной для производственного и торгового сектора.
СЭЗ «Нарын» — ориентирована на логистику и производство, имеет статус зоны свободной таможенной торговли, что создаёт благоприятные условия для экспортно-ориентированных компаний и международных проектов.
Оставшиеся три зоны — «Каракол», «Лейлек» и «Маймак» — сохраняют юридический статус, но практическая деятельность в них неполноценна ввиду недостаточно развитой инфраструктуры и ограниченного инвестиционного потенциала.
Выбор вида деятельности (ОКЭД)
На этапе регистрации компании в Кыргызстане необходимо определить основной вид деятельности, который будет официально закреплён в учредительных документах. Для этого используется Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) — национальный аналог российского ОКВЭД.
ОКЭД представляет собой систему кодирования, применяемую для идентификации бизнеса при регистрации, налогообложении, лицензировании и формировании статистической отчётности. Каждому виду деятельности присвоен уникальный цифровой код, который указывается в регистрационных документах компании.
Полный перечень кодов можно найти на официальном сайте Национального статистического комитета Кыргызской Республики.
Компания вправе указать несколько кодов, но основным будет считаться только один — именно он влияет на выбор системы налогообложения, требования к лицензированию, а также участие в различных государственных программах.
При необходимости изменить профиль деятельности — например, при запуске новых направлений или смене бизнес-модели — можно добавить или изменить коды ОКЭД через налоговые органы.
Примеры популярных ОКЭД:
47.11 — Розничная торговля в неспециализированных магазинах
56.10 — Ресторанная деятельность и доставка готовой еды
62.01 — Разработка программного обеспечения
70.22 — Консультирование в сфере коммерческой деятельности
Выбор наименования компании
Название компании должно быть внесено в учредительные документы и использоваться при взаимодействии с государственными органами, банками и контрагентами.
Требования к наименованию:
Название не должно совпадать с уже зарегистрированными юридическими лицами.
Наименование обязательно указывается на киргизском и русском языках; при желании может быть добавлена англоязычная версия.
Без специального разрешения нельзя включать в название слова «Кыргызстан», «республика», а также государственные символы и обозначения.
Обязательные сокращения в зависимости от формы организации:
ОсОО — Общество с ограниченной ответственностью
АО — Акционерное общество
ИП — Индивидуальный предприниматель
Примеры корректных наименований:
ОсОО «ТехноСервис»
ОсОО «Бишкек Трейд»
АО «Глобал Инвест»
Примеры недопустимых названий:
«Кыргызстан Логистик» — содержит наименование страны без разрешения
«ГосБанк» — может вводить в заблуждение, ассоциируясь с госструктурами
Проверить уникальность выбранного наименования можно через онлайн-реестр юридических лиц на официальном сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики.
Оформление юридического адреса
Юридический адрес — это официальный адрес регистрации компании, который используется для получения деловой корреспонденции, взаимодействия с налоговыми органами и государственными структурами. В Кыргызстане наличие юридического адреса является обязательным требованием, и он указывается в учредительных документах при подаче на регистрацию.
Доступные варианты юридического адреса
Собственное помещение
Подходит для компаний, располагающих собственным офисом или производственной базой. Для подтверждения юридического адреса потребуется предоставить свидетельство о праве собственности или договор долгосрочной аренды на объект.
Арендованный офис
Наиболее распространённый способ оформления адреса. Компания заключает договор аренды с владельцем помещения, которое используется как юридический адрес. Во многих случаях органы регистрации могут затребовать гарантийное письмо от арендодателя, подтверждающее предоставление адреса для регистрации компании.
Виртуальный офис
(юридический адрес без аренды фактического помещения)
Удобное решение для иностранных предпринимателей, IT-компаний и тех, кто не нуждается в физическом офисе. Компания получает юридический адрес, который используется исключительно для регистрации и официальной переписки. Многие провайдеры виртуальных офисов дополнительно предлагают почтовое сопровождение: получение, сканирование и пересылку входящей корреспонденции.
Государственная пошлина за регистрацию компании
Регистрация бизнеса в Кыргызской Республике сопровождается обязательной уплатой государственной пошлины, размер которой зависит от организационно-правовой формы предприятия, сроков рассмотрения документов, а также региона подачи.
Размеры государственной пошлины
(по данным Министерства юстиции КР)
Тип регистрации
Срок рассмотрения
Размер пошлины (сом)
Юридические лица (коммерческие организации)
5 рабочих дней
200 сом
1 рабочий день
2 581 сом
6 часов
3 581 сом
3 часа
4 581 сом
Финансово-кредитные учреждения, некоммерческие организации, филиалы иностранных компаний
5 рабочих дней
100 сом
1 рабочий день
4 281 сом
6 часов
5 281 сом
3 часа
6 481 сом
Дополнительные расходы
Помимо основной пошлины, необходимо также оплатить 919 сом за предоставление государственной услуги. Кроме того, в ряде регионов действуют дополнительные сборы, установленные на местном уровне. Например:
Джалал-Абадская область — 7 400 сом
Таласская область — 7 135 сом
Необходимые документы для регистрации компании
Перечень документов для государственной регистрации зависит от организационно-правовой формы (ОПФ) компании.
Основной пакет учредительных документов:
Решение учредителей о создании компании
Наименование юридического лица — указывается на киргизском и русском языках
Подтверждение права использования помещения в качестве местонахождения юридического лица.
Сведения об учредителях и руководстве:
Информация о каждом учредителе:
— для физических лиц: ФИО, адрес регистрации
— для юридических лиц: полное наименование, юридический адрес
Размер уставного капитала и распределение долей между участниками
ФИО руководителя исполнительного органа (директора)
Документы, удостоверяющие личность:
Копия паспорта учредителя
Копия паспорта руководителя ОсОО
Приказ о назначении директора (если он не является учредителем)
Дополнительные сведения:
Вид деятельности компании с указанием соответствующих кодов ОКЭД
Заполненное заявление о государственной регистрации
Квитанция об оплате госпошлины
Лицензии или сертификаты, если деятельность подлежит лицензированию
Все документы должны быть составлены на киргизском языке. Если оригиналы оформлены на иностранном языке, необходим официальный перевод с нотариальным заверением.
Документы, выданные за пределами Кыргызстана, в ряде случаев требуют апостилирования для признания их юридической силы на территории республики.
Подача документов в Министерство юстиции Кыргызской Республики
Регистрация компании осуществляется через Министерство юстиции КР. Предприниматель может выбрать один из двух способов подачи документов:
Лично — через территориальные управления юстиции по месту предполагаемой регистрации компании
Онлайн — через электронный портал Министерства юстиции, при наличии действующей электронной цифровой подписи
Сроки регистрации
Юридические лица (включая ОсОО, АО, ИП) — регистрация осуществляется в течение трёх рабочих дней после подачи полного комплекта документов
Финансово-кредитные учреждения, иностранные филиалы, некоммерческие организации — регистрация занимает до 10 календарных дней
По завершении процедуры предпринимателю выдаётся Свидетельство о государственной регистрации, подтверждающее создание юридического лица на территории Кыргызской Республики.
Система налогообложения и постановка на налоговый учёт
После прохождения регистрации в Министерстве юстиции компания обязана встать на учёт в Государственной налоговой службе Кыргызской Республики. Эта процедура необходима для получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и официального выбора системы налогообложения.
Порядок постановки на учёт
Представитель компании обращается в налоговую инспекцию по месту регистрации
Подаётся заявление о постановке на налоговый учёт
В установленный срок юридическому лицу присваивается ИНН, который впоследствии используется при ведении бухгалтерского учёта, оформлении документов и уплате налогов
Выбор налогового режима
Одновременно с постановкой на учёт компания должна определить подходящую систему налогообложения. В случае, если предприниматель не подаст соответствующее заявление, по умолчанию применяется общий режим налогообложения, который может оказаться менее выгодным для малого и среднего бизнеса.
В Кыргызской Республике действует три основных режима налогообложения, каждый из которых предназначен для различных категорий бизнеса — от микропредприятий до крупных компаний.
1. Общий налоговый режим (ОНР)
Наиболее формализованный и универсальный режим, применяемый, как правило, средним и крупным бизнесом, а также компаниями, работающими с государственными структурами и внешними партнёрами.
Основные налоги:
Налог на добавленную стоимость (НДС) — 12%
Налог на прибыль — 10%
Налог с продаж — от 1 до 2% (в зависимости от сферы деятельности)
При использовании общего режима требуется полное ведение бухгалтерского учёта и регулярная сдача налоговой отчётности в установленные сроки.
2. Упрощённая система налогообложения (УСН)
Разработана для поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей. Этот режим позволяет сократить налоговую нагрузку и упростить финансовое администрирование.
Варианты расчёта налога:
6% от общего оборота
10% от прибыли (разница между доходами и документально подтверждёнными расходами)
Бухгалтерский учёт при УСН ведётся в упрощённом формате, объём отчётности значительно ниже, чем при общем режиме.
3. Патентная система налогообложения
Предназначена для самозанятых лиц, индивидуальных предпринимателей и микробизнеса. Отличается максимальной простотой и минимумом регуляторных требований.
Налог уплачивается единовременно при получении патента, в фиксированном размере, который зависит от вида деятельности и региона
Отчётность не предоставляется, ведение бухгалтерии не требуется
Патент подходит для тех, кто ведёт деятельность в ограниченных объёмах, оказывает услуги населению или работает в сфере торговли без наёмных сотрудников.
Налоговая отчётность
После постановки на налоговый учёт компания обязана подавать налоговую отчётность на регулярной основе — как правило, ежеквартально, в соответствии с требованиями выбранного налогового режима.
При достижении годового оборота свыше 30 миллионов сом, юридическое лицо автоматически переводится на общий режим налогообложения, независимо от ранее применявшейся системы.
Компании с участием иностранных инвесторов могут воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключёнными между Кыргызской Республикой и рядом зарубежных государств. Это позволяет избежать повторной уплаты налогов в разных юрисдикциях и оптимизировать налоговую нагрузку в рамках трансграничной деятельности.
Печать компании
В Кыргызской Республике наличие печати не является обязательным требованием для всех юридических лиц. Тем не менее, многие компании продолжают использовать её в делопроизводстве для удостоверения внутренних документов, договоров и актов.
Что указывается на печати:
Полное наименование компании (на киргизском и русском языках);
Организационно-правовая форма (например, ОсОО);
Логотип или символика компании — по желанию.
Изготовление печатей осуществляется частными типографиями, без необходимости получения каких-либо лицензий или согласований от государственных органов. Процедура проста и занимает, как правило, один рабочий день.
С 2015 года в Кыргызстане разрешено заключение и подписание юридически значимых документов без использования печати — при наличии подписи уполномоченного лица. Таким образом, применение печати остаётся добровольным, и её необходимость определяется внутренними регламентами компании или требованиями контрагентов.
Открытие корпоративного счёта
После получения свидетельства о государственной регистрации, юридическое лицо может открыть корпоративный банковский счёт, необходимый для проведения безналичных расчётов, приёма платежей и выполнения налоговых обязательств.
Стандартный пакет документов для открытия счёта включает:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Учредительные документы — устав, решение о создании компании
Копии паспортов учредителей и руководителя
Карточка с образцами подписей и, при наличии, оттиском печати
После подачи полного пакета документов банк рассматривает заявление и, как правило, открывает счёт в течение 1–3 рабочих дней.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, банк обязан уведомить налоговую инспекцию об открытии расчётного счёта не позднее чем через 5 рабочих дней с момента открытия.
Популярные банки Кыргызстана
В Кыргызстане представлено множество банков, предлагающих корпоративное обслуживание, онлайн-сервисы и поддержку международных расчётов. Ниже — краткий обзор наиболее востребованных банковских учреждений среди предпринимателей:
Бакай Банк
Один из ведущих коммерческих банков страны. Отличается развитым онлайн-банкингом и широким спектром услуг для малого и среднего бизнеса.
Айыл Банк
Государственный банк, ориентированный на аграрный сектор и торговлю. Особенно популярен среди российских предпринимателей.
РСК Банк
Также является государственным банком. Чаще всего используется компаниями, работающими в сфере госзаказов и бюджетных проектов.
Демир Банк
Ориентирован на коммерческие организации и внешнеэкономическую деятельность. Поддерживает международные расчёты и операции в различных валютах.
Кыргызстан Банк (МБанк)
Современный цифровой банк с интуитивно понятным интерфейсом и полноценным дистанционным обслуживанием.
Оптима Банк
Один из крупнейших универсальных банков страны с разветвлённой филиальной сетью.
Бухгалтерский учёт и отчётность в Кыргызстане
Все юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики, обязаны вести бухгалтерский учёт и предоставлять финансовую отчётность в соответствии с требованиями национального законодательства и, при необходимости, международных стандартов финансовой отчётности (МСФО).
Для субъектов малого предпринимательства предусмотрены упрощённые нормы ведения учёта, утверждённые Постановлением Правительства КР от 11 ноября 2013 года. Это позволяет значительно снизить административную нагрузку при соблюдении базовых стандартов учёта.
Ответственность за организацию учёта
Руководитель компании несёт персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта, включая:
Полное и достоверное отражение всех хозяйственных операций в учётных документах;
Своевременное составление и представление финансовой отчётности в налоговые органы и иные инстанции;
Соблюдение требований законодательства в сфере бухгалтерии и финансовой отчётности.
Формирование отчётности
Компании обязаны составлять финансовую отчётность в соответствии с утверждёнными форматами и сроками. Состав, структура и периодичность отчётности определяются в зависимости от:
Категории предприятия (малое, среднее или крупное);
Выбранного налогового режима;
Особенностей сферы деятельности.
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На этом заканчивается процедура регистрации компании в Кыргызстане. Чтобы было проще ориентироваться в процессе подготовили сжатую и наглядную шпаргалку — краткое напоминание обо всех действиях, которые предстоит выполнить.
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Комментарии1
С таким перечнем этапов и возможностями свободных экономических зон становится понятно, почему Кыргызстан — это как шведский стол возможностей для предпринимателей!